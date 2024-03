Apartamenty Malta View w budowie

W pierwszej linii zabudowy nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu powstaje luksusowy kompleks apartamentów Malta View. Projekt składać się będzie z pięciu budynków, w których znajdzie się 171 apartamentów o powierzchni od 28 do 137 m kw. Inwestycja ma być gotowa już w II kwartale 2026 roku.

Przeczytaj także: Haffnera Residence - apartamenty w Trójmieście

Malta View, to unikatowy projekt deweloperski ze względu na swoją lokalizację, w pierwszej linii zabudowy od Jeziora Maltańskiego. 171 apartamentów, stanowić będzie rozwinięcie kompleksu hotelowego, który ma również powstać w tej lokalizacji. To rozwiązanie dobrze znane Polakom z górskich, czy nadmorskich kurortów. Teraz taki model inwestowania w nieruchomości dostępny będzie również w Poznaniu – mówi Bartosz Jatczak, Dyrektor Sprzedaży ArtBud Group. - Choć teren inwestycji został ogrodzony już jesienią zeszłego roku, to większość prowadzonych prac zogniskowana była na przygotowaniu terenu pod inwestycję. Obecnie prace budowle przy realizacji Malta View nabrały tempa. Mamy gotowe fundamenty pod dwa pierwsze budynki we frontowej części kompleksu. Tu niebawem zaczną rosnąć mury. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie prac ziemnych w związku z realizacją pozostałych budynków – dodaje.

Przeczytaj także: Apartamenty Granaria w centrum Gdańska

Okolice Jeziora Maltańskiego to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Poznania. Znajdziemy tu stok narciarski, ścieżki rowerowe, park linowy czy Termy Maltańskie. Malta View, zlokalizowana będzie właśnie przy ul. Termalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego.Malta View to zespół pięciu nowoczesnych budynków o zróżnicowanej wysokości, które harmonijnie łączyć będą funkcjonalność z wyrafinowanym designem wnętrz i luksusem wykończenia. Projekt zakłada docelowe połączenie funkcji apartamentowej i hotelowej. Budynki będą realizowane etapowo, ale cały kompleks zostanie oddany do użytku w II kwartale 2026 roku. W budynkach apartamentowych znajdzie się 171 komfortowych lokali o powierzchni od 28 do 137 m kw. Część z nich z widokiem na Jezioro Maltańskie. Przy położonych na najwyższych kondygnacjach lokalach zaprojektowano tarasy o powierzchni nawet 60 m kw., natomiast do zlokalizowanych na niższych piętrach apartamentów przynależeć będą loggie o powierzchni od 3 do 8 m kw. Duże przeszklenia zapewnią naturalne światło i widok na okalającą obiekt naturę. Wszystkie budynki zostaną wyposażone w cichobieżne windy. W ramach inwestycji przewidziano także miejsca postojowe z ładowarkami dla pojazdów elektrycznych.Ze względu na charakter kompleksu i inwestycyjne przeznaczenie apartamentów, deweloper przewidział dla swoich klientów ofertę wykończenia wnętrz pod klucz, która obejmowała będzie pakiet premium, z wykorzystaniem najlepszych materiałów.Warto dodać, że przyszli właściciele apartamentów będą mogli skorzystać z usług doświadczonego operatora najmu, których w ich imieniu zajmie się zarządzaniem inwestycją. Ponadto inwestorzy nieruchomości w Malta View mogą liczyć na pełen zwrot podatku VAT, także od osób fizycznych.Malta View łączy śródmiejską lokalizację z terenami zielonymi i zapleczem rekreacyjnym. Jednym z kluczowych atutów inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo parku wodnego. Nie należy zapominać o innych atrakcjach w okolicy, jak Nowe ZOO, spacer w koronach drzew, Wake Park Malta czy kolejka Maltanka – jedna z bardziej znanych atrakcji Poznania.