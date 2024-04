Osiedle Lumea znowu w rozbudowie. Nowe mieszkania 5 minut od metra

Bouygues Immobilier Polska poinformował właśnie o rozbudowie swojego flagowego projektu, czyli zlokalizowanego na Bemowie Osiedla Lumea. Nowe mieszkania, wyposażone standardowo w rozwiązania smart home, powstają w odległości zaledwie 0,5 km od stacji metra Chrzanów.

Osiedle Lumea jest już naszym flagowym projektem w Warszawie. Pierwsze dwa etapy cieszyły się ogromną popularnością i bardzo szybko zostały sprzedane. Podobnie jest z Osiedlem Lumea 3, gdzie posiadamy już tylko 12 wolnych mieszkań – mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. Jak dodaje, budowa kolejnych etapów była odpowiedzią na potrzeby klientów: – Inwestycja łączy w sobie bardzo dobrą lokalizację i funkcjonalne rozwiązania, takie jak kompaktowe mieszkania, duże tarasy czy ekologiczne rozwiązania. Dostrzegamy potencjał Chrzanowa jako rejonu z przyjazną infrastrukturą, a już wkrótce nową stacją metra i nowoczesną szkołą podstawową.

Nowe mieszkania z systemem smart home

Budujemy tak, jak chcą mieszkać nasi klienci, czyli w mądrze zaprojektowanych i przemyślanych mieszkaniach, gdzie na kilkudziesięciu metrach powierzchni znajduje się maksymalna liczba pomieszczeń. Zawsze myślimy też o możliwości spędzania wolnego czasu na powietrzu. Dlatego balkony, ogródki i tarasy dachowe to nieodzowny element naszych inwestycji – mówi Cezary Grabowski.

Z myślą o mieszkańcach i środowisku

Nowe mieszkania w pobliżu stacji metra

Pierwsze trzy etapy Osiedla Lumea na warszawskim Bemowie cieszyły się dużą popularnością wśród nabywców. Nie jest zatem dużym zaskoczeniem, że deweloper Bouygues Immobilier Polska kontynuuje rozbudowę osiedla i wprowadza do sprzedaży kolejne budynki – Lumea 4 i Lumea 5. To łącznie 114 lokali usytuowanych w odległości 5 minut spacerem od budowanej stacji metra Chrzanów.550 m i 450 m ma dzielić nowe mieszkania na Osiedlu Lumea 4 i Lumea 5 od powstającej stacji metra Chrzanów, z której można szybko i wygodnie dostać się do centrum Warszawy. Budynek Lumea 5 będzie zlokalizowany przy ul. Szeligowskiej, a Lumea 4 tuż za nim. Obok nich powstaje obecnie trzeci etap inwestycji – Lumea 3.Dwa nowe etapy Osiedla Lumea to łącznie 111 mieszkań i 3 lokale usługowe. Osiedle Lumea 4 znajdujące się nieco dalej od ulicy Szeligowskiej to budynek z 53 mieszkaniami. Znajdują się w nim: kawalerki, mieszkania 2-i 3-pokojowe, przestronne mieszkania 4-pokojowe i jeden komfortowy 5-pokojowy lokal z dwoma balkonami i tarasem dachowym. Tarasy dachowe to element charakterystyczny Lumea 4 i posiadają je wybrane mieszkania o rozkładach 3-, 4- i 5-pokojowych. Do pozostałych przynależą balkony lub ogródki. Metraże mieszkań zaczynają się od 27 mkw., a kończą na 111 mkw.Budynek Lumea 5 będzie zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy Szeligowskiej i znajdzie się w nim 58 mieszkań. Będą to zarówno kawalerki, jak i kompaktowe mieszkania 2- i 3-pokojowe oraz wygodne lokale 4-pokojowe z balkonami lub ogródkami. Metraże mieszkań wyniosą od 27 do 98 mkw., a ogródków nawet do 225 mkw. Dodatkowo w budynku na parterze funkcjonować będą również trzy lokale usługowe.W standardzie obu budynków, w każdym mieszkaniu, będzie dostępny system smart home – Appartme. To automatyka mieszkaniowa, która nie tylko dba o bezpieczeństwo lokalu, ale także zapewnia oszczędność energii, dzięki takim funkcjom jak sterowanie temperaturą i oświetleniem czy wyłączanie dopływu wody i prądu do gniazdek, gdy jest to konieczne. System jest obsługiwany przy pomocy panelu sterującego lub z poziomu aplikacji na smartfonie.Z ekologicznych rozwiązań w każdym budynku znajdą się stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz jasne dachy ograniczające przegrzewanie się budynku. Na terenie obu inwestycji dostępne będą zadaszone parkingi dla rowerów, systemy retencji wody opadowej oraz budki lęgowe i karmniki dla ptaków, a także domki dla owadów pożytecznych, a w Lumea 5 dodatkowo także instalacja fotowoltaiczna.Z Osiedla Lumea 4 i Osiedla Lumea 5 będzie można dotrzeć w zaledwie kilka minut piechotą do budowanej stacji metra Chrzanów. Po drugiej stronie ulicy Szeligowskiej, praktycznie naprzeciw Osiedla Lumea 5, powstaje też nowoczesna szkoła podstawowa. W pobliżu nowych mieszkań znajdują się także przedszkole, żłobek i przystanki autobusowe, a drogę do pobliskiego supermarketu można pokonać w 5 minut samochodem. Dotarcie do najbliższego terenu zielonego na Bemowie, czyli Parku Górczewska, zajmie tylko 5 minut rowerem. Budynki Lumea 4 i Lumea 5 położone są również niedaleko trasy S8, dzięki której można szybko wyjechać z Warszawy.Osiedle Lumea 4 i Lumea 5 to kolejne inwestycje, które w tym roku Bouygues Immobilier Polska wprowadził do swojej oferty. Kilka tygodni temu portfolio dewelopera zasiliły nowe mieszkania Avenir zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Włochy, niedaleko Alei Jerozolimskich.W nadchodzących miesiącach Bouygues Immobilier Polska planuje jeszcze wzmocnić swoją obecność w Warszawie. Nowe projekty zamierza wprowadzić także w Poznaniu i Wrocławiu.