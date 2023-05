Jak drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r.?

Wiemy już, jak szybko drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl sytuacja dotycząca opału się ustabilizowała, ale inne zmiany mogą niepokoić.

Opłaty na rzecz właścicieli (czynsze) - wzrost o 17,6% względem I kw. 2022 r./wzrost o 3,5% względem IV kw. 2022 r.

Zaopatrywanie w wodę - wzrost roczny o 4,8%/wzrost kwartalny o 2,8%

Wywóz śmieci - wzrost roczny o 8,2%/wzrost kwartalny o 4,7%

Usługi kanalizacyjne - wzrost roczny o 9,9%/wzrost kwartalny o 3,4%

Energia elektryczna - wzrost roczny o 22,6%/wzrost kwartalny o 22,3%

Gaz - wzrost roczny o 18,5%/wzrost kwartalny o 17,5%

Opał - wzrost roczny o 48,2%/spadek kwartalny o 13,2%

Energia cieplna - wzrost roczny o 39,0%/wzrost kwartalny o 13,4%

Szybko rosnące koszty użytkowania lokali i domów to problem, który już od ponad roku dręczy Polaków. Warto zatem sprawdzić, co o skali tego niekorzystnego zjawiska mówią dane GUS z I kw. 2023 r. Wspomniane informacje pokazują bowiem wyraźnie, że tempo wzrostu czynszów spowolniło, a opał zaczął nawet tanieć. Niestety, widzimy jednocześnie inne, bardzo niepokojące zmiany. Główny Urząd Statystyczny podaje, że I kw. 2023 r. przyniósł wzrost kosztów użytkowania lokali i domów o 21,3% względem I kw. 2022 r. Kwartalna dynamika wzrostu kosztów mieszkaniowych (w stosunku do IV kw. 2022 r.) była bardziej niepokojąca. Mówimy bowiem o wyniku na poziomie 8,0%. Złożyły się na niego następujące zmiany kosztów:Spowolnienie dynamiki czynszów może cieszyć najemców. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę też kwartalny spadek kosztów opału kupowanego przez właścicieli domów. Duży wzrost w I kw. 2023 r. kosztów dotyczących prądu, gazu, zaopatrywania w wodę, wywozu śmieci, usług kanalizacyjnych i ciepła sieciowego to zapewne efekt zmian taryfowych oraz podwyżek z początku bieżącego roku. Dlatego dane GUS dla II kw. 2023 r. powinny wyglądać lepiej pod względem poziomu mieszkaniowej inflacji. Nie należy oczywiście zapominać, że podwyżki z I kw. 2023 r. będą w kolejnych miesiącach nadwyrężały budżety gospodarstw domowych.