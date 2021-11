Jak zbudować budynek gospodarczy zgodnie z prawem?

W większości przypadków do wybudowania domu jednorodzinnego potrzebne jest pozwolenie na budowę. To powszechna wiedza i większość osób zdaje sobie z tego sprawę. Pewne wątpliwości budzi jednak realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku gospodarczego. Jak zrobić to legalnie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos - Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - www.saveinvest.pl.

Czym jest budynek gospodarczy?

Kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie?

Zmiany od 2022 roku

Nowe zasady nie dla budynków gospodarczych

Przepisy prawa budowlanego regulują możliwość posadowienia niemal każdego elementu infrastruktury – od kilkunastopiętrowego wieżowca, aż po niewielką szopę. Planując jakąkolwiek inwestycję należy zatem upewnić się, jakich formalności należy dopełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych, aby zrealizować budowę w pełni zgodnie z prawem. W rozumieniu Prawa budowlanego budynkiem gospodarczym jest taki budynek, który posiada fundamenty, ściany, zadaszenie oraz przeznaczony jest do celów gospodarskich. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na jego realizację lub jedynie dokonanie zgłoszenia uzależnione jest natomiast nie tyle od jego funkcji, ale od wymiarów, liczby poziomów, a także gęstości zabudowania działki i usytuowania planowanego obiektu – podkreśla Bartosz Antos.Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami co do zasady każdy wznoszony budynek wymaga pozwolenia na budowę . W tym zakresie istnieją jednak wyjątki, dla których wystarczy dokonanie zgłoszenia. Te wyjątki muszą spełniać cztery warunki. Po pierwsze muszą być to budynki wolnostojące. Po drugie parterowe. Po trzecie o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych (po zewnętrznym obrysie). Po czwarte natomiast na obszarze 500 metrów kwadratowych działki mogą istnieć co najwyżej dwa takie budynki. Dodatkowo budynek musi zostać usytuowany o 3 metry od granicy działki ścianą bez drzwi i okien oraz 4 metry od granicy działki ścianą z oknami i drzwiami. Decydując się na wybudowanie budynku bez pozwolenia na budowę należy zgłosić zamiar budowy we właściwym urzędzie gminy. Wypełnia się w tym celu stosowny formularz i dołącza do niego szkic sytuacyjny, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także czasem dodatkowe dokumenty.Z pewnością każdy słyszał o zmianach w Prawie budowlanym, które wejdą w życie już 2 stycznia 2022 roku. Zgodnie z nimi możliwe stanie się wybudowanie bez pozwolenia na budowę budynku nawet do 70 metrów kwadratowych. Taka budowa obiektu nadal będzie musiała realizować ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Nie trzeba będzie jednak dopełniać formalności związanych z pozwoleniem na budowę, a także ustanawiać kierownika budowy oraz prowadzić dziennika budowy. Wystarczy zatem zgłoszenie, do którego konieczne będzie dołączenie projektu budowlanego. Taki budynek bez pozwolenia będzie mógł mieć nadto dwie kondygnacje, ale drugą powinno być co najwyżej poddasze. Poza tym obszar oddziaływania budynku będzie musiał mieścić się w całości na działce, na której został zaprojektowany i która nie powinna mieć mniejszego metrażu niż 500 metrów kwadratowych.Wszystkich, którzy liczyli na możliwość wybudowania na swojej działce dodatkowego budynku gospodarczego bez pozwolenia, w oparciu o nowe zasady, należy jednak przestrzec. Nowa, uproszczona procedura będzie bowiem dotyczyła wyłącznie budynków pełniących funkcje mieszkalne. W kontekście dodatkowych budynków gospodarczych należy zatem kierować się dotychczasowymi zasadami – wskazuje Bartosz Antos.