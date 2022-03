Apartamenty Ostródzka II w Warszawie już w sprzedaży

ATAL rozpoczyna sprzedaż osiedla Apartamenty Ostródzka II na warszawskiej Białołęce. W ramach tego etapu inwestycji do oferty trafi 69 mieszkań. Cena za metr kwadratowy wynosi od 7 800 do 9 000 zł. Lokale mają zostać oddane w IV kwartale 2024.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty Ostródzka II - wizualizacja 2 W ramach inwestycji Apartamenty Ostródzka II powstaną cztery budynki i wszystkie utrzymane będą w białej kolorystyce, z klinkierowymi elementami. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Docelowo osiedle Apartamenty Ostródzka będzie liczyło 430 mieszkań. W ramach drugiego etapu inwestycji powstaną cztery budynki, które będą utrzymane w białej kolorystyce, z klinkierowymi elementami. Znajdzie się w nich 69 mieszkań (oraz 1 lokal usługowy) o zróżnicowanej powierzchni - od 26 do 78 metrów kwadratowych - oraz układzie - od 1 do 4 pokoi. W ramach projektu powstanie także 76 miejsc postojowych w garażu podziemnym.Osiedle Apartamenty Ostródzka jest usytuowane w niewielkiej odległości od terenów zielonych (m.in. Lasu Bródnowskiego), ale też sklepów, galerii handlowych, punktów usługowych, gastronomicznych, placówek oświaty i ośrodków zdrowia. Natomiast dzięki przebiegającej nieopodal trasie S8 możliwy jest szybki wyjazd poza miasto oraz do innych części Warszawy.Warszawa jest jednym z kluczowych rynków dla ATAL i zrealizowano tam szereg inwestycji. Obecnie, na Dolnym Mokotowie, trwa budowa kompleksów Bartycka 49 Apartamenty, a niedawno rozpoczęła się też sprzedaż mieszkań w ramach V etapu osiedla Nowy Targówek. Oba te projekty skierowane są do osób ceniących miejski styl życia, ale jednocześnie chcących mieszkać w cichej okolicy. Natomiast na spokojnych peryferiach Warszawy, na Wawrze i Białołęce, powstaje odpowiednio Osiedle Poematu oraz Zakątek Harmonia. W ofercie są także pojedyncze wolne mieszkania w projekcie Nowa Grochowska, zrealizowanym na Pradze Południe.