Apartamenty przy Parku Szczytnickim będą gotowe w tym roku

Apartamenty przy Parku Szczytnickim - wizualizacja 1
Klienci mają do wyboru apartamenty z ogródkami lub przestronnymi balkonami, a na ostatnich kondygnacjach – z prywatnymi tarasami na dachu.

Budowa Apartamentów przy Parku Szczytnickim osiągnęła właśnie stan surowy zamknięty. To elegancki kompleks mieszkalny złożony z 10 kameralnych budynków, w których powstają 133 luksusowe mieszkania o powierzchni od 41 do 126 m2. Klienci mają do wyboru apartamenty z ogródkami lub przestronnymi balkonami, a na ostatnich kondygnacjach – z prywatnymi tarasami na dachu. Lokale w standardzie wyposażone są w instalację pod klimatyzację. Deweloper przewidział także garaż podziemny z rozdzielnicami pod stacje ładowania samochodów elektrycznych, indywidualne boksy rowerowe oraz komórki lokatorskie. Na osiedlu powstaną też takie udogodnienia jak sala fitness czy sala zabaw dla dzieci.Apartamenty przy Parku Szczytnickim to projekt o wysokim standardzie. Elewacje budynków zostały wykonane z wysokiej jakości płytek klinkierowych w ciepłym odcieniu piaskowca. Wielkoformatowe spieki inspirowane czarnym marmurem Calacatta, elementy dekoracyjne w częściach wspólnych takie jak reprezentacyjne klatki schodowe, windy w mosiężnym kolorze oraz eleganckie balustrady podkreślą styl i unikalność tej inwestycji. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.Apartamenty powstają w bezpośrednim otoczeniu Parku Szczytnickiego. Park rozciągający się na ponad 100 hektarach, zachwyca różnorodnością i bogactwem przyrodniczym. Sąsiaduje z Halą Stulecia, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która wraz z Pergolą, fontanną multimedialną, Iglicą, Pawilonem Czterech Kopuł oraz Ogrodem Japońskim tworzy niepowtarzalne połączenie architektury i terenów zielonych w sercu Wrocławia. Przez Park Szczytnicki przebiegają malownicze ścieżki spacerowe i biegowe.Apartamenty przy Parku Szczytnickim to drugi projekt z sektora premium realizowany przez RealCo we Wrocławiu. Deweloper wcześniej przeprowadził rewitalizację Młynu Maria, zabytkowego kompleksu zlokalizowanego pomiędzy Ostrowem Tumskim a Wyspą Słodową. Po przemianie Młyn Maria odzyskał blask i stał się jednym z najbardziej prestiżowych apartamentowców nad Odrą.