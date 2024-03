Osiedle domów Villa Campina pod Warszawą - kolejny etap

J.W. Construction zakończyło budowę kolejnego etapu osiedla domów Villa Campina pod Ożarowem Mazowieckim, nieopodal Kampinoskiego Parku Narodowego.

Przeczytaj także: Osiedle domów Neo Natolin powstaje na warszawskim Wilanowie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle domów Villa Campina pod Warszawą Domy “Wiktoria” w inwestycji Villa Campina mają dwie kondygnacje, o łącznej powierzchni od 101 do 116 mkw.

Funkcjonalne domy “Wiktoria”

Oszczędność na rachunkach

Do ogrzania domu, wody użytkowej i wentylacji potrzeba zaledwie 22 kWh/m2/rok. Według naszych wyliczeń oraz danych naszych klientów z poprzednich etapów utrzymanie domu o powierzchni 137 m2 może kosztować miesięcznie zaledwie 70 zł – dodaje Małgorzata Ostrowska z J.W. Construction.

Osiedle domów Villa Campina jest zlokalizowane pod Ożarowem Mazowieckim, ok. 17 km od centrum Warszawy. Jak dotąd J.W. Construction zrealizowało w ramach tej inwestycji 8 etapów. Dzięki ukończonemu, kolejnemu etapowi tego projektu, osiedle rozrosło się na ten moment do ponad 300 domów, zarówno indywidualnych, jak i szeregowych. Na tę chwilę w sprzedaży jest ok. 40 budynków.Począwszy od 2020 roku, kolejne domy w Villa Campina powstają na bazie drewnianych prefabrykatów i technologii szkieletowej z wykorzystaniem szeregu prośrodowiskowych rozwiązań budowlanych, co sprawia że są one efektywne energetycznie oraz ekologiczne.Domy “Wiktoria” w inwestycji Villa Campina mają dwie kondygnacje, o łącznej powierzchni od 101 do 116 mkw. Położone są one na działkach o powierzchni od 337 do 507 mkw., uwzględniających ogród. Dostępne w sprzedaży domy o podwyższonym standardzie mają na parterze salon z dużymi oknami z bezpośrednim wyjściem na taras, a także kuchnię, toaletę i wiatrołap z holem. Do parteru przynależy także garaż. Poddasze użytkowe to trzy sypialnie oraz przestronna, widna, rodzinna łazienka. Sypialnie są foremne i ustawne, doświetlone oknami dachowymi. Domy przygotowane są do montażu instalacji systemu fotowoltaicznego.Domy prefabrykowane z drewna w inwestycji Villa Campina wpisują się w trendy nowoczesnego, niskoemisyjnego budownictwa. To budynki przyjazne środowisku, zarówno w kontekście produkcji, jak i użytkowania. Dzięki technologii szkieletowej oraz zastosowanym materiałom i rozwiązaniom budowlanym w budynkach Villa Campina panuje korzystny mikroklimat. Są one wolne od smogu, bakterii, wirusów i alergenów, co stanowi dodatkową wartość dla alergików.Domy z inwestycji wyposażone zostały w pompy ciepła i rekuperację, co jest kluczowe dla oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, a zarazem przyjazne środowisku. We wszystkich pomieszczeniach jest ogrzewanie podłogowe, a na dachu bez problemu można zamontować system fotowoltaiczny, który może ograniczyć rachunki za prąd praktycznie do zera