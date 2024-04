Katowicka Residence - wkrótce w przedsprzedaży 206 nowych mieszkań

Resi Capital S.A. niebawem rozpocznie przedsprzedaż 206 nowych mieszkań w inwestycji Katowicka Residence, położonej niedaleko Spodka.

Katowicka Residence - wizualizacja 1 W ramach projektu Katowicka Residence deweloper planuje wprowadzić na rynek 206 apartamentów o wysokim standardzie.

Katowicka Residence - wizualizacja 2 Na mieszkańców czekać będą lokale o zróżnicowanym metrażu (od 25 do 86 mkw.), z balkonami i tarasami.

Budynek Katowicka Residence będzie wyróżniał się dynamicznym, kaskadowym designem. Na elewacji dominować będą stonowane barwy i inspirowane naturą faktury, które nadadzą bryle wizualnej lekkości, wpisując ją w sąsiadującą tkankę miejską, dodaje Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Sales & Leasing, Resi Capital S.A.

Katowicka Residence powstanie w centrum Katowic, przy ul. Katowickiej 61, w niedalekiej odległości od słynnego Spodka i ul. Korfantego. Inwestycja jest dobrze skomunikowana z innymi częściami Katowic, między innymi dzięki znajdującym się w pobliżu przystankom transportu publicznego.W ramach projektu Katowicka Residence deweloper planuje wprowadzić na rynek 206 apartamentów o wysokim standardzie, które zostaną zlokalizowane w 15-piętrowym budynku. Na mieszkańców czekać będą tam lokale o zróżnicowanym metrażu (od 25 do 86 mkw.), z balkonami i tarasami. Znajdzie się tam także dwupoziomowy garaż, a do dyspozycji użytkowników zostaną oddane komórki lokatorskie. Obiekt będzie wyróżniał się nowoczesną architekturą.Katowicka Residence to druga realizacja mieszkaniowa Resi Capital S.A. w Katowicach. Obecnie prowadzona jest sprzedaż lokali w Global Apartments stanowiących część multifunkcyjnego kompleksu Global Office Park przy ul. Mickiewicza. Do dyspozycji klientów oddano tam w sumie 663 apartamenty, zlokalizowane w unikatowej, 27-piętrowej wieży. Resi Capital prowadzi także sprzedaż 237 apartamentów w inwestycji Belg Apartamenty, realizowanej przez Cavatina Holding S.A. przy ul. Przemysłowej 3.