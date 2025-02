Ceny mieszkań w UE: Polska w czołówce państw z najdroższymi nieruchomościami

Polska jest jednym z krajów, w którym ceny nieruchomości w ostatnich latach rosły bardzo dynamicznie. Tymczasem raport Eurostatu pokazuje, że są państwa, które znacznie wyprzedziły Polskę pod tym kątem, a niektórzy oceniają optymistycznie przyszłość rynku w naszym kraju. Czy ceny mieszkań spadną w najbliższych miesiącach? Ocenia ekspert serwisu Extradom.pl.

Od początku 2010 roku do trzeciego kwartału 2024 roku ceny mieszkań w Unii Europejskiej wzrosły o 54,1%, a czynsze aż o 26%. Nieruchomości drożały konsekwentnie w całej Europie, ale niewykluczone, że najbliższy rok przyniesie pewną stabilizację. Ekspert serwisu Extradom.pl podsumowuje najważniejsze trendy i prognozuje, co czeka nas na rynku mieszkaniowym w 2025 roku.Raport Eurostatu wskazuje na olbrzymie różnice między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Od 2010 roku do trzeciego kwartału 2024 roku ceny mieszkań wzrosły średnio o 54,1%, a czynsze o 26%. Jednak w krajach takich jak Estonia i Węgry, ceny mieszkań wzrosły ponad trzykrotnie – o 230%. W Polsce ceny wzrosły o 98%, co stawia Polskę wśród krajów z wysokimi wzrostami, ale wciąż poniżej rekordzistów.Podobnie w przypadku najmu, ceny mieszkań wzrosły bardziej niż czynsze w 20 krajach Unii, a największe wzrosty odnotowano w Estonii i na Węgrzech (+230%) oraz na Litwie (181%) i Łotwie (+154%). Poza Unią Europejską, rekordowe wzrosty odnotowano na Islandii – niemal 255%. Natomiast jedynym krajem, w którym ceny spadły były Włochy (-4%).Mówiąc o tych wzrostach, nie można pominąć wpływu inflacji, która w październiku 2022 roku odnotowano odnotowała swoje rekordy, osiągając poziom 17,9%. Powyższa sytuacja przełożyła się na decyzję NBP dotyczącą podniesienia stóp procentowych, a ta z kolei sprawiła, że kredyty hipoteczne stały się niedostępne dla większości potencjalnych inwestorów. Pewien udział miała w tym też rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która zalecała dużą ostrożność przy udzielaniu kredytów hipotecznych w warunkach szalejącej inflacji.Przewidywania ekspertów okazały się słuszne, a Bezpieczny Kredyt 2% co prawda umożliwił kilkudziesięciu tysiącom polskich rodzin zakup wymarzonego lokum, ale przy niskiej podaży, wywołanej wcześniejszą stagnacją w sektorze budowlanym, spowodował również gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Skutki odczuwamy wszyscy i wciąż będziemy odczuwać przez kilka najbliższych lat.Różnice w cenach mieszkań w różnych miastach Polski są ogromne. Warszawa i Kraków mogą pochwalić się cenami przekraczającymi 16 000 zł/m², podczas gdy w miastach takich jak Bytom czy Wałbrzych ceny wahają się w przedziale 4 000–5 500 zł/m².Ceny metra kwadratowego mieszkania we wszystkich dużych miastach zbliżyły się do 10 000 zł/m2. A według najnowszych danych nawet tę wartość przekroczyły, osiągając w Krakowie i Warszawie odpowiednio 16 400 zł/m2 i 17 500 zł/m2.W grudniu 2024 roku najtańsze mieszkania wśród polskich miast wojewódzkich można było zakupić w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie średnia cena za metr kwadratowy wynosiła około 8 400 zł. W Wałbrzychu czy Bytomiu ceny mieszkań wahają się w przedziale od 4 000 do 5 500 zł/m2.Prognozy wskazują, że po kilku kwartałach gwałtownych wzrostach, rynek mieszkaniowy w Polsce przejdzie w okres spowolnienia. Eksperci przewidują korekty cen, a być może także spadki w niektórych miastach. Alternatywą dla kupna mieszkania mogą stać się natomiast domy prefabrykowane, które zyskują coraz większą popularność w Polsce i na zachodzie Europy.Rynek mieszkaniowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, przeszedł szereg dynamicznych zmian w latach 2010–2024. Choć ceny nieruchomości rosły, to zmiany te były wynikiem wielu czynników, w tym inflacji i decyzji politycznych. Przyszłość rynku pozostaje niepewna, ale eksperci sugerują, że po okresie wzrostów ceny mogą zacząć spadać, co może przynieść ulgę dla wielu polskich rodzin, które wciąż marzą o własnym domu.