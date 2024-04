Rusza budowa Osiedla Przy Forcie i II etapu Harmonii Mokotów

Dom Development rozpoczął właśnie budowę Osiedla Przy Forcie, zlokalizowanego w pobliżu terenów rekreacyjnych w zabytkowym Forcie V Włochy, a także II etapu projektu Harmonia Mokotów u zbiegu al. Polski Walczącej i al. Józefa Becka.

Osiedle Przy Forcie położone jest w części Warszawy, która zapewnia bardzo komfortowe życie. Oprócz bogatej oferty lokalnych sklepów i lokali usługowych, mieszkańcy będą mogli korzystać z pobliskiego centrum handlowego Skorosze oraz centrum outletowego Factory Ursus. Rodzice docenią bliskość licznych szkół i przedszkoli. Sąsiedztwo przystanku autobusowego, pobliska stacja kolejowa Warszawa Ursus oraz łatwy dostęp do al. Jerozolimskich, trasy S8 i Południowej Obwodnicy Warszawy umożliwią sprawną komunikację z innymi częściami miasta – mówi Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development.

Ceny mieszkań na Osiedlu Przy Forcie zaczynają się od 11 900 zł za m2.

Osiedle Przy Forcie tworzy 5-piętrowa zabudowa, od północy kaskadowo obniżająca się do 3 pięter, w której powstaną 124 mieszkania.

Harmonia Mokotów z drugim etapem

Znakomita lokalizacja Harmonii Mokotów w pobliżu Kopca Powstania Warszawskiego i Jeziorka Czerniakowskiego łączy wszelkie zalety życia blisko centrum miasta z możliwością spędzania wolnego czasu w otoczeniu bujnej zieleni i pięknych krajobrazów. Zadbaliśmy o to, by nasz projekt wtopiony był w naturę, a pomiędzy budynkami czuło się przestrzeń i oddech. Chcemy, by osiedle było miejską oazą – bioróżnorodną, dającą wytchnienie w upalne dni i naturalnie utrzymującą odpowiedni poziom nawodnienia. Myślę, że będzie to miejsce lubiane nie tylko przez mieszkańców, ale przez całą lokalną społeczność – mówi Grzegorz Smoliński.

Harmonia Mokotów powstaje w atrakcyjnej i zatopionej w zieleni części dzielnicy, u zbiegu al. Polski Walczącej i al. Józefa Becka.

to nowy projekt Dom Development w warszawskim Ursusie. Tworzy je 5-piętrowa zabudowa, od północy kaskadowo obniżająca się do 3 pięter, w której powstaną 124 mieszkania. Blisko połowa z nich to lokale dwupokojowe o powierzchniach od 36 do 50 m2, natomiast dostępne są również lokale 1-, 3-, 4- i 5-pokojowe o powierzchniach od 25 do 122 m2. Ceny mieszkań na Osiedlu Przy Forcie zaczynają się od 11 900 zł za m2. Przekazanie pierwszym mieszkańcom kluczy do lokali planowane jest na IV kwartał 2025 roku.Mieszkańcy osiedla w kilka minut dotrą też do przestronnych terenów zielonych – Parku Achera i zabytkowego Fortu V Włochy, gdzie oprócz zabudowań z końca XIX wieku znajdują się ciekawie zaaranżowane tereny rekreacyjne i sportowe.Projektanci Osiedla Przy Forcie zaplanowali w tej inwestycji dużo przestrzeni na odpoczynek wśród zieleni. Jasną elewację zabudowy uatrakcyjnią pnącza na ścianach, a obszerne patio obsadzone drzewami i krzewami oraz osiedlowy plac zabaw będą zachętą do spędzania czasu na świeżym powietrzu.Dom Development wprowadził też w tym projekcie liczne rozwiązania proekologiczne. Na dachach budynków zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które pozwolą ograniczyć emisję CO2 i obniżyć rachunki za energię w częściach wspólnych. Na obniżenie opłat wpłynie także użycie nowoczesnych lamp LED oraz czujek zmierzchu z możliwością zastosowania przerwy nocnej.Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także rozwiązania wspierające zielony transport – stojaki na rowery, rowerownię i ładowarkę aut elektrycznych.Uruchomiony pod koniec 2023 roku projekt Harmonia Mokotów powstaje w atrakcyjnej i zatopionej w zieleni części dzielnicy, u zbiegu al. Polski Walczącej i al. Józefa Becka, z której do centrum Warszawy dojechać można w 15 minut. Na drugi etap inwestycji składają się trzy budynki, w których powstanie 196 mieszkań i aż 17 lokali usługowych. Bogata oferta sklepów, restauracji i usług będzie jednym z wyróżników osiedla. W połączeniu z infrastrukturą oświatową, medyczną, handlową i sportową przy pobliskiej ul. Czerniakowskiej, powstanie wygodna przestrzeń do życia, wpisująca się w założenia miasta 15-minutowego.W Harmonii Mokotów powstanie docelowo około 470 lokali rozmieszczonych w dziesięciu budynkach. Pierwsze lokale zostaną przekazane klientom w wakacje 2025 roku.W drugim z trzech etapów Harmonii Mokotów znajdą się mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe, o metrażach od 32 do 85 mkw. Ceny zaczynają się od 15 400 zł na mkw. Lokale na parterze posiadać będą przydomowe ogródki, a te na piętrach przestronne balkony.W Harmonii Mokotów powstaną m.in. łąki kwietne, ogrody deszczowe, zielone strefy relaksu i zacienione place zabaw. Dom Development mocno stawia także na efektywność energetyczną inwestycji, dlatego w budynkach zastosowane zostaną energooszczędne windy i lampy LED.W sąsiedztwie osiedla kursuje kilka linii autobusowych, a w niedalekiej przyszłości przy skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Gagarina powstanie przystanek nowej linii tramwajowej, która docelowo połączy Wolę z Wilanowem. Okolica sprzyja także rowerzystom ze względu na rozbudowaną sieć dróg rowerowych. Na osiedlu Harmonia Mokotów miłośnicy dwóch kółek będą mogli bezpiecznie parkować swoje jednoślady na specjalnie przeznaczonych do tego miejscach postojowych.