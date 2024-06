Heyki City ATAL w Szczecinie już w sprzedaży

ATAL rozpoczął sprzedaż 387 mieszkań w inwestycji Heyki City, położonej na wyspie rzecznej - Kępie Parnickiej, w Szczecinie. Ceny mieszkań mieszczą się w zakresie 12 200 – 20 330 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji zielone dziedzińce pomiędzy budynkami, zaaranżowane na miejsca do wypoczynku i rekreacji, a także plac zabaw dla dzieci.

Ceny mieszkań mieszczą się w zakresie 12 200 – 20 330 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

Heyki City ATAL to nowoczesne osiedle, które połączy przestrzeń mieszkalną, rekreacyjną i usługową. W jego pobliżu znajdują się m.in. Stare Miasto, główny dworzec kolejowy, Bulwary Szczecińskie, Port Szczecin czy Wały Chrobrego.Dwa budynki wielokondygnacyjne (w czterech segmentach) o prostych bryłach doskonale wkomponują się w okoliczny krajobraz. Przeszklenia będą odbijać wodę, a stonowane kolory i dynamiczny układ zabudowy podkreślą nowoczesny charakter kompleksu mieszkaniowego ATAL przy ul. Heyki. Na szczycie 16-piętrowego budynku, najwyższego z czterech zaplanowanych, urządzony zostanie taras widokowy.W ramach inwestycji powstanie 387 mieszkań o zróżnicowanym układzie (1-5 pokoi, z przewagą 1- i 3-pok.) i metrażu (od 26,50 do ok. 126 mkw.), w tym apartamenty z prywatnymi tarasami. Zaplanowano też 29 lokali usługowych, których sprzedaż rozpocznie się w późniejszym terminie.Wśród oferowanych udogodnień są m.in. miejsca postojowe w garażu podziemnym, również z opcją montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, komórki i boksy. Jedno z pomieszczeń na 1. piętrze w segmencie H4 deweloper przeznaczył na miejsce spotkań, służące wspólnocie przyszłych mieszkańców. Do ich dyspozycji będą także zielone dziedzińce pomiędzy budynkami, zaaranżowane na miejsca do wypoczynku i rekreacji, a także plac zabaw dla dzieci. Tereny zewnętrzne zaprojektowano tak, aby zagospodarować wyjątkową okolicę nad rzeką – tuż nad wodą powstaną bowiem klimatyczne bulwary, doskonałe na spacer czy inne formy relaksu.Kępa Parnicka jest częścią Szczecina już od XIII wieku. Początkowo była porośnięta łąką i lasem. Kiedyś na tym terenie istniała też huta srebra, której wyspa zawdzięcza swoją niemiecką nazwę (Silberwiese, czyli srebrna łąka). Jej przyszli mieszkańcy z pewnością docenią otoczenie natury i bliskość terenów zielonych, sprzyjające wypoczynkowi i aktywnościom. Kępa Parnicka bezpośrednio graniczy z Wyspą Zieloną, której nazwa doskonale oddaje jej charakter. Kilkunastominutowa podróż samochodem dzieli osiedle od rozległych lasów Nadleśnictwa Gryfino oraz kąpieliska Dąbie.Sprzedaż mieszkań prowadzi szczecińskie biuro ATAL przy ul. Zbożowej 4 (Lastadia Office, sekcja A/ piętro 1).Klienci zainteresowani wykończeniem lokali „pod klucz”, mogą skorzystać z jednej z trzech dostępnych opcji przewidzianych w programie ATAL Design. Ceny pakietów: Basic – 999 zł; Optimum 1249 zł; Premium – 1499 zł za mkw.