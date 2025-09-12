Jawność cen mieszkań: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć jako kupujący

Od września 2025 rynek nieruchomości staje się bardziej transparentny - wszystkie oferty mieszkań muszą teraz zawierać pełne i aktualne informacje o cenach. Deweloperzy są zobowiązani do publikowania nie tylko cen metrażu, ale całkowitych kosztów lokalu oraz związanych z nim miejsc parkingowych i komórek. To znacząca zmiana, która ułatwi kupującym orientację i porównanie na rynku pierwotnym. W artykule przedstawiamy 5 kluczowych aspektów, które każdy kupujący powinien znać, by świadomie poruszać się na rynku nieruchomości.

Przeczytaj także: Co nowe obowiązki deweloperów oznaczają w praktyce?

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy i jakie oferty nieruchomości objęła jawność cen - obowiązek od 11 września 2025 r.

Gdzie znaleźć aktualne i kompletne informacje o cenach mieszkań i dodatkowych elementach oferty.

Jakie elementy oferty muszą być cenowo widoczne, w tym miejsca parkingowe i komórki lokatorskie.

Jak działa codzienna aktualizacja i historia zmian cen, które muszą być udostępniane kupującym.

To zmiana w dobrym kierunku – podkreśla Jakub Kwiecień, Manager ds. sprzedaży w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach. – Kupujący mają przed sobą jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego potrzebują jak najpełniejszej informacji. Jawne ceny pozwalają im podejmować bardziej świadome decyzje i realnie porównywać oferty.



Widzimy też, że sam proces zakupowy bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat – klienci są dziś znacznie bardziej samodzielni, aktywnie poszukują informacji i często analizują rynek na własną rękę, zanim jeszcze skontaktują się ze sprzedawcą. Transparentność cen dodatkowo ułatwia im ten proces, dając poczucie kontroli i komfort podejmowania decyzji we własnym tempie.



W Pierwszej Dzielnicy udostępniamy ceny mieszkań od dłuższego czasu. Klienci doceniają ten otwarty model komunikacji – dzięki niemu mogą spokojnie porównać oferty i wrócić z przemyślaną decyzją.

5 rzeczy, które warto wiedzieć