Chmielna Duo - apartamenty w centrum Warszawy

Centrum Warszawy, ulica Chmielna, sąsiedztwo Varso Tower. To właśnie pod tym adresem powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa BPI Real Estate Poland. Chmielna Duo to nie tylko nowe apartamenty i mieszkania, ale również zielony dziedziniec, ogrody na dachu oraz pasaż handlowy, łączący ulice Chmielną i Złotą.

W naszych projektach koncentrujemy się zarówno na przemyślanej architekturze, jak i ich miastotwórczym charakterze. Uwzględniamy zarówno miejsce w jakim znajduje się grunt oraz otaczającą budynek zabudowę. Lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy, vis a vis najwyższego budynku biurowego w Unii Europejskiej Varso Tower, zobowiązuje. Dlatego we współpracy z architektami postawiliśmy na budynek, który jest atrakcyjny wizualnie, dopasowany do okolicznych zabudowań i jednocześnie wnosi wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Powstający w ramach projektu Chmielna Duo otwarty pasaż z lokalami usługowymi jest takim elementem. Dodatkowo założenia architektoniczne tej inwestycji nawiązują do przedwojennej zabudowy ulicy Chmielnej, która historycznie miała dwie pierzeje – mówi Andrzej Świder Dyrektor Projektu BPI Real Estate Poland.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Chmielna Duo - wizualizacja W inwestycji Chmielna Duo znajdą się 243 mieszkania i apartamenty

Strategia biznesowa BPI Real Estate Poland zakłada realizację kolejnych inwestycji w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach w kluczowych miastach Polski. Są to: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Poznań. Innym ważnym elementem rozwoju naszej firmy są zasady zrównoważonego rozwoju oraz koncepcja miasta 15-minutowego. Jest to zgodne z naszym mottem urban shapers for good i misją kształtowania miejskiej harmonii poprzez inspirujące projekty deweloperskie. Chmielna Duo bez wątpienia jest kolejnym wyjątkowym projektem w naszym portfolio, który powstaje w topowej lokalizacji. Jest to przede wszystkim doskonały produkt dla osób zainteresowanych inwestycyjnym zakupem nieruchomości. Struktura mieszkań w ofercie została dopasowana do aktualnych potrzeb rynku najmu, a wśród naszych klientów są przede wszystkim inwestorzy indywidualni rozpatrujący stołeczny rynek real estate jako atrakcyjną formę ulokowania kapitału - dodaje Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.

Chmielna Duo to najnowsza inwestycja BPI Real Estate Poland realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju , a także koncepcji 15-minutowego miasta. Projekt zakłada powstanie dwóch budynków o eleganckiej architekturze inspirowanej stylem art déco.W inwestycji Chmielna Duo znajdą się 243 mieszkania i apartamenty o powierzchni od 35 do ponad 105 mkw zlokalizowane w 2 budynkach. Projekt uwzględnia także garaż podziemny z wjazdem od ulicy Chmielnej oraz 6 lokali usługowych w otwartym pasażu handlowym, który połączy ulicę Chmielną z ulicą Złotą. Spośród udogodnień dla mieszkańców można wyróżnić, recepcję, stanowiska do ładowania aut elektrycznych, a także stojaki dla rowerów i myjki dla jednośladów i psów. Na ostatniej kondygnacji jednego z budynków znajdzie się ogród z drzewami i bogatą roślinnością niskopienną oraz elementami małej architektury. Na wewnętrznym zielonym dziedzińcu poza przestrzeniami wspólnymi zlokalizowane zostaną także ogródki przynależne do mieszkań usytuowanych na parterze.Elementem wyróżniającym projekt BPI Real Estate Poland ma być ogród na dachu oraz wewnętrzny zielony dziedziniec z elementami małej architektury. Dwa budynki są bardzo spójne pod kątem architektury, jak i materiałów budowlanych wykorzystanych zarówno we wnętrzach jak i w elewacji. Motywem przewodnim są miedź i eleganckie płyty cementowo-włókienne, a całości dopełniają duże okna zapewniające maksymalny dopływ światła dziennego do mieszkań.Inwestycja Chmielna Duo jest w całości finansowana ze środków własnych dewelopera. Generalnym wykonawcą projektu jest CFE Polska, firma należąca do tej samej belgijskiej grupy kapitałowej co BPI Real Estate Poland.Aktualnie na placu budowy prowadzone są prace przygotowawcze. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na pierwszą połowę 2025 roku.Projekt architektoniczny inwestycji przygotowała pracownia S.A.M.I. ARCHITEKCI.Ceny mieszkań w inwestycji Chmielna Duo w ofercie przedsprzedaży BPI Real Estate Poland wynoszą średnio 27000 PLN/ mkw.