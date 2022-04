Osiedle Przemyska Vita od Develii już w sprzedaży

Develia rozpoczyna sprzedaż mieszkań na osiedlu Przemyska Vita na gdańskim Ujeścisku. W I etapie inwestycji powstanie 146 mieszkań. Jego ukończenie zaplanowano na maj 2024 roku.

Przemyska Vita to nowe osiedle, które będzie się składało z dwóch kameralnych budynków i willi. W 4-piętrowych budynkach wielorodzinnych znajdą się zarówno 32-metrowe kawalerki, jak i ponad stumetrowe apartamenty z antresolami. Natomiast w każdej willi zaprojektowano po cztery lokale, po dwa na parterze i piętrze, z przypisanymi odpowiednio ogródkami oraz z dużymi balkonami.Do użytku mieszkańców oddane zostaną również miejsca parkingowe w garażu podziemnym, naziemne stanowiska postojowe, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie na jednoślady. Do budowy inwestycji Develia zastosuje wysokiej jakości, energooszczędne materiały.W okolicy inwestycji znajdują się m.in.: Lidl, Biedronka oraz inne punkty, w których można zrobić codzienne zakupy. Przyszli mieszkańcy będą mieć dogodny dostęp do placówek edukacyjnych, w tym szkół i przedszkoli. Zlokalizowany tuż przy osiedlu przystanek tramwajowy umożliwia szybki dojazd komunikacją miejską do centrum Gdańska. Sprawne połączenia z innymi dzielnicami zapewnia oddalona o zaledwie kilka minut jazdy obwodnica Trójmiasta. W bezpośrednim sąsiedztwie Przemyska Vita znajduje się park leśny na Kozaczej Górze wraz z popularną platformą widokową, ścieżkami spacerowymi, trasami rowerowymi, placem zabaw i wybiegiem dla psów.Ukończenie I etapu zaplanowane jest na maj 2024 roku. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia B1 Architekci s.c. Ceny zaczynają się już od 8 999 zł za metr kwadratowy.Przemyska Vita to nie jedyny projekt Develii w Gdańsku. W sprzedaży znajdują się także: Baltea Apartments na Przymorzu, Marinus w Brzeźnie, Via Flora na Chełmie, Szmaragdowy Park w Oruni Górnej, Przy Alejach na Zaspie oraz Osiedle Latarników na Letnicy.