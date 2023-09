Najem mieszkania w sierpniu średnio o 5% droższy niż rok temu

W sierpniu aż o 19% wzrosła liczba ogłoszeń o wynajmie mieszkania - wynika z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io. Stawki najmu były średnio o 2,5% wyższe niż w lipcu.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania dla studenta droższy niż rok temu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtowały się czynsze najmu w sierpniu 2023?

W których miastach stawki najmu zdrożały najbardziej?

Jaka jest rentowność netto inwestycji w mieszkanie?



W Gdyni w 2 miesiące najem zdrożał aż o 13%

Średnio najem jest o 5% droższy niż rok temu

Liczba ogłoszeń o wynajmie mocno wzrosła

Bezpieczny kredyt wciąż tańszy niż najem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie kosztu najmu i pierwszej raty „Bezpiecznego kredytu 2%” Nadal we wszystkich badanych miastach koszt najmu jest wyższy niż rata „Bezpiecznego kredytu 2%”. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem to średnio 6,6% brutto

Przeczytaj także: Najem mieszkań tanieje

Stawki na rynku najmu były stabilne od października 2022 roku. Wzrosty pojawiły się w czerwcu, lipcu i sierpniu. Początkowo były one niewielkie, ale w sierpniu nastąpiło wyraźne przyspieszenie – wzrost o 2,5% m/m. Stawki wzrosły aż w 14 z 17 badanych miast. Jest jednak jeszcze za wcześnie, żeby ogłosić koniec stabilizacji i początek nowego trendu wzrostowego. Warto bowiem pamiętać, że sierpień jest specyficznym miesiącem. Poprzedza wrzesień, który jest zawsze najgorętszym okresem jeśli chodzi o popyt na najem. Mieszkań na kolejny rok akademicki szukają wtedy studenci . Sierpień jest więc czasem, kiedy wynajmujący mogą przetestować możliwość podwyższania cen. Jeśli nie znajdą chętnych, to będą musieli obniżyć stawki we wrześniu.Jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych miastach, to nowe oferty wynajmu ponownie najmocniej podrożały w Gdyni. Przypomnijmy, że w lipcu wzrosły o 5,6% m/m, a w sierpniu o 7,6% m/m. W ciągu dwóch miesięcy mamy więc wzrost o aż o 13%. Zwracamy jednak uwagę, że były to miesiące wakacyjne, a Gdynia w tym okresie jest zalewana przez turystów. Być może, podobnie jak przed rokiem, koniec wakacji przyniesie tam spadek stawek.Inne miasta, w których stawki mocno wzrosły w sierpniu to Sosnowiec (+6,7%) i Częstochowa (+5,9%). Niewielkie spadki w nowych ofertach wystąpiły jedynie w trzech miastach: w Bydgoszczy (-1,8%), Białymstoku (-0,9%) oraz Lublinie (-0,5%).Z kolei w ujęciu rocznym najmocniej wzrosły stawki w Sosnowcu (+11%), Warszawie (8%), Rzeszowie (7%) i Katowicach (7%). Minimalnie taniej niż przed rokiem było jedynie we Wrocławiu (-0,2%). Średnio koszty najmu były o 5% wyższe niż przed rokiem.Podaż dynamicznie się zwiększa - w sierpniu nowych unikalnych ofert wynajmu mieszkań opublikowano aż o 19,5% więcej niż w lipcu, a łączna oferta w sierpniu była o 9,6% większa niż w lipcu. Tak duży przyrost oferty daje nadzieję na spadek stawek we wrześniu lub październiku. Jeżeli się okaże, że spora część ofert nie zniknie z rynku, można będzie się spodziewać spadków cen wynajmu. Nic nie jest jednak przesądzone. Wszystko zależy od tego jak duży będzie popyt.W sierpniu wzrosły zarówno ceny mieszkań jak i stawki najmu. Pomimo tych zmian nadal we wszystkich badanych miastach koszt najmu jest wyższy niż rata „Bezpiecznego kredytu 2%”. W przypadku mieszkania o powierzchni 40 m2 największa równica w tych kwotach występuje w Gdańsku. Rata preferencyjnego kredytu jest tam aż o 689 zł niższa niż stawka najmu. Na kolejnych miejscach są: Szczecin (588 zł), Sosnowiec (545 zł) i Warszawa (487 zł). W tych miastach przenosiny z mieszkania najmowanego do własnego daje największe korzyści.Z tego też powodu przewidujemy, że za kilka miesięcy znacząco spadnie popyt na najem. Obecnie wiele wniosków o preferencyjny kredyt wciąż jest rozpatrywanych. Poza tym wykończenie mieszkania też wymaga trochę czasu. Wpływ „Bezpiecznego kredytu 2%” na rynek najmu jest więc opóźniony 3-4 miesiące. Dlatego ten spadek popytu pojawi się dopiero pod koniec roku.Wskaźnik rentowności wynajmu delikatnie odbił - rentowność brutto (bez uwzględnienia dodatkowych kosztów) w sierpniu wyniosła przeciętnie 6,6%. Przy doliczeniu dodatkowych kosztów takich jak prowizja pośrednika (3%), PCC (2%) przy założeniu, że kupujemy z rynku wtórnego, taksa notarialna i wypisy, odświeżenie po zakupie, meble, cykliczne nakłady na odświeżenie i drobne naprawy, ubezpieczenie nieruchomości oraz podatek ryczałtowy (8,5%) to rentowność 50-metrowego mieszkania jest obecnie na poziomie 5,3% netto. Dotyczy to zakupu bez udziału kredytu i przy założeniu, że mieszkanie jest zamieszkane przez pełne 12 miesięcy w roku.Najlepszy zwrot z zainwestowanej w mieszkanie na wynajem złotówki można osiągnąć w Sosnowcu (6,4% netto) oraz Gdańsku i Szczecinie (po 5,9% netto), a najgorszy w Toruniu (4,6% netto) oraz Białymstoku i Krakowie (po 4,7% netto).