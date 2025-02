Mieszkania w Krakowie i Warszawie pod lupą. Jakie ceny?

Mieszkania są drogie jak nigdy. Kupujący mogą jednak liczyć na upusty i rabaty, na co wskazują istotnie niższe od ofertowych ceny transakcyjne sprzedawanych mieszkań. Co ciekawe, nawet bardziej widać to w cenach lokali z drugiej ręki niż deweloperskich. Te różnice doskonale pokazują dane z Krakowa i Warszawy, czyli dwóch największych rynków mieszkaniowych w Polsce. Tam dostępność cenowa mieszkań po prostu spada. Sytuację w obu miastach komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań w Otodom.

Mieszkań jest więcej, ale są coraz mniejsze

W Warszawie oferta na poziomie 15 tys. mieszkań jest bliska rynkowej normie z 2024 roku, a w Krakowie 9 tys. mieszkań to standardowy stan podaży, ale sprzed kilku lat. Skok w liczbie dostępnych ofert wynika raczej z realizacji w 2024 roku uzyskanych wcześniejszych zezwoleń na budowę, które zaowocowały dużą liczbą mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to kurczenie się powierzchni nowych mieszkań. W Warszawie średni metraż lokalu oferowanego przez deweloperów spadł w ciągu 12 miesięcy z 59 m² do 56 m², a w Krakowie z 59 m² do 55 m². W efekcie, jeśli kupujący dysponuje taką samą jak rok temu sumą pieniędzy, to stać go na mieszkanie o kilka metrów mniejsze. Zatem nadal może zaspokoić swoją potrzebę mieszkaniową ale na realnie niższym poziomie - komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań Otodom.

Jest stabilnie, ale za jaką cenę?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tinnakorn - Fotolia.com Mieszkania w Krakowie i Warszawie pod lupą Oferta mieszkań deweloperskich w obu miastach znacząco wzrosła w ciągu ostatniego roku. W Warszawie o 57% rok do roku, a w Krakowie aż o 115%.

Z drugiej ręki nie znaczy taniej

Okazuje się, że rynek wtórny nie zawsze będzie opcją dla tych, którzy myślą, że mieszkania od deweloperów są z zasady droższe. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego na rynku wtórnym wynosi 18,5 tys. zł, a w Krakowie 16,4 tys. zł, czyli - więcej niż na pierwotnym. Jednym z ciekawszych choć naturalnych zjawisk jest zmiana która dotyczy struktury wieku oferowanych na rynku wtórnym mieszkań. Około 20% mieszkań dostępnych na sprzedaż to budynki z lat 1945-1990, ale coraz więcej ogłoszeń to mieszkania wybudowane w ostatnich trzech-pięciu latach. Jesteśmy świadkami młodnienia oferty na rynku wtórnym, ponieważ coraz większy udział w rynku mają mieszkania kupione kilka lat temu od firm deweloperskich. Z uwagi na to, że ceny mieszkań rosły w tym okresie dynamicznie, ich właściciele mają uzasadnioną nadzieję, że sprzedadzą je z wysokim zyskiem - dodaje Katarzyna Kuniewicz.

Wynająć czy nie wynająć …