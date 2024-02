Haffnera Residence - apartamenty w Trójmieście

W I kwartale 2024 ruszy budowa dwóch 4-piętrowych apartamentowców w Sopocie. Haffnera Residence to trzeci projekt Cordii w Trójmieście.

Komfort dwa kroki od plaży

Jakość premium także we wnętrzach

Luksus zanurzony w zieleni

Haffnera Residence, której projekt powstał w lokalnej pracowni KWADRAT, powstanie przy ulicy Haffnera, przy granicy Parku Północnego, w drugiej linii brzegowej, 5 minut spacerem od sopockiej plaży. W dwóch apartamentowcach znajdą się 133 lokale o powierzchniach od 28 do 190 mkw. Z osiedla można też łatwo dotrzeć do saun na plaży (700 m), kortów tenisowych (600 m), a także deptaku Bohaterów Monte Cassino i słynnego molo w Sopocie (1,5 km). Haffnera Residence swoją nazwę zawdzięcza Jerzemu Haffnerowi, jednemu z ojców-założycieli Sopotu, lekarzowi, który w XIX w. założył tu kąpielisko i wybudował dom kuracyjny.Projekt Haffnera Residence jest zlokalizowany na terenie strefy ochrony otoczenia zabytkowego zespołu krajobrazowego Sopotu i w strefie ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot. Budynki umiejętnie wpisano w otaczającą zieleń, wykorzystując m.in. szklane balustrady balkonów i loggii oraz panoramiczne okna. Apartamenty na ostatnich kondygnacjach, wyróżniające się ponadstandardową wysokością – aż 2,98 m, posiadają także własne wyjścia na prywatne tarasy na dachu. Lokale na parterze mają natomiast dostęp do przestronnych ogródków.Haffnera Residence wyróżniają też starannie zaplanowane części wspólne. Ściany okryto eleganckimi okładzinami ściennymi, a na korytarzach prowadzących do mieszkań znalazła się miękka wykładzina dywanowa. Zadbano też o lustra i ozdobne kinkiety, a uwagę zwracają również drzwi wejściowe z wysokim, dekoracyjnym portalem.Dla wygody klientów w projekcie uwzględniono również cichobieżne windy, przestronne rowerownie, monitoring, ochronę i wideodomofony. Część lokali została przygotowana do montażu klimatyzacji, a wszystkie miejsca parkingowe w podziemnym garażu oferują możliwość ładowania aut elektrycznych.W projekcie Haffnera Residence powstaną dachy zielone z zielenią ekstensywną, które wspierają retencję wody deszczowej, oczyszczają powietrze i obniżają temperaturę otoczenia. Na terenie inwestycji znajduje się też sporo zieleni niskiej i wysokiej – w tym cenny starodrzew złożony z m.in. klonów, jesionów, dębów i wierzb. Zaplanowano też liczne nowe nasadzenia. Po zakończeniu budowy pojawią się tu kolejne drzewa, krzewy, byliny, pnącza i trawy. Dodatkowo przy samej ulicy Haffnera rośnie 80 ze 100 lip, które Cordia posadziła w Sopocie w 2022 roku w ramach akcji zazieleniania miasta.W okolicy Haffnera Residence znajdują się liczne hotele, restauracje, boiska, korty tenisowe, aquapark, a nawet unikalny na skalę europejską skansen archeologiczny.