Osiedle Sady Ursynów z pozwoleniem na budowę

Grupa ROBYG otrzymała pozwolenie na budowę osiedla Sady Ursynów. Inwestycja jest zlokalizowana w pobliżu Toru Wyścigów Konnych "Służewiec". Łącznie w 6 etapach ma powstać ponad 600 mieszkań.

Osiedle Sady Ursynów będzie się składać z kameralnych, czterokondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się ponad 600 mieszkań z ogródkami, tarasami i balkonami. Osiedle otoczone będzie przestrzeniami parkowymi z bogatą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, będzie chronione i monitorowane. Do dyspozycji mieszkańców będzie także funkcjonalne zaplecze handlowe i usługowe.Tereny wokół budynków zostały zaprojektowane w wysokim standardzie, z dużym nasyceniem zieleni i bogatych w nasadzenia drzew owocowo-ozdobnych (stąd też nazwa osiedla „Sady Ursynów”), powstaną drogi, chodniki, elementy małej architektury oraz bezpieczny plac zabaw dla dzieci.Budynki mają elewację w stonowanej kolorystyce bieli i szarości ze stolarką okienną w kolorze ciemnego antracytu oraz szklane balustrady balkonów wykończone grafitowymi elementami. Do wszystkich lokali zostanie doprowadzona instalacja światłowodowa i telewizyjna i wszystkie zostaną wyposażone, bez dodatkowych opłat, w system Smart House by Keemple.Osiedle Sady Ursynów jest zlokalizowane niedaleko od przystanków linii autobusowych. Znajdujący się tylko kilometr od osiedla przystanek SKM zapewni sprawny dojazd do centrum miasta, a bliskość lotniska im. Chopina ułatwi logistykę wakacyjnych podróży i służbowych wyjazdów. Wygodą dla kierowców będzie bliskość obwodnicy, a dla rowerzystów położona nieopodal stacja rowerów Veturilo.Ursynów przyciąga mieszkańców bezpieczeństwem, zielenią, nowoczesnymi placami zabaw oraz bliskością szkół i przedszkoli. To dobry wybór dla tych, których życie koncentruje się wokół miejsca zamieszkania – rodzin z dziećmi. Mogą one korzystać z licznych centrów handlowych, w tym położonej w pobliżu Galerii Mokotów oraz instytucji rozrywkowych, kulturalnych i sportowych. Działa tu również wiele restauracji oferujących kuchnie z różnych stron świata. Tylko kilkuminutowa podróż dzieli osiedle od biurowców będących siedzibą wielu przedsiębiorstw i korporacji, żartobliwie nazywanego Mordorem.Okoliczne parki, skwery i tereny zielone pozwolą na relaks i odpoczynek od miejskiego zgiełku. Jest tu wiele ciekawych tras spacerowych oraz ścieżek rowerowych. Dodatkową atrakcją jest położony nieopodal Tor Wyścigów Konnych „Służewiec”, który zapewni rozrywkę nie tylko miłośnikom koni, ale również fanom koncertów i festiwali.