Jak wojna i geopolityka zmieniły ceny mieszkań przy granicy?

W teorii lokalizacja to dla rynku nieruchomości rzecz kluczowa. W praktyce ostatnich trzech lat - lokalizacja blisko wschodniej granicy oznaczała słabszą dynamikę cen. Pod tym względem najgorzej wypadają powiaty graniczące z obwodem królewieckim, a najlepiej te graniczące z Czechami. Co ciekawe, przez trzy lata przed agresją Rosji na Ukrainę było odwrotnie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego ceny mieszkań przy wschodniej granicy rosną wolniej niż w reszcie kraju?

Jak wojna w Ukrainie i sytuacja geopolityczna wpłynęły na rynek nieruchomości?

W których regionach ceny nieruchomości rosły najszybciej w ostatnich latach?

Jakie czynniki poza konfliktem zbrojnym kształtują lokalne rynki nieruchomości?

Białoruś za miedzą może budzić niepokój

Teraz ceny szybciej rosną na Zachodzie

Uchodźcy i wojskowi muszą mieć gdzie mieszkać

Jak policzono zmiany cen nieruchomości w powiatach „granicznych”

Pod uwagę wzięto dane GUS na temat mediany cen metra kwadratowego lokali mieszkalnych z rynku wtórnego. Ze względu na wahliwość wyników jako najnowsze dane przyjęto średnią z 4 okresów (od 2 kwartału 2024 do 1 kwartału 2025 roku) i odniesiono je do średniej z danych z okresu od 2 kwartału 2021 roku do 1 kwartału 2022 roku. Przyjęto jedynie dane pochodzące z powiatów z pominięciem miast na prawach powiatu, w których sytuacja bardzo często rozwijała się znacznie lepiej niż poza rogatkami miasta. Przykładem może być województwo podlaskie, którego stolica (Białystok) jest relatywnie niedaleko granicy z Białorusią, co nie przeszkadza w dynamicznym wzroście cen mieszkań w tej lokalizacji. Ze względu na niedostateczne dane z powiatów graniczących z Litwą (szczególnie za 1 kwartał 2022 roku), ten kraj musiał zostać pominięty w obliczeniach.

Konflikt zbrojny to nie wszystko