Osiedle Sady Żoliborz II w sprzedaży

Matexi Polska wprowadza do sprzedaży II etap inwestycji Sady Żoliborz, położonej na warszawskim Żoliborzu, u zbiegu ulic Anny German i Zygmunta Krasińskiego. W ramach tej fazy projektu powstanie pięciokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się 66 mieszkań. Zakończenie budowy zaplanowano na III kwartał 2026 roku.

Przeczytaj także: Apartamenty Beethovena: 209 nowych mieszkań na Mokotowie

Zarówno rozrzeźbiona bryła nowoprojektowanego budynku, jak i jego wykończenie, są kontynuacją zamysłu, który towarzyszył nam podczas tworzenia pierwszej fazy projektu. Przyjęliśmy dwa sposoby podejścia do zadania projektowego – w skali makro (dzielnicy) i mikro (mieszkańca). Pierwsze podejście zakłada wpisanie się budynku w otoczenie poprzez zaprojektowanie ceglanych detali elewacji, nawiązujących do istniejącej zabudowy Żoliborza. Drugie, w skali mikro, to stworzenie przestrzeni dostosowanej do skali człowieka, umożliwiającej relaks i zacieśnianie relacji sąsiedzkich. Kształt budynków inwestycji został zaprojektowany tak, by pomiędzy nimi powstał teren rekreacyjny w postaci dużego dziedzińca, na którym znajdują się elementy małej architektury służącej do odpoczynku. Dziedziniec otacza bujna roślinność, która zapewnia poczucie prywatności – mówi architekt Grzegorz Perguł, Latergrupa Architekci.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sady Żoliborz II - wizualizacja W ramach II etapu inwestycji powstanie pięciokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się 66 komfortowych mieszkań.

Przeczytaj także: Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy

Sady Żoliborz II to elegancki, pięciokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się 66 mieszkań o metrażach od 38 do 127 mkw. Projekt obejmuje również parking podziemny z komórkami lokatorskimi, rowerownią i boksami na jednoślady oraz dwa lokale usługowe na parterze. Będzie to trzeci budynek tworzący harmonijną kompozycję osiedla, którego dopełnieniem są starannie zaprojektowane dziedzińce i zieleń.W ramach pierwszego etapu, który zbliża się do ukończenia powstają dwa budynki o wysokości od 5 do 8 kondygnacji, oferujące łącznie 112 lokali. Za projekt całej inwestycji odpowiada renomowana żoliborska pracownia Latergrupa Architekci, a generalnym wykonawcą jest doświadczona firma AMConstruction.W całym projekcie istotną rolę odgrywają tereny zieleni, ponieważ inwestycja graniczy od południa z planowanym parkiem publicznym, na którego terenie niegdyś znajdowała się trasa kolejki wąskotorowej obsługującej dawne zakłady przemysłowe. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji powstał Skwer Krasińskiego, czyli nowe, zielone miejsce na mapie Żoliborza. W ramach inwestycji zaplanowano również szereg rozwiązań ekologicznych takich jak panele fotowoltaiczne, retencja wody deszczowej czy budki dla ptaków i owadów.