Jak obniżyć rachunki za wodę, prąd i ogrzewanie?

Wzrosty cen dotyczą każdego gospodarstwa domowego. Wszystko wskazuje na to, że ostatnie podwyżki cen energii elektrycznej i gazu to jeszcze nie koniec. Warto zawczasu poznać kilka sposobów na obniżenie rachunków za media.

Oszczędzamy wodę: prysznice zamiast kąpieli w wannie

Oszczędzanie wody zależne jest w dużej mierze od tego, ile trwa kąpiel pod prysznicem. 5-minutowy prysznic to zużycie ok. 40-50 litrów wody. 10-minutowy to już ok 100 litrów.

Energia elektryczna: lodówki, routery i włączone ładowarki

Jedną z najbardziej istotnych, a często pomijanych kwestii jest praca lodówki. Oszroniona lodówka zużywa aż 30% więcej energii, a to ona stanowi 40% naszych opłat za prąd! Kiedy więc zastanawiamy się, jakie sposoby na oszczędzanie prądu są najistotniejsze, ten jest numerem jeden, mówi Maciej Klukowski z Home Management by Metrohouse.

Racjonalne zarządzanie ogrzewaniem

Ekspertami w racjonalnym gospodarowaniu energią są zwykle osoby, które zajmują się zarządzaniem powierzonymi mieszkaniami na wynajem. Jednym z nich jest Maciej Klukowski z Home Management by Metrohouse, który na co dzień w imieniu swoich klientów zajmuje się obsługą lokali zakupionych z myślą o wynajmie. Przygotował on zestaw prostych reguł, które pozwalają uniknąć nadmiernego zużycia mediów i umożliwią zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych miesięcznie. Oszczędzanie wody zależne jest w dużej mierze od tego, ile trwa kąpiel pod prysznicem. 5-minutowy prysznic to zużycie ok. 40-50 litrów wody. 10-minutowy to już ok 100 litrów, czyli tyle, ile długa kąpiel w wannie. Podobna sytuacja dotyczy prania. Pralka powinna być włączana w momencie, gdy mamy już pełen bęben. Każde pranie to ok 40 litrów wody, więc tyle, ile krótki prysznic. Gdy pierzemy rzadziej, ale za to w pełni wykorzystując moc pralki, oszczędzamy zarówno wodę, jak i prąd.Kolejną, ważną rzeczą przy oszczędzaniu wody jest szybkie zgłaszanie wszelkich usterek kranu oraz zakręcanie wody podczas mycia zębów. Ekspert Metrohouse dodaje, że pozostawienie działającego kranu w tym czasie to nawet 15 litrów wody, co przekłada się na dodatkowe 20 zł w miesiącu za zużycie wody. Zgodnie z obecnym system rozliczania opłaty za wodę, ciepła woda jest nawet cztery razy droższa od zimnej – dlatego każde włączenie jej w łazience czy to do mycia zębów czy innych czynności istotnie podnosi rachunek. To mogą być już setki złotych oszczędzone w skali roku!Jeśli mówimy o tym, w jaki sposób możemy zminimalizować swoje rachunki, nie możemy pominąć opłat za prąd.Dotychczas można się było spotkać z przekonaniem, że podpięta do prądu ładowarka telefonu lub włączony do gniazdka telewizor nie pobierają prądu. Nic bardziej złudnego. Sam router odłączony na noc (10 godzin) pozwala zaoszczędzić rocznie równowartość miesięcznej opłaty za prąd. Dekoder telewizyjny również w nocy pracuje, a to już dodatkowo kolejny miesiąc prądu w mieszkaniu za darmo. Same ładowarki pozostawione w gniazdku bez podpiętego sprzętu nie pobierają zbyt dużo energii, ale ich suma może już tworzyć jakieś widoczne wydatki.Kolejną istotną kwestią są coraz bardziej powszechne w naszych mieszkaniach klimatyzatory. Ekspert Home Management by Metrohouse dodaje, że gdyby każdy korzystający z klimatyzacji wiedział, że 1 godzina korzystania z niej to koszt ok. 1zł, zapewne włączałby ją rzadziej nie wysuszając przy tym zbytnio powietrza, co miałoby pozytywny wpływ na jego zdrowie, ale także na portfel.Jeśli o suchym powietrzu mowa, warto wyjaśnić jeszcze temat ogrzewania . Większość kaloryferów ma pokrętło termostatu z zakresem od 1 do 5, gdzie 1 to ok. 12 stopni, 2,5 to już 18, a 5 to nawet 25-26 stopni, co jest temperaturą zbyt wysoką jak na potrzeby mieszkania. Jeśli mieszkanie jest wyposażone w licznik ciepła – każde odkręcenie kaloryfera zostanie odnotowane. Wietrzmy więc krótko i intensywnie zakręcając przy tym kaloryfer. Podzielniki ciepła natychmiast notują 3 razy większe wskazania, gdy muszą utrzymać tę samą temperaturę. Dodatkowo pamiętajmy, że śpi się lepiej gdy jest nieco chłodniej, przykręćmy kaloryfery na 17-19 stopni i ogrzewajmy pomieszczenia, które naprawdę użytkujemy. Ustawienie niższej temperatury, gdy nie ma nas w domu pozwoli na zaoszczędzenie nawet połowy rachunku!Warto poruszyć tutaj również kwestię wymiany żarówek na energooszczędne. Różnica jest ogromna, gdyż ta energooszczędna zużywa ok. 80% prądu mniej niż zwykła żarówka. Kolejna rzecz, to gotowanie pod przykryciem. To duża oszczędność sięgająca do 30% energii zużywalnej. Propozycji jest całe mnóstwo, a każda z nich możliwa do zrealizowania od zaraz.Jeśli mamy przed sobą budowę domu należy przemyśleć rozwiązania, które już dziś są na oferowane i przynoszą korzyści z perspektywy oszczędności rachunków i przez wzgląd na środowisko. Mowa o odnawialnych źródłach energii. Mieszkając w bloku, nie zawsze mamy taką możliwość, ale nowe technologie nawet i tu ułatwiają nam to zadanie dzięki elementom systemu Smart Home. Dostępne na wyciągnięcie ręki inteligentne rozwiązania, zapewniają codzienny komfort dostosowując eksploatację do naszych potrzeb. Cokolwiek z tych działań udałoby się wdrożyć zostanie zauważone w budżecie domowym przez długie lata.