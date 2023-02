Dwie inwestycje mieszkaniowe w Zielonej Górze od EBF Development na finiszu

EBF Development realizuje w Zielonej Górze dwie inwestycje mieszkaniowe, które zostaną ukończone jeszcze w tym roku. Lisia 10 to kameralny apartamentowiec, a projekt Moniuszki 9 ABCD to 6-kondygnacyjny budynek ze 192 mieszkaniami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lisia 10 - wizualizacja Na cele mieszkaniowe został zaadaptowany dwukondygnacyjny budynek po dawnej Fabryce Sukna Gustawa Fritze. Powstanie 26 funkcjonalnych lokali o powierzchni od 26 do 52 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Moniuszki 9ABCD - wizualizacja Przy ulicy Stanisława Moniuszki powstaje 6-kondygnacyjny budynek ze 192 mieszkaniami o powierzchni od 25 do aż 127 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Obie budowy przebiegają zgodnie z harmonogramem. Już w czerwcu rozpoczną się odbiory lokali w ramach projektu Lisia 10. Zostało tu jeszcze 6 ostatnich wolnych mieszkań. Natomiast październik to planowany termin zakończenia inwestycji przy ulicy Moniuszki. W sprzedaży zostały już tylko lokale 2- i 3- pokojowe – mówi Dorota Świderska, z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Moniuszki 9ABCD - wizualizacja 2 Dla zmotoryzowanych przygotowano halę garażową, a do dyspozycji mieszkańców będą także m.in. miejsca postojowe przed budynkiem i komórki lokatorskie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

EBF Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Zielona Góra to obecnie kilka projektów mieszkaniowych na różnym stopniu zaawansowania. W II kwartale bieżącego roku gotowa będzie inwestycja Lisia 10, czyli kameralny apartamentowiec, realizowany blisko centrum Zielonej Góry. Na cele mieszkaniowe został zaadaptowany dwukondygnacyjny budynek po dawnej Fabryce Sukna Gustawa Fritze. Powstanie 26 funkcjonalnych lokali o powierzchni od 26 do 52 mkw. Do mieszkań położonych na parterze od strony zachodniej przynależeć będą ogródki. Dla inwestycji zaprojektowano 27 miejsc postojowych, z czego 23 znajdować się będą w części przyziemnej nowo powstałego budynku przy ul. Lisiej 12-14-16. Będą także dodatkowe miejsca postojowe naziemne. Deweloper proponuje także komórki lokatorskie o powierzchni około 1,5 lub 2,8 mkw.Z kolei w IV kwartale 2023 roku finiszować będą prace związane z realizacją projektu Moniuszki 9 ABCD. Przy ulicy Stanisława Moniuszki, pomiędzy ulicami Długą i Jedności, zaledwie kilka minut od centrum miasta powstaje 6-kondygnacyjny budynek ze 192 mieszkaniami o powierzchni od 25 do aż 127 mkw., a wśród nich kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe. Wśród największych mieszkań dostępne są również dwupoziomowe apartamenty z przestronnymi tarasami. Dla zmotoryzowanych przygotowano halę garażową, a do dyspozycji mieszkańców będą także m.in. miejsca postojowe przed budynkiem i komórki lokatorskie. Lokalizacja osiedla zapewnia wszystko co potrzebne do wygodnego życia. Moniuszki 9 ABCD to dostęp do komunikacji miejskiej, dróg rowerowych, licznych sklepów, marketów i punktów handlowo – usługowych, placówek dydaktycznych i zdrowotnych oraz obiektów sportowych i kulturalnych.Lisia 10 i Moniuszki 9ABCD to nie jedyne inwestycje realizowane przez EBF Development na terenie Zielonej Góry. W budowie jest także VI etap kompleksu mieszkaniowy Green Home oraz II etap osiedla Zdrojowa Polana. Termin zakończenia tych projektów to marzec 2024 rok.