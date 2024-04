Rusza sprzedaż mieszkań na osiedlu Galaktyczna w Trójmieście

ATAL rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Galaktyczna w Trójmieście. W ofercie są 144 mieszkania o pow. od ok. 35 do 73 mkw. w sześciu kameralnych, trzypiętrowych budynkach. Osiedle powstało blisko terenów rekreacyjnych i miejskiej infrastruktury, a także drogowej obwodnicy Trójmiasta.

Osiedle Galaktyczna - wizualizacja 2 Ceny nowych mieszkań od ATAL przy ul. Galaktycznej mieszczą się w przedziale 10 200 – 12 500 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

Osiedle Galaktyczna - wizualizacja 3 W nowej inwestycji do wyboru są mieszkania o pow. od ok. 35 do 73 mkw., w układach od 2 do 4 pokoi.

Ceny nowych mieszkań od ATAL przy ul. Galaktycznej mieszczą się w przedziale 10 200 – 12 500 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Jeśli klient preferuje wykończenie „pod klucz”, może skorzystać za dopłatą (od 999 zł za mkw.) z jednej z trzech opcji przewidzianych w programie ATAL Design.W nowej inwestycji do wyboru są mieszkania o pow. od ok. 35 do 73 mkw., w układach od 2 do 4 pokoi.Inwestycja jest objęta autorskim programem dewelopera „Decyzja na raty”, który m.in. umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny oraz odroczoną do września finalizację umowy.Kompleks mieszkaniowy Galaktyczna powstanie w wyjątkowej lokalizacji i połączy w sobie nowoczesną architekturę z urokliwym i kameralnym krajobrazem dzielnicy Osowa. Na osiedlu znajdą się liczne udogodnienia, z których skorzystają między innymi rodziny z dziećmi, np. bezpieczny plac zabaw. Rekreacji i zabawie sprzyjać będą ponadto okoliczne tereny zielone.Dynamicznie rozwijająca się okolica osiedla jest bogata w infrastrukturę, w tym liczne sklepy, super-markety i centrum handlowe oraz placówki edukacyjne. Tworzy to spójną i funkcjonalną przestrzeń do życia.Łatwy dostęp do obwodnicy otworzy wiele możliwości – od sprawnych podróży po Trójmieście, po weekendowe wypady na pobliskie Kaszuby. Mieszkający w tej lokalizacji z pewnością docenią dobry dojazd do centrum Gdańska i innych miejsc w aglomeracji, co podniesie komfort poruszania się między domem, a ważnymi punktami na mapie.