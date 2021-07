Develia wprowadza III etap Przy Mogilskiej

Develia wprowadza do sprzedaży III etap inwestycji Przy Mogilskiej. W ramach tego etapu osiedla zlokalizowanego blisko centrum Krakowa powstanie 136 mieszkań. Planowany termin ukończenia tej inwestycji to IV kwartał 2023 roku.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w Krakowie. Develia powiększa Przy Mogilskiej

Inwestycja Przy Mogilskiej realizowana jest w standardzie podwyższonym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych materiałów budowlanych i wykończeniowych mieszkańcy będą ponosić znacznie mniejsze koszty eksploatacyjne, niż w podobnych inwestycjach o tej skali. Mieszkanie Przy Mogilskiej to nie tylko komfort, ale i niższe rachunki – zapowiada Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe III etap Przy Mogilskiej W jednej bryle budynku o wysokości od 4 do 13 pięter powstanie 136 mieszkań.

III etap inwestycji Przy Mogilskiej to projekt o konstrukcji kaskadowej – w jednej bryle budynku o wysokości od 4 do 13 pięter powstanie 136 mieszkań, od kawalerek po mieszkania 3-pokojowe. Każde mieszkanie będzie posiadać loggie lub przestronne balkony. Ceny zaczynają się już od 9800 zł za metr kwadratowy. W ramach inwestycji powstaną także miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, komórki lokatorskie oraz parking naziemny.Budowa III etapu już się rozpoczęła, a planowany termin jej ukończenia to IV kwartał 2023 roku. Projektantem osiedla jest pracownia MTWW Architekci, a generalnym wykonawcą - firma Expres-Konkurent.Inwestycja Przy Mogilskiej jest zlokalizowana w dzielnicy Prądnik Czerwony, na styku osiedli Dąbie i Rakowice. Do Rynku Głównego są stąd tylko 3 kilometry. 600 metrów od inwestycji znajduje się natomiast 60-hektarowy Park Lotników Polskich. Osoby szukające wytchnienia od miejskiego zgiełku znajdą tu ciszę i spokój, miłośnicy aktywnego trybu życia z pewnością docenią kilometry ścieżek rowerowych i tras biegowych, a najmłodsi – fascynujący Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, liczne place zabaw, skate park oraz pump track.Mieszkańcy Przy Mogilskiej zakupy zrobią w pobliskiej Galerii Plaza Kraków. W okolicy nie brakuje szkół, przedszkoli i placówek ochrony zdrowia. Od kampusów niemal wszystkich największych krakowskich uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej) dzielą nas stąd najwyżej 2-3 przystanki tramwajowe. Dlatego też lokale na osiedlu Przy Mogilskiej to dobra propozycja dla osób planujących zakup mieszkania w celach inwestycyjnych, z myślą o wynajmie zarówno długo-, jak i krótkoterminowym. Będą nim z pewnością zainteresowani turyści oraz uczestnicy wydarzeń sportowych i kulturalnych w oddalonej o niewiele ponad kilometr hali TAURON Arena Kraków.Dzięki bliskości dużego węzła komunikacyjnego na Rondzie Mogilskim dojedziemy stąd bezproblemowo do wszystkich rejonów Krakowa.W trzech etapach osiedla Przy Mogilskiej powstanie łącznie 338 mieszkań.