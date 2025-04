Żabiniec Vita już w przedsprzedaży

Develia rozpoczęła przedsprzedaż mieszkań w nowej inwestycji w Krakowie. Żabiniec Vita to 4-piętrowy budynek ze 120 mieszkaniami z balkonami, tarasami lub ogródkami, o powierzchni od 30 do 115 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się już od 14 450 zł za metr kwadratowy. Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna S&W Vision Bogdan Skoczek.

Żabiniec Vita łączy wygodę życia w mieście z możliwością relaksu w otoczeniu zieleni. W odległości ok. 1,5 km od inwestycji znajduje się Park Kleparski - doskonałe miejsce na spacery, jogging i wypoczynek w cieniu starodrzewia. Dla mieszkańców atrakcją będzie również pobliskie centrum kultury - Dworek Białoprądnicki, który oferuje szeroki wybór wydarzeń kulturalno-artystycznych, warsztatów i spotkań - mówi Paweł Niedziela, kierownik działu sprzedaży w Develii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Żabiniec Vita - wizualizacja Kameralna, jednoetapowa inwestycja obejmie 4-piętrowy budynek i zaoferuje 120 funkcjonalnych mieszkań wyposażonych w balkon, taras lub ogródek, o powierzchni od 30 do 115 mkw.

Inwestycja Żabiniec Vita zlokalizowana jest zaledwie 3 km od ścisłego centrum miasta, w dzielnicy Krowodrza. Kameralna, jednoetapowa inwestycja obejmie 4-piętrowy budynek i zaoferuje 120 funkcjonalnych mieszkań wyposażonych w balkon, taras lub ogródek, o powierzchni od 30 do 115 mkw.Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana podziemna hala garażowa ze 130 miejscami postojowymi oraz schowkami. Dodatkowo na terenie inwestycji powstaną zewnętrzne miejsca postojowe oraz stojaki na rowery. Zaplanowane na parterze budynku lokale usługowo-handlowe zapewnią szybki dostęp do wszystkiego, co potrzebne na co dzień.Atutem projektu jest także rozbudowana infrastruktura lokalna obejmująca liczne sklepy i punkty usługowe, łącznie z największym w Krakowie targiem - Placem Imbramowskim, który wpisał się już na stałe w tradycję i folklor miasta. Bliskość linii tramwajowych i autobusowych zapewnia wygodne połączenia komunikacyjne, a łatwy dojazd do obwodnicy czyni Żabiniec Vita doskonałym wyborem dla osób często podróżujących.Ceny mieszkań w inwestycji zaczynają się od 14 450 tys. zł za mkw. Budowa została już rozpoczęta, a jej zakończenie planowane jest na III kw. 2026 r. Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna S&W Vision Bogdan Skoczek. Generalnym wykonawcą została firma TK Nova.