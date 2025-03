Flatta Wilanów - kameralne wille miejskie od Cordia Polska

Na warszawskim Wilanowie powstanie inwestycja Flatta Wilanów. To siedem butikowych, dwukondygnacyjnych willi z apartamentami o metrażach 113-134 m2. Cordia Polska planuje oddać osiedle do użytkowania w III kwartale 2026 roku.

Flatta Wilanów - wizualizacja 1 Przy ulicy Flatta na terenie warszawskiego Wilanowa powstanie siedem butikowych, dwukondygnacyjnych willi z apartamentami o metrażach 113-134 m2.

Flatta Wilanów - wizualizacja 3 Każda z willi pomieści dwa jednopoziomowe, czteropokojowe apartamenty o metrażach od 113 do 134 m2 z tarasami oraz otwartym garażem z czterema miejscami postojowymi.

W skład kameralnego osiedla Flatta Wilanów wejdzie siedem dwukondygnacyjnych willi o eleganckiej architekturze. Biuro architektoniczne MAMGUSTA Architekci zadbało, by przy rozplanowaniu budynków wykorzystać zieloną skarpę i poprowadzić drogę dojazdową w obniżeniu terenu, co podniesie komfort przyszłych mieszkańców. Każda z willi pomieści dwa jednopoziomowe, czteropokojowe apartamenty o metrażach od 113 do 134 m2 z tarasami oraz otwartym garażem z czterema miejscami postojowymi (po dwa dla każdego lokalu), z czego dwa miejsca będą przygotowane do adaptacji do ładowania samochodów elektrycznych.Wille będą miały elegancki wygląd, naturalną, ciepłą kolorystykę i duże przeszklenia, które nadadzą im lekkości. Każdy budynek zostanie wyposażony w windę obsługującą strefę garażową oraz dwie kondygnacje nadziemne. O bezpieczeństwo zadbają monitoring wizyjny oraz instalacja wideodomofonowa przy głównym wejściu na teren osiedla oraz wejściach do budynków. Teren będzie też ogrodzony, a nowością będzie paczkoport – specjalne skrzynki na paczki, działające jak własny, prywatny punkt odbioru przesyłek.Teren otaczający budynki będzie aż w 70% powierzchnią biologicznie czynną, z licznymi nasadzeniami drzew, krzewów, jak również traw ozdobnych i bylin. Do dyspozycji mieszkańców będzie strefa rekreacyjna ze stołami piknikowymi i leżakami oraz bogato wyposażony plac zabaw.Flatta Wilanów to osiedle zlokalizowane w bardzo zielonym i spokojnym zakątku Wilanowa – modnej i wygodnej do życia dzielnicy, z doskonałym dostępem do miejskiej infrastruktury. W bliskiej okolicy znajdują się restauracje, kawiarnie, punkty usługowe i sklepy oraz instytucje: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i szpital. Wyróżnikiem tej lokalizacji jest też bardzo dobre skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, które zapewnia bliskość Południowej Obwodnicy Warszawy oraz dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek autobusowy, dojeżdżający do centrum lub do stacji metra znajduje się w odległości 10-minutowego spaceru.Cordia Polska podpisała umowę z generalnym wykonawcą – firmą DTM Budownictwo i na działce rozpoczęły się już pierwsze prace budowlane.Przedsprzedaż apartamentów w willach Flatta Wilanów już ruszyła – zainteresowani mogą się już kontaktować z biurem sprzedaży Cordia.