Osiedle Lumea 2 powstanie na Bemowie

Na Bemowie, w pobliżu budowanej stacji metra Chrzanów, powstanie Osiedle Lumea 2. Deweloperem jest Bouygues Immobilier Polska. Sprzedaż mieszkań w tej inwestycji już ruszyła. Mieszkania mają zostać oddane w I kwartale 2025 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Lumea 2 - wizualizacja 2 Na Osiedlu Lumea 2 dostępne są mieszkania w układach od 1 do 4 pokoi i metrażach od 27 do 91 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Zwracamy szczególną uwagę na zrównoważone budownictwo i bardzo świadomie podchodzimy do tej kwestii. Dodatkowo stawiamy na wygodę mieszkańców osiedla, dlatego dostęp do budynków będzie możliwy dzięki aplikacji na smartfonie – mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Osiedle Lumea 2 w Warszawie to dwa 4-kondygnacyjne, minimalistyczne budynki z tarasami dachowymi, na które będzie można wejść po schodach zewnętrznych. W budynkach znajdzie się 127 mieszkań z ogródkami, loggiami i tarasami. Budynki zaprojektowano w nowoczesnym, eleganckim stylu i jasnej kolorystyce. Całość zaakcentuje subtelne, dekoracyjne oświetlenie zainstalowane na elewacji. Na Osiedlu Lumea 2 dostępne są mieszkania w układach od 1 do 4 pokoi i metrażach od 27 do 91 mkw. Zaletą wszystkich są duże okna, sięgające od podłogi do sufitu, dzięki czemu każde z pomieszczeń jest odpowiednio nasłonecznione.Mieszkańcy Osiedla Lumea 2 skorzystają ze stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, a w częściach wspólnych pojawi się oświetlenie LED, oszczędzające energię. Na terenie zamontowane zostaną poidełka oraz karmniki dla ptaków, a także budki dla owadów pożytecznych takich jak biedronki czy pszczoły.Na osiedlu znajdzie się również zielony plac zabaw z drewnianymi zabawkami. Powstanie też hala garażowa dla 117 samochodów oraz 19 miejsc parkingowych w strefie naziemnej. Miłośnicy jednośladów będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe dostępne przy każdej z klatek wejściowych do budynków. Cała inwestycja będzie monitorowana.Osiedle Lumea 2 mieści się na dynamicznie się rozwijającym warszawskim Chrzanowie. Zaledwie 700 metrów od nowej inwestycji Bouygues Immobilier Polska znajduje się budowana stacja metra Chrzanów, dzięki której mieszkańcy będą mogli się dostać się do centrum Warszawy. Wyjazd z miasta, w niecałe 5 minut, zapewnia szybki dojazd do trasy S8. Na Chrzanowie powstanie również zespół szkolno-przedszkolny dla ponad 1000 dzieci.Osiedle Lumea 2 zlokalizowane będzie 15 minut spacerem od Parku Górczewska, gdzie znajduje się kryty amfiteatr, park linowy, plac zabaw, zewnętrzna siłownia i wybieg dla psów. Niemal w bezpośrednim sąsiedztwie położone są również korty tenisowe oraz ścieżki rowerowe, a nieco dalej – rezerwat przyrody Łosiowe Błota.Wygodę mieszkańcom zapewnią punkty usługowe oraz sklepy i restauracje położone w większości u zbiegu ulic Lazurowej i Batalionów Chłopskich.Budowa Osiedla Lumea 2 ruszy w II kwartale br., a zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2025 r.