eGospodarka.pl

100-metrowy dom za 900 tys. zł? Realne koszty budowy w 2026 roku

2026-03-20 00:10

Budowa własnego domu staje się coraz większym wyzwaniem finansowym. Jeszcze pięć lat temu 100-metrowy dom można było postawić za około 300 tys. zł, dziś to wydatek przekraczający 440 tys. zł – i to bez działki czy wykończenia. Choć tempo wzrostu cen nieco spadło, presja kosztowa wciąż jest wysoka. Dla wielu inwestorów może to oznaczać rezygnację z części planów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile obecnie kosztuje budowa domu 100 m² i jak zmieniły się ceny w ciągu ostatnich 5 lat?
  • Jakie elementy najbardziej wpływają na koszt inwestycji – materiały, robocizna czy działka?
  • Ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt na budowę domu w 2026 roku?
  • Gdzie można szukać oszczędności i jak ograniczyć wydatki przy budowie?

Przy budżecie 441 tys. zł: 32% kosztów stanowi wzniesienie murów, 25% – wykonanie dachu, 7% – stolarka, 36% – doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego (instalacje, tynki, posadzki). Tak wynika z danych kb.pl. Materiały budowlane odpowiadają zazwyczaj za 60–70% całej inwestycji.

Początek 2026 roku przyniósł umiarkowaną stabilizację cen materiałów budowlanych. Grupa PSB Handel S.A. odnotowała w styczniu wzrost na poziomie 0,4% rdr. Wyraźnie droższe są jednak materiały drewniane (+15%). Większą presję widać po stronie robocizny. Według portalu wielkiebudowanie.pl w 2025 roku ceny usług budowlanych wzrosły o 6,2% rdr, a prognozy na 2026 rok zakładają kolejny wzrost – o ok. 4%. Wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego możliwe są dalsze podwyżki. Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie również może wpłynąć na wzrost cen.
Co jeszcze podnosi koszt inwestycji?


Podane kwoty należy powiększyć o VAT oraz wydatki nieuwzględnione w podstawowym kosztorysie: zakup działki, projekt budowlany, przyłącza, ogrodzenie, kierownika budowy, geodetę czy nadzór inwestorski. Eksperci zalecają także zabezpieczenie 10–15% rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.

Na finalną cenę wpływają m.in.: bryła i stopień skomplikowania projektu, standard zastosowanych materiałów, lokalizacja inwestycji, wybrana technologia ogrzewania i instalacji.
Gdzie można szukać oszczędności?


Pierwszym obszarem jest projekt. Gotowy projekt domu do 100 m² kosztuje średnio 2,5–5 tys. zł, podczas gdy projekt indywidualny to wydatek rzędu 15–30 tys. zł. Alternatywą są bezpłatne projekty Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (dla wybranych metraży).

Część kosztów można ograniczyć poprzez samodzielne wykonanie wybranych prac wykończeniowych, zakup materiałów w promocjach czy poza szczytem sezonu. Zawsze warto porównać oferty ekip budowalnych, jednak oszczędności nie powinny oznaczać rezygnacji z doświadczonej ekipy wykonawczej.

Istotnym elementem budżetu pozostaje działka. Ceny gruntów budowlanych zaczynają się od nieco ponad 100 zł za m² w woj. lubelskim i lubuskim, a sięgają nawet ponad 2000 zł na Pomorzu blisko wybrzeża. Wyjątkowo atrakcyjne działki pod względem położenia, mogą być jeszcze droższe. W miastach stawki wahają się od 132 zł w Gorzowie Wielkopolskim do 1373 zł w Warszawie (cenametra.pl, średnia cena w lutym 2026). Budowa na wcześniej posiadanej działce znacząco obniża całkowity koszt inwestycji.

Ile trzeba zarabiać, żeby zbudować dom?


W praktyce całkowity koszt inwestycji, wraz z działką, przyłączami i wykończeniem wyniesie ok. 650–900 tys. zł. Jeśli taka kwota będzie finansowana kredytem hipotecznym, to uzyskanie potrzebnej kwoty wymaga dochodu rzędu 9–12 tys. zł netto miesięcznie. Szacunek ten dotyczy dwóch osób bez dzieci i bez innych zobowiązań kredytowych. W przypadku rodzin z dziećmi lub osób spłacających inne kredyty wymagany dochód będzie odpowiednio wyższy.

Ubezpieczenie – niewielki koszt przy dużej inwestycji


Nie zapominajmy, że dom w budowie również jest narażony na żywioły. Budowanie nieruchomości, która często jest dorobkiem życia, to ogromny wydatek. Około 300 zł za roczną polisę to niewielki koszt w porównaniu z wartością inwestycji, a daje realne wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach – komentuje Ewelina Ratajczak, ekspertka ds. ubezpieczeń Rankomat.pl.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

