II etap Przemyska Vita od Develii już w sprzedaży

Develia wprowadziła do sprzedaży II etap osiedla Przemyska Vita na gdańskim Ujeścisku. W tym etapie powstanie 256 mieszkań, których budowa ma się zakończyć w IV kwartale 2025 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przemyska Vita - wizualizacja Develia wprowadziła do oferty mieszkania z II etapu osiedla Przemyska Vita na gdańskim Ujeścisku. W jego ramach powstanie 256 lokali.

Osiedle Przemyska Vita położone jest przy ulicy Przemyskiej 37 na terenie gdańskiego Ujeściska. W ramach drugiego, a zarazem ostatniego etapu inwestycji do sprzedaży wprowadzono 256 mieszkań o metrażach od ponad 29 do blisko 120 m kw. Powstaną łącznie cztery budynki wielorodzinne oraz pięć dwupoziomowych willi miejskich, w których zaprojektowano po cztery lokale z ogródkami oraz dużymi balkonami.Około 40% osiedla przeznaczono pod tereny zielone. Zaplanowano bardzo dużo nasadzeń, w tym wiele dorodnych drzew. W zieleń wkomponowano zjazd linowy - tyrolkę, która uatrakcyjni czas spędzany na świeżym powietrzu. Zaprojektowano dwa place zabaw, polanę do jogi, gry w klasy, ławeczki, a także stolik do szachów. Aktywną rekreację umożliwi siłownia zewnętrzna, tor do dysk-golfa, zjeżdżalnia na skarpie czy boisko do gry w bule. Odpoczynek i relaks umilą ogrody deszczowe, leżaki oraz grill z paleniskiem oraz stołami piknikowymi. Zaplanowano również wybieg dla psów.Do użytku mieszkańców oddane zostaną stojaki rowerowe oraz wózkarnia. Dla samochodów przygotowane będą miejsca w garażu podziemnym oraz na parkingu zewnętrznym, w tym częściowo zadaszonym.Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane z resztą aglomeracji trójmiejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie, wzdłuż ulicy Nowa Warszawska, przebiega linia tramwajowa. Sprawne połączenia z innymi dzielnicami zapewnia również oddalona o zaledwie kilka minut jazdy obwodnica Trójmiasta. W pobliżu inwestycji znajduje się park leśny na Kozaczej Górze wraz z popularną platformą widokową, ścieżkami spacerowymi, trasami rowerowymi, placem zabaw i wybiegiem dla psów. Najbliższe otoczenie oferuje rozbudowaną infrastrukturę usługowo – handlową oraz edukacyjną ze szkołami i przedszkolami.Develia rozpocznie budowę II etapu osiedla w marcu br., a uzyskanie pozwolenia na użytkownie planowane jest na koniec 2025 r.