Kamienica Nova Chopina 22 w Pruszkowie już w sprzedaży

Kamienica Nova Chopina 22 to nowa inwestycja mieszkaniowa w Pruszkowie, której sprzedaż właśnie ruszyła. Do oferty trafiło 17 ekskluzywnych mieszkań o metrażach od 53 do 131 m2 zlokalizowanych w czteropiętrowym budynku.

Kamienica Nova Chopina 22 - wizualizacja 3 Budynek będzie wyposażony w windę, 20 miejsc parkingowych oraz dodatkową przestrzeń z 17 komórkami lokatorskimi.

Deweloper zastosował zrównoważone podejście i rozwiązania na wszystkich etapach realizacji inwestycji - od projektu architektonicznego, uwzględniającego zastaną tkankę miejską i potrzeby przyszłych mieszkańców, przez ekologiczne i zdrowe materiały budowlane, aż po odnawialne źródła energii.Kamienica Nova Chopina 22 to 17 ekskluzywnych mieszkań zlokalizowanych na 4 piętrach. W ofercie znajdują się mieszkania 2,3 i 4- pokojowe o powierzchniach od 53 do 131 m2. Dodatkowo na parterze znajdzie się 5 lokali usługowych o metrażach ok. 60 m2. Budynek będzie wyposażony w windę, 20 miejsc parkingowych oraz dodatkową przestrzeń z 17 komórkami lokatorskimi.W obiekcie zastosowano wiele zrównoważonych rozwiązań, które są przyjazne dla środowiska. Budowa zasilana jest w 100 procentach energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii. Na dachu budynku znajdzie się instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli nie tylko na ograniczenie emisji CO2, ale także uchroni mieszkańców przed wysokimi rachunkami za energię. Wszystkie części wspólne wyposażono w energooszczędne żarówki LED. Zastosowane materiały budowlane posiadają deklaracje środowiskowe, dzięki czemu Kamienica Nowa jest praktycznie wolna od lotnych związków organicznych. Dla każdego mieszkania deweloper przewidział wygodne i bezpieczne miejsce do przechowywania roweru, aby zachęcić do korzystania z ekologicznych środków transportu. W garażu z kolei dostępne są punkty do ładowania samochodów elektrycznych.Na zewnątrz budynku znajdzie się plac zabaw dla dzieci. Tereny zielone zostały zaprojektowane z uwzględnieniem bioróżnorodności. Trawniki zawierają mieszanki, tworzące łąki kwietne. Na tyłach budynki znajdzie się ponadto domek dla owadów.Milestone uwzględnił także potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz niewidomych. Kamienica Nova Chopina 22 została wyposażona w czytniki do otwierania drzwi, zamontowane na poziomie ułatwiającym sięgnięcie z wózka inwalidzkiego czy dodatkową poręcz wzdłuż schodów, ułatwiającą wejście osobom starszym lub dzieciom. Dla osób niewidomych i niedowidzących przygotowano oznaczenia w języku Braille'a przy windach i przestrzeniach wspólnych, a także ścieżki dotykowe i naprowadzające.Budowa inwestycji ruszyła w pierwszym kwartale tego roku. Według harmonogramu prace budowlane zostaną ukończone w drugim kwartale 2025 roku, a właściciele będą mogli odebrać klucze do swoich mieszkań na przełomie lipca-września przyszłego roku.