Ceny materiałów budowlanych zastygły, ale są już pierwsze sygnały zmiany trendu

Od dwóch lat ceny materiałów stoją w miejscu, ale to może się wkrótce skończyć. Wrzesień przyniósł pierwsze oznaki ożywienia w branży budowlanej. Coraz więcej producentów mówi o rosnących kosztach surowców i presji płacowej, które mogą pchnąć ceny w górę. Na razie to jeszcze delikatne sygnały, ale budowlanka może być o krok od przełomu. Co jeszcze może przemawiać za coraz bliższym momentem zmiany trendu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego ceny materiałów budowlanych od dwóch lat stoją w miejscu?

Skąd wzięły się pierwsze sygnały możliwego ożywienia na rynku?

Dlaczego segment drewna i płyt OSB drożeje szybciej niż inne materiały?

Co może oznaczać wzrost cen OSB i drewna dla całej branży budowlanej?

Struktura zmian cen materiałów budowlanych: wciąż przewaga spadków

Średnia dynamika rdr cen materiałów budowlanych

Zmiana cen wyrobów budowlanych

Dlaczego drożeją płyty OSB i drewno?

Dlaczego akurat ten segment odbija?

Rosnący popyt na budownictwo drewniane i prefabrykację: Zwiększone zainteresowanie technologią szkieletową, domami modułowymi oraz zabudową ogrodową podnosi zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne i płyty OSB jako kluczowe materiały.

Zwiększone zainteresowanie technologią szkieletową, domami modułowymi oraz zabudową ogrodową podnosi zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne i płyty OSB jako kluczowe materiały. Ograniczona podaż surowca: Mniejsza dostępność surowca lokalnego oraz ograniczenia produkcji zwiększyły presję cenową. Gdy tartaki ograniczają przetwórstwo, produkty drewnopochodne drożeją.

Mniejsza dostępność surowca lokalnego oraz ograniczenia produkcji zwiększyły presję cenową. Gdy tartaki ograniczają przetwórstwo, produkty drewnopochodne drożeją. Powrót popytu eksportowego: Wyższy popyt z rynków europejskich sprawił, że część produkcji trafia za granicę, co zmniejsza podaż krajową i wspiera wzrost cen.

Czy to zapowiedź przesilenia?

Rosnące ceny płyt OSB i drewna to pierwszy od wielu miesięcy sygnał mogący zapowiadać zmianę trendu na rynku materiałów budowlanych. Segment drewnopochodny często reaguje szybciej niż inne materiały, ponieważ jest mocniej powiązany z prefabrykacją, budownictwem mieszkaniowym oraz eksportem.



Na wzrost cen wpływają trzy główne czynniki: większy popyt na budownictwo drewniane i modułowe, ograniczona podaż surowca oraz powrót zakupów eksportowych. Jeżeli w kolejnych miesiącach dane budowlane potwierdzą ożywienie inwestycji, OSB i drewno mogą okazać się pierwszym segmentem wyznaczającym nowy kierunek dla cen w całej branży – komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

