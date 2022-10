Linde Résidence II - apartamenty na Starych Bielanach

Bouygues Immobilier Polska wybuduje apartamenty Linde Résidence II. Nowa inwestycja powstanie w sąsiedztwie Lasu Lindego i nieopodal stacji metra Stare Bielany oraz Wawrzyszew. To kameralny budynek, w którym znajdzie się 58 apartamentów. Te na najwyższych piętrach będą miały przestronne tarasy i widok na okolicę.

Otoczenie naszej inwestycji jest spokojne i zielone – determinowane klimatem Starych Bielan oraz bliskością terenów leśnych, a jednocześnie Bielany są doskonale skomunikowane z pozostałymi rejonami miasta i trasami wylotowymi. Okolica ma również doskonałe zaplecze infrastrukturalne. Dlatego właśnie tu postanowiliśmy zrealizować nasz najnowszy projekt w stolicy. Inwestycja będzie kameralna i elegancka, z ciekawą formą architektoniczną i wysokim standardem części wspólnych – mówi Adam Skorek, dyrektor projektów mieszkaniowych Bouygues Immobilier Polska.

Zależało nam, by w subtelny sposób nawiązać do okolicznej zieleni. Dyskretne odwołanie do Lasu Lindego czy Lasu Bielańskiego stanowią grafiki na ścianach i zielone lustro w holu wejściowym. Inspirowaliśmy się również historycznym duchem dzielnicy, czyli dawną kopalnią. Stąd też na ścianach pojawia się kamień – mówi Jan Sikora z pracowni Sikora Wnętrza.

Linde Résidence II to 4-piętrowy budynek nawiązujący do niskiej zabudowy Starych Bielan. Nowoczesna forma została tu połączona z inspiracją naturą. Na pierwszym planie widoczny jest stylowy klinkier, a także panele w kolorze drewna. Lekkości bryle nadadzą szklane balustrady balkonów i tarasów oraz duże okna. Zgodnie z wizją architektoniczną, klinkier na elewacji to odwołanie do historycznych budynków Bielan, takich jak kopalnia żwiru na terenie obecnej AWF i dawna cegielnia w okolicach bazarku na Wolumenie. Z kolei nawiązaniem do terenów zielonych w sąsiedztwie inwestycji są panele imitujące drewno i stanowiące wykończenie balkonów, których kulminacją jest wspornikowy dach przykrywający częściowo tarasy od strony ul. Oczapowskiego.W Linde Résidence II znajdzie się 58 lokali – od mieszkań typu studio po komfortowe apartamenty o powierzchni nawet 157 mkw. na ostatniej kondygnacji z dostępem do przestronnych tarasów częściowo wyłożonych trawą. Atutem mieszkań na parterze będą zaciszne ogródki, a tych na wyższych piętrach – balkony ze szklanymi balustradami. Na parterze znajdą się także lokale usługowe. W hali garażowej będzie mogło zaparkować 68 samochodów, a dodatkowe miejsca postojowe i stojaki na rowery zostaną ulokowane przed budynkiem.Mieszkańcy skorzystają z innowacyjnych rozwiązań, takich jak otwierane bramy garażowe, drzwi wejściowe, czy możliwość przywołania windy za pomocą aplikacji na smartfonie. Ważne będą także udogodnienia ekologiczne. Dach zostanie pokryty jasnym poszyciem, które zredukuje stopień nagrzewania się budynku w upalne dni, zapewniając komfort mieszkańcom. Na terenie inwestycji zamontowana będzie ładowarka do samochodów elektrycznych, a także domki dla ptaków i budka dla owadów pożytecznych.Części wspólne w budynku zostały zaprojektowane przez architekta wnętrz, profesora gdańskiej ASP, Jana Sikorę.O podwyższonym standardzie inwestycji świadczyć będzie drewno na ścianach, detale w kolorze szczotkowanego złota czy autorskie portale drzwiowe z podświetlanymi numerami mieszkań.Ulica Oczapowskiego to osiedlowa ulica stanowiąca dojazd do ulicy Jana Kasprowicza, położona w pobliżu skrzyżowania z Aleją Władysława Reymonta. Francuski deweloper wybuduje nowe mieszkania w odległości niecałych 500 metrów od pobliskich stacji metra Stare Bielany oraz Wawrzyszew.W bliskiej odległości od Linde Résidence II znajdują się żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe, a także przychodnia, sklepy i targowisko Wolumen. Lokalizacja przy ulicy Oczapowskiego pozwala na szybki dojazd do Wisłostrady i trasy S8.