Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

W Warszawie czy Krakowie można znaleźć w ofercie deweloperów apartamenty z ceną przekraczającą 50 tys. zł za m kw., ale w sprzedaży są też mieszkania nawet pięciokrotnie tańsze. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile kosztują w przeliczeniu na metr kwadratowy najtańsze mieszkania w każdym z siedmiu największych miast oraz w jakich dzielnicach można je znaleźć.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztują najtańsze mieszkania w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu?

W których dzielnicach największych miast można znaleźć najkorzystniejsze oferty?

Dlaczego różnice w cenach metra kwadratowego sięgają nawet kilku tysięcy złotych?

Kto najczęściej kupuje tanie mieszkania i jak mogą zyskać one na wartości?

Jest faktem, że w największych metropoliach ceny mieszkań mogą przyprawiać o zawrót głowy. Warto jednak wiedzieć, że najdroższe od najtańszych często dzieli przepaść. Tak więc, nawet osoby z mniej zasobnym portfelem znajdą coś dla siebie, o ile nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań np. w kwestii lokalizacji – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Górny pułap cen w segmencie najtańszych mieszkań W sierpniu najwyższy górny pułap cen w tym segmencie rynku był w Krakowie Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Problem w tym, że najtańsze w cenach jednostkowych są kawalerki i mieszkania dwupokojowe, a takich w cenie do 14,4 tys. zł za metr kwadratowy jest w całej Warszawie tylko niespełna 1,4 tys. W dodatku ponad 80% z nich - na Białołęce, która jest bez wątpienia najtańszą dzielnicą w stolicy – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkań deweloperskich w V 2025 najwyższa od miesięcy