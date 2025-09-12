Jawność cen mieszkań: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć jako kupujący
2025-09-12 12:36
Z tego artykułu dowiesz się:
- Od kiedy i jakie oferty nieruchomości objęła jawność cen - obowiązek od 11 września 2025 r.
- Gdzie znaleźć aktualne i kompletne informacje o cenach mieszkań i dodatkowych elementach oferty.
- Jakie elementy oferty muszą być cenowo widoczne, w tym miejsca parkingowe i komórki lokatorskie.
- Jak działa codzienna aktualizacja i historia zmian cen, które muszą być udostępniane kupującym.
Przejrzystość cenowa na rynku nieruchomości? Od września to już nie wybór, a obowiązek. Nowelizacja ustawy deweloperskiej nakłada na deweloperów obowiązek ujawniania cen mieszkań i dodatkowych elementów oferty. Zmiany wprowadzono etapami. Co zmieniło się od 11 września i czego mogą oczekiwać od dewelopera kupujący?
Pierwszy etap zmian dotyczących publikacji cen mieszkań wszedł w życie 11 lipca 2025 r. – od tego dnia jawność cen dotyczy wszystkich nowych ofert mieszkań wprowadzanych na rynek. Z kolei 11 września 2025 r. skończył się okres przejściowy. Przepisy objęły również oferty, które były w sprzedaży przed lipcem. W praktyce oznacza to, że od września klient, przeglądając ogłoszenia, zobaczy cenę każdego mieszkania na rynku pierwotnym – wraz z dodatkowymi kosztami.
To zmiana w dobrym kierunku – podkreśla Jakub Kwiecień, Manager ds. sprzedaży w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach. – Kupujący mają przed sobą jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego potrzebują jak najpełniejszej informacji. Jawne ceny pozwalają im podejmować bardziej świadome decyzje i realnie porównywać oferty.
Widzimy też, że sam proces zakupowy bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat – klienci są dziś znacznie bardziej samodzielni, aktywnie poszukują informacji i często analizują rynek na własną rękę, zanim jeszcze skontaktują się ze sprzedawcą. Transparentność cen dodatkowo ułatwia im ten proces, dając poczucie kontroli i komfort podejmowania decyzji we własnym tempie.
W Pierwszej Dzielnicy udostępniamy ceny mieszkań od dłuższego czasu. Klienci doceniają ten otwarty model komunikacji – dzięki niemu mogą spokojnie porównać oferty i wrócić z przemyślaną decyzją.
5 rzeczy, które warto wiedzieć
1. Gdzie szukać informacji o cenie?
Każdy deweloper ma obowiązek prowadzenia strony internetowej inwestycji, na której powinny być publikowane ceny mieszkań. To właśnie tam kupujący znajdzie najbardziej aktualne dane – wraz z informacją o dodatkowych kosztach.
2. Czy obowiązek dotyczy tylko ceny mieszkania?
Nie. Jawność obejmuje także komórki lokatorskie i miejsca parkingowe. Deweloper powinien codziennie publikować ofertę coraz ujawniać wszystkie dodatkowe koszty.
3. Jak prezentowana jest cena?
Deweloper ma obowiązek podawać całkowitą cenę mieszkania, a nie tylko stawkę za metr kwadratowy. – Klienci coraz częściej pytają nas nie o cenę metra, ale o to, ile zapłacą za mieszkanie dwupokojowe czy trzypokojowe. – mówi Jakub Kwiecień, Pierwsza Dzielnica. – Nowe przepisy odpowiadają na tę potrzebę. Porównanie na poziomie ceny całego lokalu ułatwia planowanie budżetu i sprawia, że wybór mieszkania staje się prostszy.
4. Czy można sprawdzić, ile dane mieszkanie kosztowało wcześniej?
Tak. Deweloper musi ujawniać pierwotną cenę oferty oraz każdą jej zmianę od momentu publikacji. Klient zobaczy pełną historię – od ceny startowej po aktualną.
– To bardzo ważne z punktu widzenia kupującego – zaznacza Jakub Kwiecień, Pierwsza Dzielnica. – Historia zmian oznacza większą transparentność i pozwala lepiej ocenić atrakcyjność oferty w danym momencie.
5. Jak często aktualizowane są ceny?
Przepisy zobowiązują deweloperów do codziennej aktualizacji danych. To ważne, bo dzięki temu klient ma pewność, że informacje prezentowane w ofercie są rzetelne.
Dzięki obowiązkowi jawności cen kupujący będą mogli łatwiej porównywać oferty wszystkich rynkowych ofert. Komplet informacji – o cenie mieszkania, miejscach postojowych czy komórkach lokatorskich – deweloperzy będą mieli obowiązek publikować na swoich stronach internetowych. Warto więc w trakcie poszukiwań analizować witryny inwestycji, gdzie dane są najbardziej aktualne i kompletne.
