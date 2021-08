Zielony Natolin: nowe mieszkania od Marvipol Development

Warszawski Ursynów, ul. Raabego 13A. To właśnie pod tym adresem powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa z portfolio firmy Marvipol Development. Projekt przewiduje powstanie 65 nowych mieszkań usytuowanych w trzypiętrowym budynku z 10 piętrową dominantą. Planowane zakończenie budowy i oddanie lokali do użytkowania to II kwartał 2023 roku.

Apartamenty Zielony Natolin jest projektem zgodnym z ideą zrównoważonego rozwoju miast, aktywnie zachęcającym mieszkańców do zmiany stylu życia na zdrowszy, proekologiczny i przyjaźniejszy otoczeniu. Energooszczędne i proekologiczne rozwiązania inwestycji, infrastruktura zachęcająca do korzystania z rowerów czy dogodna bliskość dobrze rozwiniętej komunikacji zbiorowej nie tylko uczynią życie mieszkańców Apartamenty Zielony Natolin bardziej komfortowym, ale również korzystnie wpłyną na otoczenie inwestycji. Jesteśmy przekonani, iż styl życia mieszkańców aglomeracji jak i kierunki rozwoju miast wymagają przedefiniowania. Chcemy wspierać i stymulować te zmiany – komentuje Grzegorz Kawecki, wiceprezes Marvipol Development S.A.

W ofercie inwestycji dostępne są mieszkania o zróżnicowanych układach od kawalerek po przestronne 4-pokojowe lokale o powierzchni od 25 do 75 m2. Większe mieszkania mają układ dwustronny lub narożny. Całość inwestycji jest w nowoczesnym standardzie. Biała elewacja została urozmaicona płaszczyznami wokół okien oraz brązową stolarką okienną. Balustrady na balkonach i loggiach są wykonane ze stali i szkła.Ideą projektu Apartamenty Zielony Natolin jest troska o klimat i zrównoważony rozwój miast oraz dbałość o przyszłość mieszkańców i kolejnych pokoleń. Projekt jest realizowany przy znaczącym wykorzystaniu energii pochodzącej z odnawialnych jej źródeł. Inwestycja dzięki swojej lokalizacji (pobliska stacja metra) i zastosowanym udogodnieniom projektu, takim jak rowerownia, zewnętrzny parking dla rowerów, w tym rowerów cargo oraz stacja naprawy rowerów, jest adresowana do klientów preferujących przyjazne otoczeniu środki transportu.Bliskość metra zapewnia łatwy dostęp do bogatej infrastruktury, terenów zielonych, szkół, sklepów, galerii czy marketów. Inwestycja wpisuje się ideę „miasta 15 minutowego” - dotarcie do wszystkich ważnych miejsc, które służą zaspokojeniu kluczowych potrzeb mieszkańców wystarczy 15 minut, a do osiągnięcia tych celów wystarczy rower.Projekt wyróżnia się proekologicznymi rozwiązaniami tj. panele fotowoltaiczne na dachu budynku zasilające przestrzenie wspólne, czujnik jakości powietrza Airly z aplikacją mobilną, filtry antysmogowe do zastosowania w nawiewnikach okiennych, system automatyki mieszkaniowej w standardzie, który optymalizuje zużycie mediów i pozwala na ich kontrolę. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie we wszystkich traktach pieszych kostki z ,,zielonego betonu”, który ma właściwości fotokatalistyczne oraz samooczyszczające. Dla wygody i komfortu mieszkańców w inwestycji powstanie wspólny taras dla mieszkańców na dachu 3 piętra, na którym zaplanowano ławeczki, różnorodną roślinność, karmniki, poidełka, domki dla ptaków i hotel dla owadów.