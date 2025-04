Nowe mieszkania na osiedlu Strefa Cegielnia 3 w Krakowie

Strefa Cegielnia 3, krakowska inwestycja ATAL, powiększy się o 137 nowych mieszkań. W ramach kolejnego etapu tego osiedla powstaną trzy kameralne budynki 4-piętrowe. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim wynoszą od 10 800 do 13 200 zł za mkw.

Wprowadzone do sprzedaży mieszkania mają powierzchnię od 29 do 83 mkw. i funkcjonalne układy od 1 do 4 pokoi. Do każdego z mieszkań, w zależności od piętra, przylegać będą balkony, loggie lub ogródki.W garażu podziemnym znajdą się miejsca dla 159 pojazdów, a także komórki lokatorskie.Projekt łączy nowoczesne i oczekiwane przez mieszkańców rozwiązania z tradycyjnymi elementami nawiązującymi do historii tego miejsca. W przeszłości, od lat 50. XX wieku, na terenie, na którym powstaje inwestycja, funkcjonowała cegielnia zaopatrująca w materiały budowlane ówcześnie powstającą Nową Hutę.Projektując osiedle architekci nawiązali do industrialnego stylu, m.in. poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów elewacyjnych i wykończeniowych: imitującego cegłę klinkieru, betonu, stali oraz szkła. Całość utrzymana jest w eleganckiej kolorystyce z zachowaniem prostej formy kompozycji. To wszystko sprawi, że osiedle zyska ponadczasowy charakter, pozostając przy tym spójne z okoliczną zabudową.W otoczeniu budynków zaprojektowano zielone przestrzenie, miejsca do rekreacji oraz place zabaw przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Na terenie osiedla przewidziano również stojaki na rowery oraz stacje napraw.Strefa Cegielnia 3 powstaje w okolicy o dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze. W odległości kilkuminutowego spaceru znajdują się lokalne sklepy, idealne na codzienne drobne zakupy. Lokalizacja będzie dogodna dla rodzin z dziećmi ze względu na łatwy dostęp do żłobka, przedszkola, szkół podstawowych oraz placów zabaw.Bliskie sąsiedztwo pętli autobusowej zapewnia komunikację z pozostałymi obszarami miasta. W pobliżu znajduje się także ważny węzeł komunikacyjny, łączący osiedle z północną obwodnicą Krakowa i drogą ekspresową S7.Najbliższa okolica to doskonałe miejsce do spacerów oraz wycieczek rowerowych. W zaledwie kilka minut można znaleźć się nad urokliwym Zalewem Zesławice. Dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu będą Planty Bieńczyckie, gdzie znajdują się liczne place zabaw, siłownie zewnętrzne i inne atrakcje.Kupujący mogą także wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Są w nim dostępne cztery pakiety, różniące się rodzajem materiałów i ceną, tj.: Invest, Basic, Optimum oraz Premium.