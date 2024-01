Apartamenty Królewska Huta - nowoczesne lofty z nutą historii w Chorzowie

Apartamenty Królewska Huta to nowa inwestycja powstająca przy ul. Katowickiej w Chorzowie. Projekt zakłada rewitalizację 130-letniego budynku, który w połączeniu z nowoczesnymi elementami architektonicznymi stworzy loftowy apartamentowiec klasy premium. W inwestycji, poza 37 mieszkaniami o powierzchni od 28 do 126 mkw. przewidziano także 5 lokali usługowych.

Przeczytaj także: Rusza budowa apartamentów ENSO Wilanów

Unikalny, historyczny projekt

Apartamenty w standardzie premium

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty Królewska Huta - wizualizacja 2 W ramach projektu powstaje 37 lokali mieszkalnych o powierzchni od 28 do 126 mkw. oraz 5 lokali usługowych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wygodna lokalizacja w centrum miasta

Budynek stanowiący główną część inwestycji Apartamentów Królewska Huta wzniesiony został w 1892 roku i przez lata pełnił różnorodne funkcje publiczne. Od lat 90. XX w. aż do 2019 roku funkcjonował jako siedziba banku, dzięki czemu był stale użytkowany i regularnie modernizowany. Ze względu na historyczny charakter oryginalnych zabudowań każdy element inwestycji realizowany jest z największą starannością - w obszarze elewacji, części klatki schodowej i sklepień budynek objęty jest programem konserwatora zabytków.W ramach projektu powstaje 37 lokali mieszkalnych o powierzchni od 28 do 126 mkw. oraz 5 lokali usługowych. Apartamenty sprzedawane są w standardzie deweloperskim, dzięki czemu istnieje możliwość wykończenia i urządzenia wnętrz wg własnych preferencji. Mieszkańcy Apartamentów Królewska Huta będą mogli korzystać z licznych udogodnień, w tym sauny, sali kinowej, klubowej, paczkomatu, rowerowni z stacją naprawczą i ładowania rowerów elektrycznych oraz myjni dla psów. W inwestycji zaplanowano także dwupoziomowy garaż oraz komórki lokatorskie, a bezpieczeństwo lokatorów zapewni monitoring CCTV. Wszystkie apartamenty wyposażone zostaną w ogrzewanie podłogowe, przewidziano w nich też możliwość instalacji klimatyzacji oraz systemu SmartHome.Apartamenty Królewska Huta zlokalizowane są w strategicznym punkcie Chorzowa, z łatwym dostępem do centrum Katowic. W pobliżu inwestycji znajdują się szkoły, żłobki, przedszkola, sklepy, restauracje, punkty opieki zdrowotnej, oraz ośrodki sportowo-rekreacyjne. Dodatkowo, dzięki bliskości przystanków autobusowych i tramwajowych, mieszkańcy inwestycji mają łatwy dostęp do całej siatki komunikacyjnej aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej.Apartamenty Królewska Huta zaprojektowane zostały przez renomowane biuro architektoniczne Franta Group, laureata wielu prestiżowych nagród, w tym Urban Design & Architecture Design Awards 2022. Deweloperem odpowiadającym za realizację projektu jest Porębski Investment. Sprzedaż prowadzi DevelopMe Sp. z o.o.