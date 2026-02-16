Co zmienia darmowy dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości?

Dane o cenach transakcyjnych mieszkań bez opłat? Od 13 lutego to możliwe. Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego otwiera dostęp do informacji z Rejestr Cen Nieruchomości, które dotąd były odpłatne. To szansa na większą przejrzystość rynku i rozwój narzędzi analitycznych - wskazują eksperci SonarHome.pl. Ta rewolucja będzie miała jednak raczej ewolucyjny charakter - nowelizacja przepisów nie ingeruje bowiem w obowiązujący tryb proceduralny.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co zmienia nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego w dostępie do danych o cenach nieruchomości?

Czy zniesienie opłat oznacza pełną i automatyczną dostępność danych z RCN online?

Jak większa transparentność może wpłynąć na decyzje kupujących, sprzedających i inwestorów?

Jaką rolę mają pełnić RCN oraz planowany portal DOM w nowym modelu dostępu do informacji?

Większa przejrzystość na rynku nieruchomości?

Kupujący, sprzedający, agenci nieruchomości oraz inwestorzy, dysponując aktualnymi i rzetelnymi danymi o cenach transakcyjnych, mogą działać w warunkach większej symetrii informacyjnej. W dłuższej perspektywie ma to ograniczać możliwość manipulowania cenami i sprzyjać bardziej racjonalnym decyzjom.



Jednocześnie ustawodawca zakłada, że otwarcie danych stworzy przestrzeń do rozwoju nowych narzędzi informatycznych oraz usług analitycznych wykorzystujących dane transakcyjne – mówi Anton Bubiel, ekspert rynku nieruchomości w SonarHome.pl, platformy do wyceny mieszkania online i znalezienia agenta nieruchomości.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że zniesienie opłat nie oznacza automatycznej zmiany sposobu udostępniania danych. Nowelizacja nie ingeruje w obowiązujący tryb proceduralny. W mocy pozostają przepisy wykonawcze dotyczące wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasad udzielania licencji.



Oznacza to, że dane z RCN nadal będą udostępniane na wniosek, a jedyną zmianą od 13 lutego będzie brak obowiązku wniesienia opłaty – dodaje ekspert.

Jak będzie wyglądała sprawa dostępu do danych?

Sięgnęliśmy po informacje do kilku wybranych starostw, kierując do nich zapytania w tej sprawie. Usłyszeliśmy, że tuż po wejściu ustawy w życie sprawy będą procedowane w dotychczasowym trybie. Jednocześnie nie wykluczają one publikacji danych w formie online, w tym także w postaci gotowych do pobrania baz danych.



Zastrzegają jednak, że decyzje w tym zakresie będą najprawdopodobniej podejmowane dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Zakładają bowiem, że wcześniej wejdzie w życie nowe rozporządzenie oraz pojawią się interpretacje ministerstwa, które doprecyzują, jakie dane i w jakim zakresie powinny być udostępniane – mówi Anton Bubiel.

W perspektywie kolejnych lat rynek nieruchomości będzie funkcjonował na bazie dwóch uzupełniających się źródeł informacji. Rejestr Cen Nieruchomości pozostanie źródłem szczegółowych, jednostkowych danych transakcyjnych, które mogą być wykorzystywane do zaawansowanej analityki, budowy algorytmów czy narzędzi predykcyjnych.



Równolegle planowane jest uruchomienie portalu DOM, który ma prezentować zagregowane statystyki cen transakcyjnych, takie jak średnie i mediany, z zachowaniem mechanizmów ochrony prywatności, w tym minimalnej liczby transakcji w próbie oraz anonimizacji danych – podsumowuje Anton Bubiel.

