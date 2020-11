Greendustry Zabłocie: Quelle Locum buduje nowe mieszkania w Krakowie

Spółka Quelle Locum rozpoczęła sprzedaż nowych mieszkań realizowanych w ramach krakowskiej inwestycji Greendustry Zabłocie. Kupujący mogą wybierać spośród 107 lokali wyposażonych w takie udogodnienia jak np. przydomowe ogródki czy zielony, ogólnodostępny taras. I etap ma zostać oddany do użytkowania u schyłku 2022 roku.

Inspiracją do powstania przestronnych, loftowych mieszkań, o niestandardowej wysokości, dużych przeszkleniach i stalowych elementach, stała się historia Zabłocia oraz jego industrialny charakter - mówi Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum. - Greendustry Zabłocie, to zupełnie nowa jakość, którą chcemy zaproponować najbardziej wymagającym klientom, dla których estetyka, życie w centrum miasta, a także odpoczynek w otoczeniu zieleni mają decydujące znaczenie - dodaje.

Krakowskie Zabłocie, ulica Romanowicza. To właśnie ten adres wybrała spółka Quelle Locum na realizację swojej najnowszej inwestycji mieszkaniowej. W pierwszym z dwóch etapów osiedla Greendustry Zabłocie zaplanowano powstanie 107 nowych mieszkań o powierzchniach od 26 mkw. do 160 mkw., wyposażonych w przydomowe ogródki i tarasy. W ofercie nie zabraknie również lokali dwupoziomowych W części wspólnej Greendustry Zabłocie spółka Quelle Locum zaplanowała zielone patia, tarasy na ostatnich piętrach oraz Green inn - miejsce, w którym można będzie pozostawić rośliny pod opieką sąsiadów. Dodatkowo na terenie inwestycji znajdzie się strefa dla rodzica, plac zabaw dla dzieci wraz z przechowalnią zabawek, rowerownie i wózkownie, coolomat oraz lobby z portiernią.Inwestorem Greendustry Zabłocie jest spółka Quelle Locum, mająca na swoim koncie takie realizacje jak osiedle Park Leśny Bronowice, Perła Prądnika czy Apartamenty z Ogrodu. Jak zapewnia deweloper, wszystkie z nich charakteryzują się nowoczesnymi formami architektonicznymi oraz wysoką jakością użytych materiałów. Projekt opracowała pracownia 3D Architekci, współpracująca do tej pory z największymi deweloperami w Polsce.Greendustry Zabłocie powstanie w pełnej turystów i ludzi biznesu dzielnicy Zabłocie. Ta prężnie rozwijająca się część Krakowa, przeżywa obecnie prawdziwą metamorfozę. Ciekawa oferta kulinarna i kulturalna, a także sąsiedztwo Kazimierza i Starego Miasta, sprawia, że miejsce to, staje się awangardowym centrum Krakowa.W ramach etapu pierwszego inwestycji Greendustry Zabłocie zaprojektowano ok. 5 700 mkw., a jego oddanie zaplanowano na koniec 2022 roku.