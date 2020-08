7 sposobów na to, jak oszczędzać wodę

Czy wiesz jak oszczędzać wodę? Pomaga w tym m.in. zamiana relaksującej kąpieli w wannie na orzeźwiający prysznic, zakręcanie wody przy myciu zębów, podwójny system spłukiwania toalety czy podlewanie roślin deszczówką. Stosowanie tych reguł skutecznie zmniejsza zużycie wody. Warto wziąć sobie je do serca, ponieważ w przeciwnym razie już wkrótce staniemy oko w oko z niedostatkiem wody.

Jak oszczędzać wodę w codziennym życiu?

1) Prysznic zamiast kąpieli w wannie: 798 litrów wody mniej tygodniowo

2) Podwójny system spłukiwania toalety: oszczędność nawet 84 l dziennie

3) Mycie zębów przy zakręconym kranie: do 140 litrów mniej wody tygodniowo

4) Naprawa cieknącego kranu lub toalety: nawet 6048 l zaoszczędzonej wody

5) Korzystanie ze zmywarki: nawet 70 l wody mniej podczas jednego mycia naczyń

6) Podlewanie roślin deszczówką: do 50% oszczędności wody

7) Oszczędność energii = oszczędność wody

Przykład: Telewizor

z oznaczeniem klasy energetycznej B (w skali od A+++ do D) zużywa rocznie 190 kWh - ponad 2 razy więcej niż telewizor z klasą A++, który w skali roku zużywa 77 kWh. Żarówka tradycyjna zużywa w skali roku 131,4 kWh, a żarówka LED prawie 9 razy mniej – 15,33 kWh.



Na wsi czy w mieście – gdzie zużywamy więcej wody?

Roczne zużycie wody pitnej w m3 na mieszkańca Wyższy wzrost zużycia wody na jednego mieszkańca zaobserwować można na obszarach wiejskich.

Ile wody zużywają Europejczycy?

Dzienne zużycie wody pitnej w litrach na osobę Mieszkańcy Irlandii zużywają średnio 3 razy więcej wody niż mieszkańcy Malty.

Kalkulator śladu wodnego

Jak podaje rankomat.pl w swoim najnowszym komunikacie, prognozy ONZ wskazują, że do 2050 roku deficyt wody pitnej to problem, który może dotyczyć nawet co czwartego mieszkańca naszego globu. Co więcej, Wody Polskie alarmują, że niedobór wody w naszym kraju zaznacza się już od kilku lat. U podłoża tego spoczywają co najmniej 3 przyczyny: Jak oszczędzać wodę , aby nie potęgować negatywnego oddziaływania powyższych czynników? Oto kilka pożytecznych wskazówek.Jak pokazują liczby, najwięcej wody wykorzystujemy do mycia (36%), spłukiwania toalety (30%) i codziennych prac związanych z utrzymywaniem domu (31%). Dlatego, aby oszczędzać wodę, musimy się skupić na naszych codziennych nawykach i praktykach.Kąpiel w wannie o długości 140 cm pochłania 150 l wody. Biorąc kąpiel codziennie i napełniając wannę po brzegi, w ciągu jednego tygodnia zużywamy 1050 l wody. Gdy korzystamy z prysznica z perlatorem, jedna minuta kąpieli pochłania zaledwie 6 litrów wody. Biorąc 6-minutowy prysznic, zużywamy więc 36 litrów wody, a w ciągu tygodnia – 252 litry. Zatem, w skali tygodnia możemy zaoszczędzić 798 litrów wody, jeśli zrezygnujemy z kąpieli na rzecz szybkiego prysznica.Tradycyjne toalety z górną spłuczką do jednego spłukania pobierają aż 15 litrów wody, a toalety z tradycyjnym dolnopłukiem – 9 litrów. W przypadku nowoczesnych toalet z pojedynczym systemem spłuku, przy jednym spłukaniu zużywamy 6 litrów, a z podwójnym systemem spłuku (stosując mniejszy) – jedynie 3 litry. Zakładając, że korzystamy z toalety 7 razy dziennie, w ciągu jednego dnia w zależności od rodzaju toalety, którą posiadamy, zużywamy kolejno 105, 63, 42 i 21 litrów wody.Nie używajmy wody niepotrzebnie, na przykład, aby spłukać brudną wodę, którą wylewamy do toalety po sprzątaniu. Gdy wyposażamy swój dom w toaletę, wybierajmy taką, która posiada podwójny system spłuku.Myjąc zęby przy odkręconym kranie, zużywamy w zależności od rodzaju baterii (bez perlatora lub z perlatorem) od 3 do 5 litrów wody na minutę. Myjąc zęby 2 razy dziennie po 2 minuty, w ciągu jednego dnia zużywamy od 12 do 20 litrów wody. Jeśli zakręcimy kran, woda będzie się lała tylko średnio pół minuty, dzięki czemu zaoszczędzimy od 3 do 5 litrów wody, co w skali tygodnia daje nam od 21 do 140 litrów.Jeśli z kranu co sekundę spada kropla wody, to w ciągu jednej doby zostanie zużyte 8 litrów wody. Jeśli w toalecie permanentnie spływa mała strużka wody do muszli, to w ciągu doby zużyte zostanie 216 litrów wody, a w przypadku dużej strużki wody – 864 litry.Bagatelizowanie nieszczelnych instalacji w skali tygodnia kosztować nas może 56 litrów wody w przypadku cieknącego kranu i od 1512 do 6048 litrów w przypadku cieknięcia w toalecie. Zwracajmy więc uwagę na dokręcanie kranu i sprawdzajmy, czy nasze instalacje są szczelne.Od 50 do 90 litrów wody zużywamy dziennie do ręcznego mycia naczyń, jeśli podczas tej czynności woda płynie ciągle. Jeżeli myjemy naczynia oszczędnie, zużywamy o 50% wody mniej – od 25 do 40 litrów. Tymczasem, zaledwie od 12 do 20 litrów wody pobiera zmywarka w czasie jednego cyklu mycia naczyń. Wybierajmy więc zmywarkę, jeśli tylko mamy taką możliwość.Łap deszczówkę i wykorzystuj ją np. do podlewania ogrodu, czy mycia samochodu. Podlewając mały ogród wężem ogrodowym, zużywamy 12 litrów wody. Na podlanie dużego ogrodu potrzeba już 18 litrów wody. Posiadając mały zbiornik na deszczówkę jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie wody na podlewanie ogrodu o 25%, a mając duży zbiornik – nawet o 50%.Polski sektor produkcji energii opiera się na węglu, który jest bardzo wodochłonnym procesem. Woda potrzebna jest nie tylko do utrzymania elektrowni i elektrociepłowni w ciągłym ruchu, ale także wykorzystywana jest do chłodzenia. Przemysł węglowy pochłania 70% całkowitego poboru wody w naszym kraju. Im mniejsze zapotrzebowanie na prąd, tym mniejsza ilość zużytej wody. Dlatego korzystajmy z programów eco w pralkach i zmywarkach oraz wyłączajmy urządzenia, jeśli z nich nie korzystamy. Stosujmy również żarówki LED i wybierajmy energooszczędne sprzęty domowe.Wyższy wzrost zużycia wody na jednego mieszkańca zaobserwować można na obszarach wiejskich. W 2018 r. odnotowano tam wzrost o 2,1 m3, a w miastach o 1,1 m3. W 2019 r. na obszarach wiejskich w stosunku do roku poprzedniego zużycie zwiększyło się o 0,6 m3, a w miastach o 0,1 m3. Mimo tych różnic, na przestrzeni lat w miastach notuje się wyższe zużycie wody niż na obszarach wiejskich. W ubiegłym roku mieszkańcy miast zużyli o 13% więcej wody niż właściciele gospodarstw wiejskich.Średnie dzienne zużycie wody przez jednego mieszkańca Unii Europejskiej wynosi 120 litrów. Wśród krajów, w których mieszkańcy wykorzystują dziennie najwięcej wody, znajdują się: Włochy: 243 l/os., Bułgaria: 191 l/os. i Chorwacja: 182 l/os. Najmniej wody zużywają natomiast mieszkańcy Malty (jedynie 50 litrów dziennie), Litwy (61 l/os.) i Estonii (70 l/os).Z powyższych danych wynika, że mieszkańcy Irlandii zużywają średnio 3 razy więcej wody niż mieszkańcy Malty, a Włosi niemal 2 razy więcej niż Niemcy czy Szwajcarzy. Z krajów europejskich nienależących do Unii Europejskiej bardzo dużo wody wykorzystuje Norwegia (176 l/os.) oraz Szwajcaria (170 l/os).Porównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych udostępniła na swojej stronie rankomat.pl/woda specjalny kalkulator. Tym razem zamiast najtańszej oferty, każdy może obliczyć swoje dzienne bezpośrednie i pośrednie zużycie wody, czyli tzw. ślad wodny . Ma on formę quizu, w którym odpowiada się na kolejne pytania dotyczące zużycia wody. Na końcu użytkownik dowie się, jaki jest jego ślad wodny, jak wygląda on w skali kraju, a także uzyska dostęp do trzech artykułów poświęconych tej tematyce oraz suszy w kraju.