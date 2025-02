ATAL kontynuuje inwestycję Skwer Harmonia

ATAL wprowadza do sprzedaży 251 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w ramach kolejnego etapu inwestycji Skwer Harmonia w Krakowie. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim wahają się od 9 800 do 13 500 zł za mkw.

Skwer Harmonia - wizualizacja 1

Osiedle Skwer Harmonia zlokalizowane jest w okolicy ul. Półłanki, w dzielnicy Podgórze. Wyróżnia je modernistyczna architektura w skandynawskim stylu.Klienci mają do wyboru mieszkania o powierzchni od 30 mkw. do 124 mkw. Przewidziano także 248 miejsc postojowych w garażu podziemnym, w tym przestronne stanowiska komfort, funkcjonalne komórki lokatorskie, a także wózkownie i rowerownie.Inwestycja wyróżni się niską zabudową, oryginalną elewacją i starannie zaprojektowaną strefą zieleni, duzymi przeszkleniami, estetycznie urządzonymi przestrzeniami wspólnymi. Dodatkowym atutem będą przylegające do mieszkań balkony oraz przestronne ogródki na parterach, które zapewnią dodatkową przestrzeń do odpoczynku.Przyszli mieszkańcy Skweru Harmonia będą mieć łatwy dostęp do sklepów, licznych punktów handlowo-usługowych oraz pobliskich stacji paliw. W okolicy działają również placówki edukacyjne (szkoły podstawowe oraz żłobek), podnosząc wygodę codziennego życia.Miłośnicy aktywnego wypoczynku skorzystają z terenów rekreacyjnych, takich jak: Przystań Brzegi, plaża Bagry czy Centrum Rozwoju Com-Com Zone. Dodatkowo w okolicy znajdują się liczne trasy rowerowe i spacerowe.Inwestycja jest dobrze skomunikowana zarówno z centrum Krakowa, jak i z pobliskimi miejscowościami. Wzdłuż ulic Półłanki oraz Christo Botewa i Śliwiaka kursują autobusy miejskie, a zaledwie 3,5 kilometra dzieli osiedle od dużego węzła transportowego składającego się z pętli tramwajowej i autobusowej, a także parkingu P+R Mały Płaszów.Podróż samochodem w okolice Rynku Głównego zajmuje ok. 30 minut, a w zaledwie 5 minut można dotrzeć do kluczowego węzła drogowego, który łączy wschodnią obwodnicę Krakowa (S7) z autostradą A4. Trasa ta zapewnia szybki dojazd zarówno na wschód w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, jak i na zachód – do Balic, Katowic czy Wrocławia.Oprócz nowo zaoferowanych mieszkań, w inwestycji dostępnych jest jeszcze sześć w zakończonej już części osiedla. W dodatku są one objęte promocją ATAL, umożliwiającą wykończenie mieszkania z 50-procentową zniżką. Akcja obowiązuje do końca marca br. i dotyczy trzech zróżnicowanych pakietów ATAL Design, tj.: Basic, Optimum oraz Premium. Klienci w ramach programu otrzymują kompleksową usługę, w tym m.in.: specjalistyczne doradztwo, profesjonalny projekt, wysokiej jakości materiały,a także terminową realizację prac według najwyższych standardów.Więcej informacji w krakowskim Biurze Sprzedaży ATAL oraz na stronie inwestycji: skwerharmonia.pl