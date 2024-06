GH Development wprowadza na rynek inwestycję Vista Wawer w Warszawie

Vista Wawer to nowa inwestycja mieszkaniowa w Warszawie. Na stołeczny rynek trafi 80 mieszkań o powierzchni od 27 do 78 m kw. zlokalizowanych w kameralnym budynku przy ulicy Tytoniowej 20.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Vista Wawer - wizualizacja W ramach projektu „Vista Wawer” powstanie kameralny budynek przy ul. Tytoniowej 20.

Inwestycja „Vista Wawer” powstanie na styku dwóch dzielnic - Wawra oraz Pragi Południe. Projekt zakłada budowę 80 mieszkań o metrażu od 27 do 78 m kw., z funkcjonalnymi układami pomieszczeń – od jednopokojowych do czteropokojowych. Dla wygody mieszkańców deweloper GH Development, zaprojektował budynek w taki sposób, aby każde z mieszkań posiadało balkon, a lokale położone na parterze przestronne ogródki nawet do 150 m kw. W budynku przewidziany został komfortowy podziemny parking, naziemne miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie, dodatkowo na parterze znajdą się 3 lokale handlowo-usługowe.Inwestycja położona jest niedaleko przystanków komunikacji miejskiej, co zapewnia wygodne połączenia z pozostałymi dzielnicami miasta oraz blisko trasy wyjazdowej z Warszawy (S8). Niedaleko jest także do terenów zielonych, sprzyjających rekreacji. W sąsiedztwie można znaleźć Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, który oferuje przestrzeń do spacerów, biegania oraz relaksu w otoczeniu przyrody. W pobliżu znajduje się również Rezerwat Olszynka Grochowska, stanowiący zielone serce Pragi Południe.GH Development intensywnie przygotowuje się do realizacji następnych projektów w stolicy na swoich gruntach. Łącznie w samej tylko Warszawie deweloper planuje zbudować ponad 2000 lokali w 6 różnych lokalizacjach.