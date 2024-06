Gdzie i jakie mieszkanie kupimy w cenie do 500 tys. zł?

Ceny mieszkań wzrosły w ciągu ostatniego roku, jednak z danych Otodom wynika, że wciąż osoby dysponujące budżetem do 500 tys. zł, mają dość szeroki wybór mieszkań. Gdzie dostępność takich mieszkań jest największa? Jakie mieszkanie można kupić za taką kwotę?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie mieszkanie kupimy w cenie do 500 tys. zł?

Gdzie najłatwiej o zakup mieszkania za 500 tys. zł?

Gdzie najtrudniej o zakup mieszkania za 500 tys. zł?



Mniejsze zainteresowanie lokalami do pół miliona, czyli średnią kwotę, na jaką zaciągany jest kredyt hipoteczny w Polsce, może wynikać z oczekiwania na nowy program rządowych dopłat. Część klientów wstrzymuje się z zakupem mieszkania nawet, jeśli mają zdolność kredytową, która umożliwi im nabycie lokalu w określonej kwocie. Zapowiadany nowy program dla młodych ludzi, którzy poszukują pierwszego mieszkania, zakłada wprowadzenie limitu cenowego tj. maksymalnej kwoty za metr kwadratowy tak, aby dopłaty obejmowały nieruchomości o umiarkowanej cenie. Dodatkowo możliwe, że subsydia będą dotyczyły mieszkań w preferowanych lokalizacjach takich jak obszary miejskie z deficytem mieszkaniowym. Dlatego klienci przyjmują postawę wyczekującą, monitorując rynek deweloperski. – zaznacza Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego, Otodom Analytics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrea z Pixabay Jakie mieszkanie można kupić do 500 tys. zł? W puli z takim limitem cenowym wśród propozycji od deweloperów i osób prywatnych przeważają lokale dwupokojowe.

Nie tylko kawalerki

Gdzie najłatwiej o mieszkanie za 500 tys. zł?

Z danych BIK wynika, że w maju br. banki udzieliły prawie 15 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 6,21 mld zł. Średnia kwota udzielonego kredytu wyniosła 414,4 tys. zł i była o 13,2% wyższa od tej sprzed roku. Ceny mieszkań w ciągu roku znacznie wzrosły, co przekłada się na konieczność zaciągnięcia wyższego kredytu.Dlatego, jak wskazują dane Otodom, zainteresowanych kupnem własnego mieszkania jest mniej. W porównaniu do maja ubiegłego roku liczba wyszukiwań lokali na sprzedaż spadła o 7%. O 10% spadła liczba wyszukiwań mieszkań mieszczących się w limicie cenowym do 500 tys. zł.Poszukujący mieszkań na sprzedaż w kwocie do 500 tys. mają do dyspozycji całkiem szeroką gamę ofert zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego . Jak można się spodziewać, nieco większy wybór będą mieli jednak wśród lokali z drugiej ręki – w maju stanowiły one ok. 56% ogłoszeń o cenie do pół miliona złotych na portalu Otodom.W puli z takim limitem cenowym wśród propozycji od deweloperów i osób prywatnych przeważają lokale dwupokojowe. Na drugim miejscu pod względem dostępności znajdują się 3-pokojowe, a na trzecim – kawalerki. Wśród mieszkań z rynku wtórnego zdecydowana większość jest gotowa do wprowadzenia od razu po zakupie. Te wymagające gruntownego remontu przed zamieszkaniem stanowią zaledwie ok. 8% ofert o cenie do 500 tys. zł.Czy taki budżet pozwoli jednak na nabycie wymarzonego M o wysokim standardzie? Niekoniecznie. Na rynku wtórnym aż 77% ogłoszeń mieszczących się w kwocie do pół miliona dotyczy mieszkań w starym budownictwie, czyli z lat 1946-1999. Nieoczywistym udogodnieniem w przypadku takich lokali okazuje się być winda – zawiera ją zaledwie ok. 13% ofert. Jeszcze rzadziej potencjalni nabywcy mogą liczyć na balkon czy klimatyzację.Na mapie województw, w których najłatwiej można znaleźć mieszkanie do pół miliona złotych, warto zwrócić uwagę na woj. śląskie. W maju br. spośród blisko 62 tys. ofert lokali na sprzedaż z rynku deweloperskiego i wtórnego mieszczących się w takim limicie cenowym na portalu Otodom prawie 14 tys. dotyczyło Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na czele z Katowicami i Sosnowcem.Osoby dysponujące budżetem na poziomie 500 tys. zł z powodzeniem znajdą także własne M w Łodzi, gdzie średnio za 400 tys. zł można nabyć 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni ok. 40 mkw. Z kolei planujący zakup w Bydgoszczy znajdą nieco tańsze oferty – w tym mieście można bowiem kupić 2-pokojowe lokale z metrażem ok. 45 mkw. już za średnio 360 tys. zł. Wśród wysokiego odsetka ogłoszeń mogą wybierać także Poznaniacy. Muszą się oni jednak liczyć z wyższą ceną i mniejszym metrażem. W stolicy Wielkopolski za ok. 37 mkw. przyjdzie bowiem zapłacić nabywcom średnio ok. 433 tys. zł.Natomiast zdecydowanie trudniej ze znalezieniem własnego M w tym limicie cenowym będą mieli planujący zakup w województwach opolskim i świętokrzyskim. W tych regionach liczba dostępnych ofert takich lokali na sprzedaż jest najniższa. Z kolei nabywcy na Mazowszu muszą liczyć się z najmniejszym w skali kraju metrażem dostępnym za tę kwotę – w Warszawie kupią oni zaledwie 28 mkw., a w podwarszawskim Pruszkowie 30 mkw. Podobny metraż ma do zaoferowania Kraków, gdzie za 500 tys. zł można kupić zaledwie ok. 30-metrową kawalerkę.Warto zauważyć, że na najwięcej mkw. własnego mieszkania w budżecie do pół miliona mogą sobie pozwolić kupujący w Szczecinku (średnio 58 mkw.), Legnicy i Lęborku (średnio 56 mkw.). Jednak w tych miastach liczba takich ofert nie jest wysoka, a co za tym idzie – nie tak łatwo je znaleźć.