Ceny mieszkań w dzielnicach miast I kw. 2025

Pojawił się najnowszy raport Rankomat.pl i Rentier.io, a w nim kolejna porcja informacji odnośnie cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach ośmiu polskich miast. Opracowanie rzuca światło na sytuację w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu Gdańsku, Katowicach oraz w Gdyni. Oto wnioski, do jakich prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które dzielnice Warszawy należą do najdroższych?

W której z krakowskich dzielnic ceny mieszkań idą w górę najszybciej?

Jakie tendencje cenowe dają o sobie znać w Trójmieście?

Mieszkania w centrum: Gdańsk i Gdynia tanieją

Mieszkania w Warszawie: Włochy coraz droższe, Praga wprost przeciwnie

W Krakowie najmocniej tanieją Grzegórzki

Mieszkania we Wrocławiu: jedynie na Krzykach nieco drożej

Wrocław We Wrocławiu ceny za metr wahają się od 12 500 zł w dzielnicy Fabryczna do 15 510 zł na Starym Mieście

Mieszkania w Poznaniu: Nowe Miasto drożeje, ale nadal jest najtańsze

Mieszkania w Łodzi: korekta cen o 0,5% od Śródmieścia po Bałuty

Mieszkania w Katowicach: tanieje Śródmieście i najtańsze dzielnice

Mieszkania w Gdańsku: Brzeźno cenowo dogania Oliwę

Mieszkania w Gdyni: tendencja wzrostowa oprócz Śródmieścia

Kolejność dzielnic centralnych pod kątem cen mieszkań jest następująca. Prowadzi Warszawa ze stawką ofertową w Śródmieściu na poziomie 22 980 zł za 1m2. Stare Miasto w Krakowie jest niewiele tańsze i kosztuje 20 695 zł za metr. Trzecia na podium jest Gdynia ze stawką 17 807 zł za m2. Wrocławskie Stare Miasto i gdańskie Śródmieście mają prawie taką samą cenę – nieco ponad 15 tys. zł za m2. W centrum Katowic i Poznania trzeba zapłacić 11-12 tys. zł za m2. Śródmieście w Łodzi jest jedyną dzielnicą centralną w naszym zestawieniu, w której przeciętna cena m2 jest niższa niż 10 tys. zł. (wynosi 9 880 zł).W porównaniu z poprzednim okresem (listopad 2024 – styczeń 2025) stawka za 1m2 najbardziej wzrosła na Starym Mieście w Krakowie (+3,47%), a najmniej w Warszawie na Śródmieściu (+1,02%). W pozostałych miastach mieszkania położone w centrum staniały. Najbardziej w Gdańsku (-1,49%). Jedynie w centralnej dzielnicy Poznania stawki nie drgnęły.W Warszawie najdroższą dzielnicą na zakup mieszkania z rynku wtórnego jest Śródmieście (22 980 zł). Na Żoliborzu, Woli i Wilanowie stawki ofertowe przekraczają poziom 20 tys. zł za metr. Kolejne w zestawieniu cenowym są Mokotów (19 047 zł) i Ochota (18 095 zł). Co ciekawe, wszystkie te dzielnice leżą na lewym brzegu Wisły. Z dzielnic prawobrzeżnych najdroższa jest Praga Północ (17 529 zł), a najtańszą po tej stronie rzeki i zarazem w całej stolicy jest Rembertów (13 274 zł).W porównaniu do poprzednich 3 miesięcy mieszkania w 8 dzielnicach Warszawy podrożały, w 9 potaniały, a w 1 pozostały bez zmian (Mokotów, 19 047 zł/m2). Najbardziej podrożała dzielnica Włochy (+1,46%), gdzie obecnie trzeba zapłacić za metr mieszkania 16 600 zł. Z kolei najbardziej potaniały mieszkania na Pradze Północ (-2,77%) - tam przeciętna cena ofertowa wynosi 17 529 zł. Jednocześnie Pragę Północ wyprzedziła Ochota (18 095 zł) po podwyżce o 0,63%.Ceny mieszkań w dzielnicach Krakowa są nieco bardziej wyrównane niż w Warszawie. Najdroższe mieszkania mają Stare Miasto (20 695 zł/m2), Grzegórzki (18 909 zł) i Krowodrza (17 652 zł). Stawki powyżej 17 tys. zł za metr notują także Zwierzyniec i Podgórze. Tańsze dzielnice w Krakowie to te ze stawką poniżej 14 tys. zł za metr mieszkania. Tak jest w przypadku Mistrzejowic, Swoszowic czy Wzgórz Krzesławickich. Nowa Huta to obecnie najtańsza dzielnica Krakowa spośród zestawionych w raporcie – ofertowa stawka za 1m2 wynosi równe 13 tys. zł.Powiększa się cenowy kontrast między dwiema najdroższymi dzielnicami Krakowa. W porównaniu do poprzedniego okresu 1m2 na Starym Mieście podrożał o 3,47% do poziomu 20 695 zł, a w drugich z zestawienia Grzegórzkach potaniał o 4,82% do wartości 18 909 zł. Z najtańszych dzielnic poprzednio były nią Wzgórza Krzesławickie, jednak tam odnotowano wzrost cen o 1,01%, a na Nowej Hucie spadek o 0,25% i dlatego ta ostatnia jest teraz najtańszą w Krakowie. Na 18 analizowanych dzielnic Krakowa w 7 mieszkania zdrożały, w 10 potaniały, a w 1 nie zmieniły się (Zwierzyniec, 17 500 zł).We Wrocławiu ceny za metr wahają się od 12 500 zł w dzielnicy Fabryczna do 15 510 zł na Starym Mieście. W dzielnicy Śródmieście obowiązują stawki ofertowe 14 171 zł, a na Psim Polu 13 110 zł za metr. Na Krzykach cena za metr wynosi 12 947 zł.W porównaniu z ostatnim okresem kolejność dzielnic nie uległa zmianie. W większości pojawiły się spadki, ale poniżej jednego procenta. Najbardziej staniały mieszkania w dzielnicy Śródmieście (-0,72%), i Starym Mieście (-0,70%), a najmniej na Psim Polu (-0,07%). Tylko na Krzykach zanotowano wzrost cen, który jednak okazał się minimalny (+0,38%).Poznań ma najbardziej spłaszczone ceny mieszkań we wszystkich dzielnicach. 1m2 mieszkania na rynku wtórnym kosztuje najwięcej na Grunwaldzie (12 004 zł). Prawie takie same stawki mają Jeżyce (11 970 zł), Wilda (11 655 zł) i Stare Miasto (11 446 zł). Najtańszą dzielnicą pod kątem cen mieszkań jest Nowe Miasto (10 885 zł).W porównaniu z ostatnim okresem to właśnie Nowe Miasto zanotowało największy wzrost cen (+0,60%), ale i tak nadal jest najtańsze do zakupu mieszkania z drugiej ręki. Wzrosty wystąpiły także na Jeżycach (+0,34%) i na Grunwaldzie (zaledwie 0,01%), a na Starym Mieście cena nie uległa zmianie.Ceny mieszkań w dzielnicach Łodzi nie przekraczają poziomu 10 tys. zł za metr. Najdroższe pozostaje Śródmieście (9 880 zł), następne cenowo są Widzew (9 700 zł) i Polesie (9 573 zł). Niższe stawki ofertowe mieszkań ma dzielnica Górna (8 681 zł), a najmniej trzeba wydać na Bałutach (8 441 zł za metr).W porównaniu z okresem listopad 2024 – styczeń 2025 obecnie kolejność dzielnic nie uległa zmianie. Na Widzewie ceny mieszkań pozostały takie same, pojawiły się 2 spadki oraz 2 wzrosty, ale praktycznie na identycznym poziomie. Na najtańszych Bałutach stawki spadły o 0,53% za metr, a na najdroższym Śródmieściu o 0,57%. Z kolei wzrosty na Polesiu i w dzielnicy Górna wyniosły odpowiednio +0,52% i +0,56%.Ceny mieszkań w Katowicach kształtują się w klasycznym podziale droższe centrum-tańsze przedmieścia. W dzielnicy Śródmieście zakup mieszkania z rynku wtórnego oznacza wydatek na poziomie 12 501 zł za metr kwadratowy. Kolejne w zestawieniu są dzielnice Paderewskiego Muchowiec (12 268 zł) i Dąb (11 400 zł). Równe 10 tys. zł za metr to ofertowa cena w dzielnicy Piotrowice Ochojec, a poniżej tej granicy są mieszkania w dzielnicach Ligota Panewniki (9 669 zł) i Osiedle Tysiąclecia (8 544 zł).W porównaniu do poprzedniego zestawienia pojawiła się dzielnica Dąbrówka Mała ze stawką równą 11 tys. zł/m2, co plasuje tę dzielnicę w środku stawki. Największe cenowe wzrosty zanotowały Piotrowice Ochojec (+4,43%) i Wełnowiec Józefowiec (+3,35%). W dzielnicy Dąb cena nie uległa zmianie. A największe spadki wystąpiły w dzielnicach, które i tak są jednymi z najtańszych w Katowicach – Ligocie Panewnikach (-5,81%) i Osiedlu Tysiąclecia (-4,53%).W Gdańsku najdroższe mieszkania na rynku wtórnym nadal ma Oliwa (20 739 zł za metr), ale drugie w zestawieniu Brzeźno to już stawka na poziomie 19 025 zł. Wyraźnie niższe ceny są w dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia (17 710 zł) i na Wyspie Sobieszewskiej (17 471 zł). Na Śródmieściu to „tylko” 15 382 zł, czyli nieco drożej niż we Wrzeszczu (14 829 zł). Najtańszymi mieszkaniowo dzielnicami Gdańska pozostają Orunia Św. Wojciech Lipce (10 912 zł), Orunia Górna Gdańsk Południe (10 805 zł) i Kokoszki (10 765 zł).Na 21 dzielnic Gdańska w zestawieniu w 10 z nich ceny mieszkań spadły, a w 11 wzrosły. Największe spadki w stosunku do okresu listopad 2024 – styczeń 2025 zanotowały Młyniska (-11,73%) i jest to najwyższa wartość spośród wszystkich analizowanych miast raportu. Druga pod względem spadków była Oliwa (-5,36%). Największe wzrosty wystąpiły w dzielnicy Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia (+6,64%) i niemal tyle samo na Brzeźnie (+6,63%).Ceny mieszkań w Gdyni są jeszcze wyższe niż w Gdańsku, a przynajmniej w najdroższej dzielnicy. Orłowo notuje przeciętne ceny ofertowe 1m2 na rynku wtórnym na poziomie 23 895 zł. Drugie w zestawieniu Śródmieście notuje stawkę na poziomie 17 807 zł, podobnie jak Redłowo (17 263 zł). Mały Kack i Wzgórze św. Maksymiliana mają stawki mieszkań w granicach 16-17 tys. zł metr. Wyraźnie taniej jest na Grabówku (13 597 zł), a najtaniej w dzielnicy Obłuże (9 950 zł).Przez ostatnie 3 miesiące mieszkania w Gdyni zdrożały w 8 dzielnicach, a w 4 spadły. Można powiedzieć, że Gdynia jest miastem coraz droższym do zakupu mieszkania z drugiej ręki. Największe wzrosty dotyczyły dzielnic położonych dalej od centrum i od morza. Na Witominie metr kwadratowy podrożał o 5,60%, a na Grabówku o 4,21%. Najmniej na małym Kacku o zaledwie 0,24%. Spadki cen dotyczą dość nieoczekiwanie Śródmieścia (-0,65%), choć największe wystąpiły w dzielnicy Chwarzno Wiczlino (-1,92%).Ze wszystkich 8 zestawionych miast najdroższa pod względem ubezpieczenia mieszkania jest Warszawa. Tu w ostatnich 3 miesiącach mediana cen najtańszych ofert wyniosła 269 zł za roczną polisę. Z kolei w Łodzi lokatorzy płacili za ubezpieczenie najmniej, bo 213 zł.