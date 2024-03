Ogrody Staromiejskie we Wrocławiu - rusza sprzedaż mieszkań

Apsys rusza ze sprzedażą mieszkań w inwestycji Ogrody Staromiejskie we Wrocławiu. Do oferty trafiło 66 apartamentów o powierzchni od 25 do 120 mkw.

Przeczytaj także: Osiedle Lokum Porto we Wrocławiu z nowymi mieszkaniami

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ogrody Staromiejskie - wizualizacja 2 W kompleksie powstaną zielone dziedzińce z miejscami do odpoczynku dla mieszkańców oraz multisensoryczny placyk zabaw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ogrody Staromiejskie to inwestycja położona w ścisłym centrum miasta – ok. 5 minut drogi pieszej od Dworca PKP, 10 minut od Parku Staromiejskiego i 12 minut od Rynku Starego Miasta. Inwestycja jest zlokalizowana blisko placówek edukacyjnych, sklepów i centrum handlowego.To, co wyróżnia inwestycję to zaplanowane na terenie całej inwestycji ogrody miejskie. W kompleksie powstaną zielone dziedzińce z miejscami do odpoczynku dla mieszkańców oraz multisensoryczny placyk zabaw. Projekt terenów zielonych przewiduje wykorzystanie rodzimych gatunków. Posadzone zostaną m.in. brzozy, derenie, paprocie, łąki kwietne.W Ogrodach Staromiejskich powstanie 66 lokali o bardzo zróżnicowanym metrażu. Od niewielkich 25-metrowych mieszkań aż po 120-metrowe dwukondygnacyjne apartamenty. Do części lokali przyporządkowane zostały balkony, portfenetry i prywatne ogródki, inne będą miały prywatne tarasy na dachu. Dodatkowym atutem jest ponadnormatywna wysokość wybranych mieszkań oraz ich nasłonecznienie, dzięki obecności dużych okien. Budynki będą miały od 5 do 7 kondygnacji. We wszystkich planowane są windy. Dla wygody mieszkańców przewidziano również pomieszczenie do przechowywania rowerów, stojaki oraz miejsce do mycia jednośladów.Projekt opracowała znana i ceniona na wrocławskim rynku Pracownia Łapacz Winkowski Architekci, odpowiedzialna za nową jakość takich przestrzeni jak kamienica pałacowa przy ul. Kościuszki czy zabytkowe kamienice przy ul. Przejście Garncarskie.Ogrody Staromiejskie. Apartamenty w centrum Wrocławia to pierwszy z dwóch etapów kompleksowego przedsięwzięcia realizowanego przez Apsys Polska w centrum Wrocławia. Druga część inwestycji – Nowa Stawowa obejmie dwie rewitalizowane zabytkowe kamienice, w których powstaną nowoczesne lofty.Tak jak wszystkie projekty Apsys, inwestycja będzie realizowana w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju – od etapu projektowania poprzez prace modernizacyjne i budowlane. Standardem Apsys jest certyfikacja ekologiczna już na etapie projektowania – dotyczyć to będzie również inwestycji przy ul. Stawowej.