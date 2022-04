Ceny najmu w niektórych miastach wzrosły o ponad połowę

Ceny najmu rosną, jak nigdy wcześniej. Średnia kwota najmu mieszkania wzrosła w wielu miastach od 30 proc. do nawet 70 proc. Czy jest to zimna kalkulacja właścicieli mieszkań, którzy "zwęszyli okazję" i żerują na trudnej sytuacji? A może próba utrzymania rentowności najmu przy rosnących kosztach?

O własne mieszkanie coraz trudniej

Oferty znikają z rynku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana liczby dostępnych mieszkań na wynajem r/r Według danych serwisu Domiporta.pl, w sześciu największych miastach Polski spadek liczby dostępnych mieszkań na wynajem skurczył się od 49 proc. w Łodzi do nawet 92 proc. w Krakowie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ceny najmu rosną, jak szalone

Chciwy Polak? Niekoniecznie

W poniedziałek posłowie “wrzucili” przy okazji głosowania nowelizacji specustawy o pomocy Ukraińcom powrót eksmisji i licytacji komorniczych nieruchomości. Po dwóch latach najemcy tracą pandemiczną ochronę. Być może jest to krok konieczny, by choć trochę opanować sytuację na rynku najmu. A ta mówiąc kolokwialnie, nie jest prosta.Rosnąca inflacja i stopy procentowe, coraz wyższe koszty materiałów budowlanych i robocizny. A teraz jeszcze konflikt za wschodnią granicą, który utrudnia dostęp do wielu surowców (między innymi stali). To wszystko sprzyja rosnącym cenom nieruchomości. Zdolność kredytowa przeciętnego Kowalskiego spadła w zaledwie cztery miesiące o ok. 30 proc.Efektem takiego stanu rzeczy jest utrudniony dostęp do zakupu mieszkań. Już w zeszłym roku 60 proc. kupujących stanowili inwestorzy nabywający mieszkania za gotówkę, bez posiłkowania się kredytem.W obecnej sytuacji kupienie własnego mieszkania jest bardzo trudne. Zwłaszcza dla młodej rodziny. Ta, nawet posiadając stałą pracę i trochę oszczędności nie jest w stanie przebić się przez podniesione wymagania kredytowe. Dla dużej części społeczeństwa, która jeszcze nie posiada własnego M, jedynym wyjściem jest najem, ale tutaj też nie jest “różowo”.Konflikt w Ukrainie sprawił, że bardzo trudna sytuacja mieszkaniowa w Polsce znacznie się pogorszyła. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny 24 lutego, analitycy szacowali brak mieszkań w Polsce na ok. 2 mln lokali. Teraz sytuacja jest dużo gorsza, ponieważ do kraju przybywają codziennie dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Według oficjalnych statystyk Straży Granicznej od początku konfliktu granicę Polski przekroczyło 2,68 mln Ukraińców. Głównie kobiet z dziećmi.Mimo że jedynie 7 proc. uchodźców deklaruje, że chce zostać w Polsce na stałe (źródło: raport „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” przygotowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW), to w najbliższych tygodniach i miesiącach osoby te zasilą grupę zainteresowanych najmem mieszkania na warunkach rynkowych.Według danych serwisu Domiporta.pl, w sześciu największych miastach Polski spadek liczby dostępnych mieszkań na wynajem skurczył się od 49 proc. w Łodzi do nawet 92 proc. w Krakowie. Z serwisów ogłoszeniowych znikają przede wszystkim kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Najprawdopodobniej jest to związane z ich niższą ceną i większą dostępnością.Zainteresowanie najmem rośnie w ostatnich tygodniach w szybkim tempie. Taka sytuacja oczywiście odbija się na czynszach. Biorąc pod uwagę średnią cenę najmu wszystkich typów mieszkań, wydawać by się mogło, że opłaty stanęły na głowie. Zgodnie z danymi Domiporta najem mieszkania we Wrocławiu zdrożał w rok o 72 proc., przy czym trzeba zaznaczyć, że zdecydowana większość wzrostu przypada w okresie ostatnich sześciu tygodni.Na szczęście, gdy rozbijemy statystykę na mniejsze zbiory, widać, że wzrosty są wysokie, ale nie tak duże jak wynika z ujęcia ogólnego. Np. w Warszawie najem kawalerki zdrożał o 21 proc. a we wspomnianym wcześniej Wrocławiu o 36 proc. Podobnie jest z mieszkaniami dwupokojowymi. W Łodzi cena tej grupy lokali wzrosła o 32 proc., a w rekordowym Wrocławiu o 45 proc. Skąd więc te ogromne liczby ogółu?By zrozumieć te wzrosty, trzeba wrócić do poprzedniej tabeli, która opisuje liczbę dostępnych mieszkań na wynajem. Widać z niej wyraźnie, że w pierwszej kolejności lokatorzy wynajmowali te mniejsze i tańsze mieszkania. A to oznacza, że w ofercie królują obecnie trzy- i czteropokojowe lokale o zdecydowanie wyższych czynszach. Ich duża liczba w stosunku do wszystkich dostępnych lokali zakrzywiła nieco pomiar i sprawiła, że ceny najmu wydają się wariować.Większość oferowanych mieszkań pod najem stanowią lokale prywatnych właścicieli. Cenę więc ustalają samodzielnie, obserwując i dostosowując ją do aktualny praw popytu i podaży.Czy obecne wzrosty cen wynikają z chłodnej kalkulacji? Częściowo, na pewno, ale jest więcej składników zachowania cen.Rosnąca inflacja (przypomnijmy: w marcu 10,9 proc.) przekłada się również na wyższe koszty utrzymania mieszkań. Tylko nośniki energii w marcu bieżącego roku wzrosły o 23,9 proc. licząc rok do roku - podał GUS. Mimo rządowych tarcz antyinflacyjnych rosną koszty wywozu śmieci, ogrzewania i mediów. Opłaty podnoszą również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które muszą ponosić koszty nowych opłat pracowniczych.Te opłaty spadają na właścicieli mieszkań, a ci w większości przerzucają z kolei swoje zobowiązania na lokatorów. Ponadto, w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się inwestorzy, którzy by nabyć kolejne lokale, posiłkowali się kredytami. Wraz z kolejnymi wzrostami stóp procentowych ich raty hipoteczne rosną. Te wzrosty widać w cenach oferowanego najmu, właściciele nie chcą tracić zysku z najmu, dopóki cena nie jest zbyt wysoka, bo ktoś mieszkanie wynajął. A z powodu zmniejszającej się liczby lokali, poziom akceptacji cen najmu wzrasta.