Rokokowa Vita na warszawskich Bielanach w przedsprzedaży

Ruszyła przedsprzedaż 38 mieszkań w ramach osiedla Rokokowa Vita na warszawskich Bielanach. W ramach inwestycji powstaną 3-pokojowe mieszkania, dwupoziomowe apartamenty oraz domy w zabudowie bliźniaczej. Generalnym wykonawcą jest Develia Construction.

Mocnymi atutami osiedla Rokokowa Vita są elegancka architektura oraz atrakcyjna lokalizacja na warszawskich Bielanach. Od wielu lat jest to jedna z najbardziej pożądanych dzielnic wśród osób poszukujących mieszkań i domów z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną, a zarazem bliskość miejsc wypoczynku i rekreacji. Nieco ponad 4 km od inwestycji znajduje się granica Kampinoskiego Parku Narodowego, jednego z najpiękniejszych zespołów leśnych w Polsce. Wolny czas na łonie natury mieszkańcy osiedla będą mogli spędzać również w Lesie Bielańskim oraz Lesie Młocińskim – mówi Natalia Marczak, kierownik działu sprzedaży w Develii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Rokokowa Vita Projekt obejmuje budowę 38 mieszkań w 22 kameralnych 3-kondygnacyjnych budynkach o eleganckiej architekturze

Rokokowa Vita to nowoczesne i komfortowe osiedle willi miejskich, które Develia zrealizuje na warszawskich Bielanach. Projekt obejmuje budowę 38 mieszkań w 22 kameralnych 3-kondygnacyjnych budynkach o eleganckiej architekturze.W ofercie znajdują się lokale 3-pokojowe o powierzchni 64 mkw. z ogródkiem, dwupoziomowe 4-pokojowe apartamenty o powierzchni od 87 do 125 mkw. z ogródkami lub tarasami, jak również domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni ok. 183 mkw. z przynależnymi garażami i ogrodami. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 13100 zł za mkw.W okolicy dostępne są liczne sklepy (150 metrów od osiedla znajduje się supermarket), punkty usługowe, placówki edukacyjne i ochrony zdrowia. W zaledwie kilka minut można dojechać do Galerii Młociny, jednego z największych i najnowocześniejszych centrów handlowych w kraju.Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna to kolejna zaleta inwestycji. W pobliżu kursują liczne linie autobusowe i tramwajowe. Od osiedla do stacji metra Młociny można dojechać samochodem w 4 minuty lub dotrzeć pieszo w kilkanaście minut. Osiedle gwarantuje również łatwy dostęp do drogi ekspresowej S7.