Ceny mieszkań w dzielnicach miast III kw. 2024. Śródmieście w Warszawie nie jest najdroższe

Ceny mieszkań w dużych miastach są zależne od ich lokalizacji. Jak wynika z raportu Rankomat.pl i Rentier.io, nie zawsze najdroższe są dzielnice centralne. Na przykład w Warszawie najdroższą dzielnicą nie jest Śródmieście, a Wilanów. Najdroższą dzielnicą wśród ośmiu badanych miast jest Orłowo w Gdyni.

Analiza cen w dzielnicach centralnych

Kraków okazuje się droższy od Warszawy pod względem cen w dzielnicach centralnych.

Wilanów droższy od Śródmieścia

W Warszawie najdroższą dzielnicą wcale nie jest Śródmieście (990 430 zł), lecz Wilanów, gdzie na mieszkanie trzeba przeznaczyć średnio 1 273 000 zł.

Krakowski Zwierzyniec droższy od warszawskiego Wilanowa

W Krakowie mieszkania są najdroższe na Zwierzyńcu (1 450 000 zł) i na Starym Mieście (1 021 000 zł).

Najtańsze dzielnice to Górna i Bałuty w Łodzi

Dzielnice Gdyni z największymi kontrastami

W Orłowie przeciętna cena wynosi 1 610 000 zł, natomiast w dzielnicy Chylonia 455 000 zł.

Najmniejsze różnice cenowe – Łódź, Poznań i Wrocław

Małe różnice w porównaniu do innych badanych miast występują w Poznaniu (98 510 zł).

Małe różnice w porównaniu do innych badanych miast występują także we Wrocławiu (100 000 zł).

Kraków okazuje się droższy od Warszawy pod względem cen w dzielnicach centralnych. W dzielnicy Stare Miasto przeciętna cena mieszkań wystawionych na sprzedaż w III kw. 2024 r. przekroczyła poziom 1 mln zł. W warszawskim Śródmieściu wyniosła 990 500 zł. W Gdyni w Śródmieściu mieszkania sprzedają się za średnio 949 000 zł. W pozostałych miastach ceny są wyraźnie niższe: w centrum Gdańska przeciętnie 819 000 zł, a we Wrocławiu 759 000 zł. W Katowicach i Łodzi ceny oscylują wokół 500 tys. zł za nieruchomość.W Warszawie najdroższą dzielnicą wcale nie jest Śródmieście (990 430 zł), lecz Wilanów, gdzie na mieszkanie trzeba przeznaczyć średnio 1 273 000 zł. Trzeba jednak dodać, że gdyby porównanie dotyczyło tylko nowych mieszkań, to Śródmieście byłoby zdecydowanym liderem. Drugą pod względem cen dzielnicą stolicy jest Żoliborz (997 000 zł), co stanowi wyższą stawkę niż w Śródmieściu, które zajmuje dopiero trzecie miejsce. Wszystkie trzy najtańsze dzielnice stolicy znajdują się na prawym brzegu Wisły: Rembertów (614 000 zł), Białołęka (720 000 zł) i Targówek (750 000 zł).W Krakowie mieszkania są najdroższe na Zwierzyńcu (1 450 000 zł) i na Starym Mieście (1 021 000 zł). Trzecie w zestawieniu są Bronowice, ale tu cena ofertowa w III kw. 2024 r. jest znacznie poniżej progu miliona złotych (880 000 zł). Układ cen mieszkań w dzielnicach Krakowa jest inny niż w Warszawie. W uproszczeniu, tańsze nieruchomości występują we wschodnich i południowych dzielnicach: Nowa Huta (599 000 zł), Wzgórza Krzesławickie (592 500 zł) oraz Bieńczyce (590 000 zł). Na północy i zachodzie miasta jest przeważnie drożej.Spośród ośmiu badanych miast najtaniej wypadają dwie dzielnice Łodzi – Górna i Bałuty. Średnia cena ofertowa mieszkania w III kw. 2024 r. wyniosła tam odpowiednio 369 000 zł i 385 000 zł. Trzecia w kolejności jest katowicka dzielnica Załęska Hałda-Brynów, gdzie przeciętna cena wynosi 418 000 zł.Jeśli porównać ceny mieszkań w najdroższej i najtańszej dzielnicy, to różnica wynosi nawet ponad 1 milion złotych. Tak jest w przypadku dzielnic Gdyni. W Orłowie przeciętna cena wynosi 1 610 000 zł, natomiast w dzielnicy Chylonia 455 000 zł.Drugie miejsce pod względem poziomu różnic zajmuje Kraków. Jego najdroższa dzielnica to Zwierzyniec z przeciętną ceną wynoszącą 1 450 000 zł. Najtaniej jest na Bieńczycach (590 000 zł), co daje różnicę 860 000 zł.Kolejne miejsce zajmuje Gdańsk, gdzie różnica między najdroższą a najtańszą dzielnicą wynosi 777 282 zł. Z kolei Warszawa zajmuje dopiero czwarte miejsce. Najdroższy jest Wilanów (1 273 000 zł), a najtańszy Rembertów (614 330 zł).Najmniej kontrastowa pod względem cen jest Łódź. Jej najtańsza dzielnica (Górna – 369 000 zł) jest także najtańsza w całym zestawieniu. Najdrożej w Łodzi jest na Widzewie (459 648 zł), co daje różnicę zaledwie 90 648 zł.Małe różnice w porównaniu do innych badanych miast występują także w Poznaniu (98 510 zł) i we Wrocławiu (100 000 zł).