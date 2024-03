Osiedle Avenir w Warszawie już w sprzedaży

W warszawskiej dzielnicy Włochy powstanie osiedle Avenir. Nowe mieszkania od Bouygues Immobilier Polska są już w sprzedaży.

Przeczytaj także: Osiedle Naramowice Odnova: 486 nowych mieszkań

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Avenir - wizualizacja 2 W ramach Avenir powstanie 86 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od 26 aż do 139 mkw., od kawalerek po pięciopokojowe mieszkania. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Avenir - wizualizacja 5 Wewnętrzne części wspólne inwestycji będą charakteryzować stylowe połączenia kolorystyczne, dekoracyjne panele na ścianach oraz duże przeszklenia. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Osiedle Avenir (z jęz. francuskiego „Przyszłość”) powstanie niedaleko centrum handlowego Blue City. Inwestycja powstanie przy ul. Wschodu Słońca – na pograniczu Włoch i Ochoty, w okolicy z dobrym zapleczem infrastrukturalnym i w pobliżu terenów zielonych.W ramach Avenir powstanie 86 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od 26 aż do 139 mkw., od kawalerek po pięciopokojowe mieszkania. Budynek ozdobi elewacja łącząca minimalistyczny styl wzbogacony o eleganckie dodatki m.in. wstawki z lamelami na parterze i przy oknach, ciekawie wyglądająca przeszklona klatka schodowa i duże okna.Inwestycję wyróżniają również duże tarasy, które będą przynależały do mieszkań zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji. Na parterze budynku znajdą się lokale usługowe, a cały projekt uzupełnią elementy małej architektury wokół.Wewnętrzne części wspólne inwestycji będą charakteryzować stylowe połączenia kolorystyczne, dekoracyjne panele na ścianach oraz duże przeszklenia. Styl podkreślą także detale w złotym kolorze z numerami mieszkań i pięter.W Avenir deweloper zadbał o ekologiczne rozwiązania. Powstanie ogród deszczowy, stacja do ładowania samochodów elektrycznych, parking rowerowy, punkt naprawy jednośladów i paczkomat na wyłączny użytek mieszkańców, a także karmniki dla ptaków i domki dla pożytecznych owadów.Mieszkania będą wyposażone w system automatyki Appartme, który od ubiegłego roku Bouygues Immobilier Polska wprowadza we wszystkich swoich nowych projektach. Zwiększa on bezpieczeństwo lokalu, a także pozwala oszczędzać energię. Steruje temperaturą, wyłącza dopływ wody w mieszkaniu pod nieobecność właścicieli, chroniąc je przed zalaniem, a także odcina dopływ prądu do gniazdek, kiedy to niezbędne. Pozwala też na wyłączenie światła we wszystkich pokojach po wyjściu z mieszkania. Systemem można zarządzać za pomocą panelu sterującego w mieszkaniu lub na odległość z poziomu smartfona.Dzięki bliskiej odległości jednej z głównych arterii Warszawy z inwestycji można szybko i wygodnie dojechać do centrum stolicy lub wyjechać z miasta. 12 minut pieszo dzieli Avenir od stacji kolejowej Aleje Jerozolimskie, skąd dotarcie do ścisłego centrum miasta to zaledwie kwadrans jazdy pociągiem. 5 minut samochodem zajmie mieszkańcom droga do centrów handlowo-usługowych takich jak Blue City i Atrium Reduta, a 10 min - do lotniska Chopina. W bliskiej odległości znajdują się sklepy i przystanek autobusowy. Z kolei wycieczka rowerowa do Parku Szczęśliwieckiego na Ochocie zajmie tylko 10 minut.Avenir to druga inwestycja w dzielnicy Włochy, którą Bouygues Immobilier Polska wprowadził do sprzedaży w ostatnich miesiącach. Mieszkania Rêve (z fr. „Marzenie”), znajdujące się w sąsiedztwie Avenir, trafiły na rynek nieruchomości w ostatnim kwartale 2023 roku.