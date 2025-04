Są chętni na nowe mieszkania. Zachęcają ich ceny?

Przed nami najnowsze opracowanie Otodom Analytics, a w nim solidna porcja informacji dotyczących rynku deweloperskiego w 7 największych polskich miastach. Dowiadujemy się m.in. szczegółów na temat popytu, podaży, poziomu sprzedaży nowych mieszkań oraz cen, na które muszą być gotowi nabywcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W którym z polskich miast deweloperzy wprowadzili do sprzedaży najwięcej nowych mieszkań?

Gdzie w Polsce wyprzedaż oferty deweloperów trwa najdłużej, a gdzie najkrócej?

Sprzedaż wyższa nawet o ponad 30%

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprzedaż mieszkań deweloperskich w I kwartale 2025 roku W porównaniu do I kwartału 2024 r. w przypadku wszystkich 7 miast widoczne są spadki Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Warszawa liderem nowej podaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów Liderem pod względem liczby wprowadzeń nowych mieszkań w marcu okazała się Warszawa Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wprowadzenie, sprzedaż i oferta deweloperów Na koniec marca w każdym z 7 największych miast kupujący mieli do dyspozycji znacznie większy wybór niż przed rokiem Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Dwa miasta w równowadze popytowo-podażowej

Mimo rosnącej liczby dostępnych mieszkań, poprawiło się tempo sprzedaży. To efekt dobrych wyników deweloperów w marcu, które były aż o 30% wyższe niż na przełomie roku. Jednak obecnie czas potrzebny na wyprzedanie oferty w siedmiu największych miastach nieco przekracza sześć kwartałów, co może sygnalizować początek nadpodaży, komentuje Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom.

Spokój w cennikach

Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dziś mocno skomplikowana. Mgliste wizje nowego programu wsparcia kredytobiorców, pomysły na podatek katastralny, REIT-y czy wreszcie wizja końca (lub i nie) wojny w Ukrainie to czynniki, które mogą mieć ogromny wpływ na rynek nieruchomości, a są trudne do przewidzenia. Kształtów nabiera za to obniżka stóp procentowych, która z coraz większym prawdopodobieństwem będzie miała miejsce jeszcze przed końcem wakacji. Kolejne miesiące będą bez wątpienia ciekawe na rynku, podsumowuje Krasoń z Otodom.

Wbrew corocznemu trendowi, marcowa sprzedaż mieszkań w największych miastach była wyższa niż lutowa. Deweloperzy sprzedali łącznie 3,7 tys. lokali – o 5% więcej niż miesiąc wcześniej i 10% więcej niż rok temu.Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się nowe mieszkania w Warszawie , których sprzedano blisko 1,2 tys., czyli o 3% więcej niż w lutym. Na drugim miejscu na podium znalazły się ex aequo Wrocław i Kraków ze sprzedażą na poziomie 529 mieszkań. Dla stolicy Dolnego Śląska oznacza to wzrost o 28% m/m. Natomiast dla największego małopolskiego miasta - spadek o 8% w ujęciu miesięcznym.Największą dynamikę sprzedaży wykazali jednak deweloperzy z Katowic i Poznania – tam liczba sprzedanych mieszkań wzrosła odpowiednio o 46% (198 lokali) i 31% (404 lokali) względem poprzedniego miesiąca.Inaczej prezentują się jednak dane w ujęciu kwartalnym. W porównaniu do I kwartału 2024 r. w przypadku wszystkich 7 miast widoczne są spadki – od 20% w Trójmieście, przez 14-16% w Poznaniu, Warszawie i Łodzi oraz 9-10% w Katowicach i Wrocławiu, po 3% w Krakowie.W marcu deweloperzy wprowadzili do oferty o 2 tys. mieszkań więcej, niż sprzedali, co przełożyło się na niemal 60 tys. dostępnych lokali w siedmiu największych miastach. Dodatkowo potencjalni nabywcy mogli wybierać spośród ponad 6,4 tys. mieszkań zarezerwowanych.Liderem pod względem liczby wprowadzeń nowych mieszkań w marcu okazała się Warszawa z 1,7 tys. lokali, detronizując przodujący w lutym Kraków. Za stolicą uplasował się Wrocław (1,1 tys. lokali), a zaraz za nim Poznań (1 tys. lokali). Kraków tym razem znalazł się zaraz za podium z wynikiem zbliżonym do Trójmiasta – z wprowadzeniami odpowiednio 685 i 675 mieszkań. Natomiast najsłabiej wypadła Łódź (144 wprowadzone do oferty lokale).Tym samym na koniec marca w każdym z 7 największych miast kupujący mieli do dyspozycji znacznie większy wybór niż przed rokiem – w Krakowie nawet o 95%, a w Katowicach o ponad 60%. Najwięcej, bo 14,4 tys. mieszkań w swojej ofercie mieli warszawscy deweloperzy. Z kolei poszukujący własnego M w Krakowie mogli wybierać spośród puli liczącej ponad 9,5 tys. nowych lokali. Natomiast na drugim biegunie z rosnącą, choć w porównaniu do innych miast najniższą ofertą, znalazły się Trójmiasto (6,3 tys. lokali) oraz Katowice (niecałe 5 tys. lokali).Ważnym wskaźnikiem obrazującym relację popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w danym mieście jest czas wyprzedaży oferty, który pokazuje jak szybko skończyłaby się oferta, gdyby sprzedaż utrzymała się na poziomie z ostatnich 3 miesięcy, a do oferty nie trafiłyby już nowe mieszkania.Sytuacja popytowo – podażowo różni się jednak w poszczególnych miastach. W marcu równowaga widoczna była jedynie w Warszawie oraz Trójmieście. Blisko pożądanego wyniku był też Kraków (6,4 kw.). W miarę bezpieczna sytuacja była we Wrocławiu i Poznaniu (6,9 i 7,3 kw.). Natomiast w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się deweloperzy w Katowicach, gdzie czas wyprzedaży oferty wynosi 9,6 kw., oraz w Łodzi (8,6 kw.).Stabilizacja cen na rynku deweloperskim trwa. W marcu największe, choć raczej symboliczne zmiany zaobserwowano w Warszawie i Trójmieście, gdzie średnie stawki wzrosły o 1%, oraz w Krakowie, gdzie odnotowano spadek o 0,6%. W ujęciu rocznym ceny poszły w górę o kilka procent – o 3–4% w Trójmieście, Łodzi, Poznaniu i Katowicach, oraz o około 5% w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.Tym samym najdroższym miastem w Polsce wciąż pozostaje Warszawa ze średnią stawką za mkw. sięgającą 17,7 tys. zł. W Krakowie nabywcy muszą liczyć się w wydatkiem rzędu ok. 16,3 tys. zł/mkw., a w Trójmieście ok. 15 tys. zł. Najtańszym ośrodkiem miejskim nadal jest Łódź, gdzie mkw. lokalu od dewelopera kosztuje średnio ok.11 tys. zł.