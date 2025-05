Ceny mieszkań w dzielnicach miast V 2025

Pojawił się najnowszy raport Rankomat.pl i Rentier.io, a w nim informacje na temat cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach ośmiu polskich miast. Opracowanie rzuca światło na sytuację w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu Gdańsku, Katowicach oraz w Gdyni. Oto wnioski, do jakich prowadzi.

Mieszkania w centrum: drożeją tylko Trójmiasto i Poznań

Mieszkania w centrum: drożeją tylko Trójmiasto i Poznań

Mieszkania w Warszawie: sufit osiągnięty, pora na spadki

Mieszkania w Warszawie: sufit osiągnięty, pora na spadki

W Krakowie najmocniej tanieją Grzegórzki

W Krakowie najmocniej tanieją Grzegórzki

Mieszkania we Wrocławiu: Krzyki droższe od Psiego Pola

Mieszkania we Wrocławiu: Krzyki droższe od Psiego Pola

Mieszkania w Poznaniu: teraz Jeżyce są najdroższe

Mieszkania w Łodzi: Widzew cenowo przebił Śródmieście

Mieszkania w Łodzi: Widzew cenowo przebił Śródmieście

Mieszkania w Katowicach: tanieje Śródmieście, a najtańsza dzielnica wprost przeciwnie

Mieszkania w Gdańsku: Wyspa Sobieszewska prawie najdroższa

Spośród 8 zestawionych miast najwyższą stawkę za 1m2 mieszkania w centralnej dzielnicy ma obecnie Warszawa. To aż 22 515 zł, podczas gdy w najtańszej Łodzi przeciętna cena ofertowa na Śródmieściu wynosi 9500 zł. Tuż za Warszawą jest Kraków – tam stawka to aktualnie 20 139 zł. W obu miastach cena metra kwadratowego spadła o ponad 2% w porównaniu z poprzednim okresem 3-miesięcznym.Wyraźnie taniej w porównaniu do stolicy jest w Gdyni (18 148 zł) i Gdańsku (16 233 zł). Tam z kolei stawki poszły w górę, nawet o ponad 5%, przez co mieszkania na Śródmieściu w Gdańsku są już droższe niż na Starym Mieście we Wrocławiu (15 483 zł).Stawki w centralnych dzielnicach Katowic i Poznania są o wiele niższe w porównaniu do Wrocławia i wynoszą 11-12 tys. zł za metr z tą różnicą, że w Katowicach ceny spadły o prawie 4%, a w Poznaniu u rosły o prawie 1,5%.Podsumowując, na 8 zestawionych miast, tylko w 3 mieszkania z dzielnic centralnych są droższe w porównaniu do okresu styczeń-marzec 2025 r. Taniej jest zarówno w 2 najdroższych miastach, jak i w najtańszej Łodzi. Trójmiasto dzięki atrakcyjnemu położeniu przyciąga nowych lokatorów, co widać na przykładzie Gdańska, mimo że dzielnica Śródmieścia ani nie leży blisko morza, ani nie jest najdroższą dzielnicą.W Warszawie niewiele zmieniło się pod względem cen w porównaniu do okresu styczeń-marzec 2025 r. Nadal najdroższą dzielnicą mieszkaniową jest Śródmieście, ale nie została przekroczona granica 23 tys. zł za metr. Powyżej progu 20 tys. zł są Wola i Żoliborz, tuż za nimi plasuje się Wilanów (19 973 zł).Przeciwny biegun cenowy wyznacza granica 14 tys. zł. Jeszcze nieco większą stawkę ma Wawer (14 200 zł), a najniższe z zestawionych dzielnic to obecnie Białołęka (13 928 zł), Wesoła (13 294 zł) i Rembertów (13 200 zł).Najciekawsze w stolicy jest zjawisko taniejących dzielnic. Wygląda na to, że cenowy sufit został już osiągnięty i teraz czas na spadki, choć na razie nie są zbyt gwałtowne. Jednak faktem jest, że stawki za 1m2 zmalały w 14 na 18 warszawskich dzielnic. Największe spadki zanotował Żoliborz (o prawie 3,5%), a także Ochota i Śródmieście (o przeszło 2%). W 4 dzielnicach mieszkania drożały, ale wzrosty na poziomie 0,01% na Bielanach i Targówku mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Bemowo miało największe wzrosty, ale jedynie o niespełna 0,8% na metrze.W Krakowie, podobnie jak w Warszawie, dzielnica centralna jest najdroższą w całym mieście. Na Starym Mieście ofertowa stawka za 1m2 mieszkania w okresie luty-kwiecień 2025 r. wyniosła średnio 20 139 zł. Na cenowym podium znalazły się jeszcze Grzegórzki (18 900 zł) i Zwierzyniec (17 496 zł). Równo 14 tys. zł kosztują mieszkania w dzielnicy Podgórze Duchackie, a taniej jest jeszcze w 5 dzielnicach, z czego najtaniej na Nowej Hucie (12 737 zł).Mieszkania w większości krakowskich dzielnic tanieją w porównaniu do poprzedniego okresu 3-miesięcznego. Zarówno na najdroższym Starym Mieście (o ponad 2,5%), jak i w najtańszej Nowej Hucie (nieco ponad 2%). Największe spadki zanotowały jednak Łagiewniki Borek i Podgórze o przeszło 5%. Z kolei w 6 na 18 zestawionych dzielnic Krakowa ceny mieszkań urosły. Najbardziej w dzielnicy Prądnik Czerwony o ponad 5%, a także na Bronowicach o ponad 2%.Na pięć administracyjnych dzielnic Wrocławia najwyższe ceny mieszkań są obecnie w centrum. Stare Miasto trzyma podobną stawkę, co w zeszłym zestawieniu (teraz to 15 483 zł), a Śródmieście jest nieco tańsze (14 363 zł). Trzy pozostałe dzielnice mają stawki zbliżone do siebie. Krzyki i Psie Pole dobijają do granicy 13 tys. zł za metr, a najtańsza Fabryczna ma ceny mieszkań w kwocie nieco ponad 12 tys. zł.W porównaniu do poprzedniego zestawienia (styczeń-marzec 2025 r.) Krzyki (12 921 zł) okazały się minimalnie droższe od Psiego Pola (12 917 zł) i te dzielnice zamieniły się miejscami w zestawieniu. W okresie luty-kwiecień 2025 r. prawie w każdej dzielnicy Wrocławia wystąpiły spadki cen mieszkań, jednak nie więcej niż o 1,5%. Jedynie Śródmieście zanotowało wzrost, choć także niewiele, bo o nieco ponad 1%.Poznań ponownie okazuje się miastem, które ma najbardziej spłaszczone ceny mieszkań we wszystkich dzielnicach. Tym razem 1m2 mieszkania na rynku wtórnym kosztuje najwięcej na Jeżycach (12 368 zł). W poprzednim zestawieniu najkosztowniejszy był Grunwald, gdzie obecnie średnie ofertowe stawki za metr mieszkania wynoszą 11 741 zł. Różnice w dzielnicach Poznania są tak znikome, że na najtańszym Nowym Mieście stawka wynosi tylko o nieco ponad 600 zł mniej (11 122 zł) na Grunwaldzie.W 3 na 5 dzielnic stawki poszły w górę. Najmniej na Starym Mieście o nieco ponad 1%, na Nowym Mieście o ponad 2%, a na Jeżycach o przeszło 3%. Jeśli były spadki, to też niewielkie, bo o ponad 1% na Wildzie i 2% na Grunwaldzie. Tym samym rynek cen mieszkań w Poznaniu jest jednym z bardziej stabilnych, a na dodatek nie występują tam aż takie kontrasty cenowe między centrum a obrzeżami, jak w przypadku Warszawy, Krakowa czy Trójmiasta.Ceny mieszkań w dzielnicach Łodzi są jednymi z najniższych w całym zestawieniu. Największa zmiana dotyczy Widzewa, który nie dość, że obecnie jest najdroższą dzielnicą Łodzi, to przebił nieosiągalną wcześniej barierę 10 tys. zł. Drugie w kolejności Śródmieście ma średnie ceny ofertowe mieszkań na poziomie 9,5 tys. zł, a niemal tyle samo Polesie (9 496 zł). Najtaniej jest w dzielnicy Górna (8 699 zł), ale różnica wcale nie jest spora, podobnie, jak na Bałutach (8 442 zł).W porównaniu z okresem styczeń-marzec 2025 r. największy wzrost cen zanotowały mieszkania w dzielnicy Widzew (o ponad 5%), minimalnie wzrosły stawki na Górnej i Bałutach. W Śródmieści spadki osiągnęły poziom prawie 4%, a na Polesiu niecałe 1%.W Katowicach Śródmieście jest dopiero trzecią dzielnicą pod względem cen mieszkań. Więcej trzeba zapłacić w dzielnicy Bogucice (13 294 zł), która w poprzednim zestawieniu była nieobecna, oraz w dzielnicy Paderewskiego Muchowiec (12 600 zł), która poprzednio zajęła drugą pozycję. W dzielnicy Osiedle Tysiąclecia można znaleźć najtańsze mieszkania (8 806 zł). Tym samym stawki katowickich mieszkań nie są tak spłaszczone, jak w przypadku Łodzi czy Poznania.W porównaniu do poprzedniego zestawienia więcej dzielnic jest droższa. Najwięcej ceny mieszkań urosły w dzielnicach najtańszych, jak Ligota Panewniki i Osiedle Tysiąclecia (o nieco ponad 3%). Blisko tej wartości wystąpiły wzrosty w dzielnicach Paderewskiego Muchowiec i Brynów Osiedle Zgrzebnioka. Z kolei spadki były procentowo jeszcze okazalsze, bo o niecałe 4% na Śródmieściu, o prawie 5% w dzielnicy Piotrowice Ochojec i ponad 6% na Koszutce. Dąbrówka Mała jako jedyna dzielnica ma identyczną stawkę, co w okresie styczeń-marzec 2025.W Gdańsku najdroższe mieszkania nadal ma Oliwa, ale już poniżej 20 tys. zł. Niemal tyle samo (19 394 zł) wynosi ofertowa stawka na Wyspie Sobieszewskiej. Ta dzielnica wyprzedziła m.in. Brzeźno (obecnie 19 025 zł za metr). Kolejny próg cenowy to 17 tys. zł odnotowany w 3 dzielnicach: Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia, na Przymorzu i na Zaspie. Spośród zestawionych dzielnic nie ma już takich, gdzie mieszkania kosztują poniżej 10 tys. zł za metr. Najbliższej tej granicy jest Orunia Św. Wojciech Lipce (10 412 zł). To zarazem najtańsza obecnie dzielnica Gdańska, poprzednio były nią Kokoszki, gdzie stawka wynosi teraz 10 800 zł.Na 20 analizowanych dzielnic Gdańska w 8 stawki spadły, w 11 wzrosły, a na Brzeźnie nie zmieniły się do poprzedniego okresu (styczeń-marzec 2025 r.). Można stwierdzić, że Gdańsk jest miastem drożejących mieszkań. Najwyraźniej widać to na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie stawki poszły w górę równo o 11%, sporo także na Przymorzu (ponad 9%), Zaspie (ponad 7%), Młyniskach (ponad 6%) i Śródmieściu (przeszło 5%). Największe spadki zanotowały dzielnice najdroższa i najtańsza. Na Oliwie to dokładnie 5%, w dzielnicy Orunia Św. Wojciech Lipce, ponad 4%, podobnie jak na Stogach.Mieszkania w Gdyni: tendencja wzrostowa oprócz ŚródmieściaGdynia, czyli jedyne w zestawieniu miasto niewojewódzkie, nie drożeje tak gwałtownie jak Gdańsk. Mieszkania są tu tradycyjnie najdroższe w dzielnicy Orłowo (23 418 zł), a na Śródmieściu wyraźnie tańsze, choć nadal w cenie (18 148 zł). Równie wyraźną różnicę widać między Małym Kackiem (16 890 zł za metr) a kolejnym na liście Grabówkiem (13 277 zł). Jeszcze poniżej 10 tys. zł za metr można napotkać ceny ofertowe na Obłużu (9 904 zł).W porównaniu z poprzednim okresem 3-miesięcznym ceny mieszkań spadły w 8 dzielnicach Gdyni, a w 4 wzrosły. Największa spadki zanotowała Cisowa (ponad 11%) i jest obecnie jedną z najtańszych dzielnic do zakupu mieszkania. Większe spadki pojawiły się na Witominie (ponad 5%), a nawet na najdroższym Orłowie (o niemal 2%). Najbardziej podrożała dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana (o prawie 4%) i Dąbrowa (o prawie 3%).W badanym okresie 3 miesięcy luty-kwiecień 2025 r. stawki ubezpieczenia mieszkania w poszczególnych miastach odpowiadają kolejności miast. Jeśli wziąć pod uwagę mediany najtańszych ofert polis mieszkaniowych, to w Warszawie stawka wyniosła 231 zł za roczne ubezpieczenie. W Krakowie 227 zł, w Gdańsku 226 zł. Najtańsza okazała się Łódź, gdzie mieszkanie można ubezpieczyć przeciętnie za co najmniej 166 zł rocznie – wynika z zestawienia porównywarki rankomat.pl.