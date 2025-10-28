eGospodarka.pl
Ceny materiałów budowlanych zastygły, ale są już pierwsze sygnały zmiany trendu

2025-10-28 00:20

Ceny materiałów budowlanych zastygły, ale są już pierwsze sygnały zmiany trendu

Ceny materiałów zastygły, ale nie na długo? © pixabay

Od dwóch lat ceny materiałów stoją w miejscu, ale to może się wkrótce skończyć. Wrzesień przyniósł pierwsze oznaki ożywienia w branży budowlanej. Coraz więcej producentów mówi o rosnących kosztach surowców i presji płacowej, które mogą pchnąć ceny w górę. Na razie to jeszcze delikatne sygnały, ale budowlanka może być o krok od przełomu. Co jeszcze może przemawiać za coraz bliższym momentem zmiany trendu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego ceny materiałów budowlanych od dwóch lat stoją w miejscu?
  • Skąd wzięły się pierwsze sygnały możliwego ożywienia na rynku?
  • Dlaczego segment drewna i płyt OSB drożeje szybciej niż inne materiały?
  • Co może oznaczać wzrost cen OSB i drewna dla całej branży budowlanej?

Struktura zmian cen materiałów budowlanych: wciąż przewaga spadków


Zdaniem Jarosława Jędrzyńskiego, eksperta portalu RynekPierwotny.pl, najnowsza informacja na temat dynamiki cen materiałów budowlanych, dotycząca zmian w tegorocznym wrześniu, nie zakomunikowała jeszcze wyczekiwanego przesilenia na rynku materiałów budowlanych.

Według danych Grupy PSB średnie ceny materiałów spadły o 0,7% rok do roku. W kanale detalicznym zniżki wyniosły 0,3%, a w hurtowym 0,8%. To wynik nieco lepszy niż miesiąc wcześniej, ale wciąż niewystarczający, aby mówić o trwałej zmianie trendu.
Średnia dynamika rdr cen materiałów budowlanych
Średnia dynamika rdr cen materiałów budowlanych

Najnowsze dane na temat dynamiki cen materiałów budowlanych nie pokazują jeszcze wyczekiwanego przesilenia na rynku materiałów budowlanych

Wzrost cen we wrześniu 2025 r. w porównaniu do września 2024 r. odnotowano podobnie jak miesiąc wcześniej zaledwie w czterech grupach towarowych, natomiast w pozostałych 16-tu odnotowano spadki. a proporcja utrzymuje się niemal nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy, potwierdzając, że rynek wciąż funkcjonuje w fazie cenowej stagnacji i ograniczonego popytu.

Tym razem największy spadek cen wystąpił w przypadku izolacji wodochronnych (-3,4%), oświetlenia, elektryki (3,3%) i wykończeń (-3,4%). Z kolei podwyżki odnotowano w czterech kategoriach, jednak warte odnotowania są jedynie w dwóch: płyty OSB, drewno (+10,5%) oraz farby, lakiery (+3,4%).

Wyraźna przewaga kategorii przecenianych oraz większa skala spadków niż wzrostów wskazuje, że presja dezinflacyjna nadal dominuje. Jednocześnie, jak podkreśla ekspert portalu RynekPierwotny.pl, uwagę zwraca rosnąca rozbieżność, polegająca na tym, że tam gdzie ceny rosną – rosną już dość wyraźnie.
Zmiana cen wyrobów budowlanych
Zmiana cen wyrobów budowlanych

Uwagę zwraca rosnąca rozbieżność, polegająca na tym, że tam gdzie ceny rosną – rosną już dość wyraźnie

Tym razem dane GUS, dotyczące zarówno budownictwa mieszkaniowego jak i produkcji budowlano montażowej, czyli mające decydujący wpływ na koniunkturę na rynku materiałów budowlanych, we wrześniu dość wyraźnie odreagowały ostatnie spadki. Poza tym uwagę zwraca wyraźna zwyżka płyt OSB i drewna.

Dlaczego drożeją płyty OSB i drewno?


Grupa „Płyty OSB i drewno” wyróżnia się na tle całego rynku – ceny wzrosły o 10,5% r/r, a w samym III kwartale już o około 20%. To pierwszy tak znaczący sygnał zmiany kierunku w wybranym segmencie materiałów budowlanych.

Dlaczego akurat ten segment odbija?


  • Rosnący popyt na budownictwo drewniane i prefabrykację: Zwiększone zainteresowanie technologią szkieletową, domami modułowymi oraz zabudową ogrodową podnosi zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne i płyty OSB jako kluczowe materiały.
  • Ograniczona podaż surowca: Mniejsza dostępność surowca lokalnego oraz ograniczenia produkcji zwiększyły presję cenową. Gdy tartaki ograniczają przetwórstwo, produkty drewnopochodne drożeją.
  • Powrót popytu eksportowego: Wyższy popyt z rynków europejskich sprawił, że część produkcji trafia za granicę, co zmniejsza podaż krajową i wspiera wzrost cen.

W efekcie, jak tłumaczy ekspert portalu RynekPierwotny.pl, segment drewno–OSB działa jako potencjalny wskaźnik wyprzedzający, będąc pierwszym sygnałem zmiany trendu cenowego w budownictwie. Identyczna sytuacja miała miejsce w czasie ostatniego boomu na rynku materiałów budowlanych, kiedy to właśnie ta grupa asortymentowa była absolutnym liderem wzrostów cen.

Czy to zapowiedź przesilenia?


Rosnące ceny płyt OSB i drewna to pierwszy od wielu miesięcy sygnał mogący zapowiadać zmianę trendu na rynku materiałów budowlanych. Segment drewnopochodny często reaguje szybciej niż inne materiały, ponieważ jest mocniej powiązany z prefabrykacją, budownictwem mieszkaniowym oraz eksportem.

Na wzrost cen wpływają trzy główne czynniki: większy popyt na budownictwo drewniane i modułowe, ograniczona podaż surowca oraz powrót zakupów eksportowych. Jeżeli w kolejnych miesiącach dane budowlane potwierdzą ożywienie inwestycji, OSB i drewno mogą okazać się pierwszym segmentem wyznaczającym nowy kierunek dla cen w całej branży – komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Wrzesień nie przyniósł jeszcze przełomu, ale widocznych jest kilka elementów sugerujących, że rynek może zbliżać się do punktu zwrotnego. Spadki cen nadal dominują, jednak pojawiają się pierwsze wyraźne wyjątki – a sektor OSB i drewna wyróżnia się jako ten, który może zacząć wyznaczać nowy kierunek.

Rynek pozostaje w stagnacji, ale na horyzoncie rysują się pierwsze oznaki możliwego przełamania. Wrześniowy sygnał ożywienia produkcji budowlano-montażowej z budownictwem mieszkaniowym na czele oraz rosnące ceny OSB i drewna mogą być zapowiedzią nadchodzącej zmiany i sygnałem, że najgłębsza faza stagnacji powoli dobiega końca.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu
ceny materiałów budowlanych, materiały budowlane, budownictwo mieszkaniowe, rynek materiałów budowlanych, wyroby budowlane, remont mieszkania, budowa domu, wykończenie mieszkania

